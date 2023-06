Ineficiência policial é convite à impunidade

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

O alerta foi feito pelo juiz Waldir Viana, titular da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari: 8 de cada 10 assassinatos ocorridos no naquele município são arquivados por falta de provas. Viana também trabalhou na Comarca de Feira de Santana, por quase seis anos, o que lhe confere credibilidade ao garantir que a realidade vista na cidade da Região Metropolitana de Salvador é a mesma em todos os municípios baianos. A razão do problema, ainda segundo o magistrado, é o sucateamento da Polícia Civil.

A falta de investimento na corporação a torna ineficaz e ineficiente nas investigações necessárias para identificar autores e colher provas que garantam a punição dos homicidas. E a impunidade, como todos sabem, é o convite para multiplicação dos crimes, ao fortalecimento de bandidos e quadrilhas. Pelo lado das vítimas, a falta de responsabilização daqueles que passam por cima das leis está na raiz de sentimentos de impotência e descrença nos sistemas de justiça e segurança pública oferecidos pelo estado, o que, em última instância, abre caminho para desejos de vingança e clima de barbárie, que é o que resta fora do Estado Democrático der Direito.

O assassinato é o mais grave dos delitos criminosos, pois atenta contra a vida. Simbolicamente, informa à comunidade que há indivíduos ou grupos com o poder de decidir quem merece viver ou não em determinado espaço. Um poder maior até que o do próprio estado, já que na legislação brasileira não existe pena de morte. É, ainda, o crime que mais exige eficiência policial. A cada hora perdida nas investigações, mais a colheita de provas é prejudicada, e testemunhas, intimidadas, obrigadas a cumprir a “lei do silêncio” impostas pelos bandidos.

Em Camaçari, assim como em outros municípios baianos, o efetivo da Polícia Civil – responsável pelas investigações – é baixo. Assassinatos que são cometidos, por exemplo, no sábado, só começam a ser de fato apurados a partir da segunda-feira. Nesse tempo, é quase impossível manter a cena do crime intacta para a coleta dos primeiros – talvez os mais importantes – indícios que levem à identificação do assassino.

O inquérito policial é base de todo o sistema. Ele precisa ser conclusivo e trazer provas cabais sobre a autoria dos crimes. A partir dele, o Ministério Público faz a denúncia à Justiça, dando início ao processo que levará ao juiz, com base nas provas e nos argumentos da defesa e da acusação, determinar se o acusado de fato cometeu ou não o crime, e se sim, qual o grau de sua participação, e, então, definir a punição proporcional à culpa. Uma investigação mal feita compromete o funcionamento do Judiciário, enfraquecendo, com já dito, o próprio Estado Democrático de Direito.

A culpa pela situação não deve recair sobre os policiais. Mas pelos responsáveis pelo sucateamento da corporação. Investimentos são necessários, e não só no aumento do efetivo, mas principalmente em inteligência, o que inclui equipamentos à disposição tanto das delegacias quanto da polícia científica (Técnica) e cursos de qualificação e atualização dos agentes. Acima destes investimentos, a situação exige uma mudança de postura das autoridades. Há 16 anos a política estadual de combate ao crime é a mesma. Nos últimos 4 anos (de 2019, 2020, 2021 e 2022), a Bahia é o estado com maior número absoluto de assassinatos do país, segundo o levantamento Monitor da Violência, feito pelo portal g1, do grupo O Globo. A pesquisa tem caráter nacional e é feita com base em informações oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.