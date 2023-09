ites de recrutamento têm mais de 5 mil vagas abertas para a Bahia

Ana Cláudia Peixoto é gerente de gente da Sólides. Crédito: Acervo pessoal

As plataformas online de recrutamento oferecem todos os dias centenas de oportunidades de trabalho nas mais variadas áreas e modelos de atuação. Com elas, você pode se submeter a uma entrevista de trabalho apenas estando em frente à tela de um computador ou smartphone. Em cinco desses sites, nos últimos 15 dias, foram publicadas mais 6 mil oportunidades para o estado da Bahia.



O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), por exemplo, está com mais de 400 vagas abertas para a cidade de Salvador e região metropolitana. Há postos para contadores, advogados, consultor de vendas, analista de marketing e técnicos de enfermagem.

Já no Indeed foram publicadas nos últimos sete dias 1.630 vagas. As mais bem pagas são para os cargos de gerente administrativo financeiro, em uma empresa com sede em Salvador, terapeuta ocupacional, em Feira de Santana, e coordenador contábil em Cachoeira. A remuneração de ambas é de R$ 10 mil.

No Catho, nos últimos 15 dias, foram publicados 2.917 anúncios. São oportunidades para coordenadores de projetos, com salários que chegam a R$ 7 mil, técnico de segurança de trabalho, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil, e advogado júnior (R$ 4 mil). Na empregos.com são 633 vagas e nas vagas.com 74.

O processo seletivo, muitas das vezes, é feito com o uso da inteligência artificial, que seleciona os currículos com base em critérios estabelecidos pelas equipes de recursos humanos das respectivas empresas. Por isso, o candidato precisa estar atento na hora de se submeter à vaga.

Como se destacar na seleção de currículos - entrevista com Ana Cláudia Peixoto, da Sólides

O que um bom currículo deve ter para se destacar entre os demais, sobretudo em plataformas onde o uso da IA é uma realidade?

Todo currículo tem que possuir elementos essenciais: dados pessoais, objetivo profissional, experiência, formação acadêmica, cursos complementares, habilidades e competências. Mas, para se tornar um documento atrativo, é importante utilizar uma formatação limpa e profissional; destacar as conquistas relevantes e resultados alcançados em experiências anteriores; e adaptar o currículo para cada oportunidade de emprego, personalizando o objetivo profissional e destacando habilidades importantes para a vaga específica. Para plataformas com a utilização de IA, é importante preencher o currículo com palavras-chaves e termos semelhantes aos encontrados no anúncio da vaga.

Quais habilidades e competências são mais valorizadas nos processos seletivos com Inteligência Artificial?

Em primeiro lugar, é importante ter consciência de que as habilidades e competências podem variar de acordo com o setor, o nível de cargo e a natureza específica da vaga. Portanto, é fundamental analisar a descrição do trabalho e a cultura da empresa para entender quais habilidades são mais relevantes para o processo seletivo em questão, independente se esse é conduzido por IA ou por pessoas. Com isso em mente, podemos pensar que, em processos seletivos com a integração de IA, algumas habilidades e competências são especialmente valorizadas devido à natureza das tarefas e ao uso de tecnologias avançadas. Algumas delas são: pensamento analítico, resolução de problemas, pensamento criativo e inovador, comunicação, autogestão e autonomia.

Quais dicas para melhorar a presença digital e ter maior visibilidade online durante um processo seletivo?