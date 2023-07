Viciados cercam caminhão de lixo na Cracolândia no centro da cidade de São Paulo. Crédito: Reprodução

Um novo tipo de entorpecente em circulação no país pôs em alerta autoridades de saúde e segurança pública de São Paulo. As drogas K - K2, K4, K9 (sua formulação mais popular), Spice ou Space – são altamente viciantes e provocam o “efeito zumbi”, causando sintomas como palpitações, paranoia, ansiedade intensa, náusea, vômito, confusão, falta de coordenação, convulsões e até morte de usuários. Não há dados oficiais sobre o consumo da substância no país, mas apesar dela ser mais vista na cidade São Paulo, dentro e fora da Cracolândia, as apreensões crescem no restante do país. No final de maio, foi descoberto um esquema de transporte rodoviário da droga para uma facção no Nordeste de Amaralina. Em uma operação na BR-116, na região de Santo Estêvão, foram apreendidos cinco quilos de K9 entre as bagagens de um ônibus interestadual.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo divulgou na quinta (20) que investiga a possibilidade de que sete pessoas tenham morrido por intoxicação causada pela K9 na cidade neste ano. A mesma secretaria registrou 513 notificações de casos suspeitos por intoxicação pela substância feitas por unidades de saúde públicas e privadas. O órgão afirmou ainda estar preparando um plano de ação e capacitando o quadro pessoal para lidar com os malefícios causados pela droga na população infantojuvenil, bem como estratégias de cuidado psicossocial dos usuários.

Assusta ver que essa crise acontece na maior e mais rica cidade do Brasil, conflagrada há mais de 20 anos por uma Cracolândia instalada em suas ruas centrais. Lembrando que pessoas em último grau de vulnerabilidade social, econômica e psíquica vão às ruas sustentar seu vício com furtos, roubos, prostituição ou trabalhando para traficantes.

Embalada como uma maconha sintética, a K9 surgiu em laboratórios nos EUA nos anos 1990. E de maconha não tem nada. É uma fórmula química usada para criar um canabinoide sintético que se liga aos mesmos receptores cerebrais que a maconha comum, porém com mais potência – que chega a ser 100 vezes maior que a maconha “natural” e tem efeitos negativos ainda piores que o crack. O objetivo do químico John Huffmann era desenvolver um remédio capaz de aliviar a dor e o sofrimento de pacientes com HIV.

A droga começou a aparecer com frequência no Brasil a partir de 2022 e teria sido introduzida no país pelo PCC, uma das maiores facções do país, que vive em disputa sangrenta com o Comando Vermelho, inclusive em bairros de Salvador e em cidades no interior da Bahia. O público-alvo preferencial da K9 é composto de crianças e jovens. Em recente entrevista ao Profissão Repórter, da TV Globo, um usuário relatou que se viciou em dez minutos, ao fumar a droga pela primeira vez.

O tráfico das drogas K é mais um enorme e complexo desafio à saúde pública e à segurança pública. Até porque, as “soluções” testadas contra o crack – e a maconha sintética é apontada como o novo (e pior) crack – não funcionaram e continuam sendo usadas. E elas foram e são pensadas e executadas quase unicamente com a lógica da segurança pública – contra o usuário e não contra o traficante -, ou com a ideia de que se não há nada a fazer com os “zumbis”, o melhor é sumir com eles, se não fisicamente, pelo menos isolando-os nas periferias e centros terapêuticos duvidosos.

Não é de hoje que especialistas no assunto reivindicam que o que deve ser tratado na aba da segurança pública é o tráfico. O viciado deve ser visto como questão de saúde pública. É difícil enxergar, mas por trás de trapos, dente caídos, e mãos que muitas vezes carregam armas, existe um ser humano que precisa de ajuda. Mas existe. Há mais razões entre o céu e a terra que levam uma pessoa a se colocar ou ser colocado dentro da prisão do vício do que sonha vãs filosofias que atribuem ao adito apenas uma fraqueza de caráter ou falta de Deus no coração.

Meme da semana

Crédito: Reprodução Twitter

Dois dos mais esperados blockbusters do ano estrearam mundialmente na quinta (20). A disputa pela bilheteria entre os filmes Barbie e Oppenheimer confundiu fãs, que imaginaram uma única trama, sobre uma bomba atômica cor-de-rosa que pode destruir o mundo.

Cuidado com golpes: não se amarre com o Desenrola

O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal mal completou uma semana e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) já emitiu um alerta sobre o aumento de tentativas de golpes contra consumidores que pretendem regularizar suas contas e tirar o nome de cadastros negativos de crédito.

O modus operandi dos golpistas é o mesmo de outras ocasiões. O que mudou é que agora eles usam o interesse pelo que propõe o Desenrola para fisgar vítimas. Os criminosos têm acesso a dados dos consumidores – já um crime – e enviam um link por SMS ou WhatsApp com um texto atribuído a um grande banco oferecendo condições especiais para a adesão ao programa. O link direciona o consumidor para uma página falsa, que simula ser a do banco em questão, induzindo a vítima a digitar (revelar) número da conta e a senha e aí consumam a fraude sacando recursos das vítimas.

A orientação é que os interessados em participar do Desenrola busquem informações sobre o programa apenas em canais oficiais dos bancos ou em agências físicas. A Febraban também elencou quatro dicas de segurança para se defender desse golpe:

• Sempre verifique o endereço do site do banco no link enviado pelo celular, os golpistas usam domínios com grafia parecida ao da empresa ou banco que eles querem se fazer passar

• Nunca clique em links enviados por desconhecidos por e-mail, WhatsApp, SMS ou mesmo sites de buscas, melhor que o cliente digite ele mesmo o endereço do banco ou empresa com quem pretende negociar

• Verifique o leiaute da página eletrônica do banco ou empresa, se há erros de grafias uso excessivo de maiúsculas ou caracteres especiais ou erros de formatação

• Cuidado com selo de segurança, porque os bandidos usam elementos visuais que camuflam o sistema e passam sensação de confiança garantida pelos selos de segurança

