Mãe e filho são atropelados na faixa de pedestre no Vale do Canela

Duas pessoas foram atropeladas na noite de sexta-feira (7), no Vale do Canela, em Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), as vítimas, mãe e filho, atravessavam quando foram atingidas por um Ford EcoSport.



O acidente aconteceu por volta das 19h, na Avenida Reitor Miguel Calmon, próximo a uma loja de uma rede supermercados. Nas imagens de câmeras instaladas no entorno, mostram o momento em que mãe e filho caminham pela faixa de pedestres e logo em seguida são atingidos pelo carro. Com o impacto, as vítimas foram arrestadas na via.