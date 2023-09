Mesmo insatisfeitas, profissionais se recusam a mudar de emprego

Caroline Martins passou a ser vista apenas como ‘um número’ pelos seus líderes . Crédito: Acervo pessoal

A supervisora administrativa Caroline Martins, de 31 anos, trabalhava em uma empresa que, a princípio, lhe oferecia todo o suporte necessário para execução do seu trabalho. O negócio cresceu, novos colaboradores se juntaram ao time, mas as lideranças, segundo ela, não se preocuparam com a gestão empresarial.



Mesmo gostando da função, o trabalho se tornou “robótico” e “massante” à medida que ela e outros colegas passaram a ser vistos como “números que precisam dar bons resultados”. Embora estivesse insatisfeita, continuou no cargo, mas apenas fazendo aquilo que estava ao seu alcance, deixou de comprar, portanto, a ideia de “vestir a camisa da empresa”.

Importado dos escritórios dos Estados Unidos veio a expressão para definir o movimento do qual profissionais insatisfeitos como Caroline fazem parte: o “grumpy staying”, ou o “funcionário mal humorado”. O termo é utilizado para definir trabalhadores que estão descontentes com seus empregos, mas que continuam neles, mesmo sem o mínimo de prazer.

“O principal motivo de me sentir assim foi porque passei a ser vista apenas como um número, alguém tida como parte do time, mas que, na verdade, era só mais um que produzia e que entregava números, sem ter qualquer tipo de reconhecimento pelo trabalho e esforço. Continuei porque sempre acreditei que as coisas pudessem mudar, mas nunca mudavam, até que fui demitida neste ano”.

Falta de oportunidades

Um estudo da Robert Half, empresa de recrutamento, mostrou que 91% dos 1.755 entrevistados disseram que já permaneceram em um emprego mesmo se sentindo insatisfeitos. Um outro questionamento, feito com 1.302 pessoas, apontou que 42% delas não pediram demissão, mesmo que insatisfeitos, por não achar novas oportunidades. Outros 21% disseram que estavam incertos com os rumos do mercado e que por isso continuaram, mesmo que contrariados.

Um levantamento feito pelo LinkedIn no final de 2022 no Brasil e em mais 15 países mostrou que 60% dos 23 mil trabalhadores estão insatisfeitos com seus respectivos empregos por motivos como baixo salário, ambiente de trabalho ou conduta dos chefes.

A falta de conexão e engajamento com o emprego sempre existiu, mas, depois da pandemia, o número de pessoas descontentes, bem como a percepção do descontentamento se tornou maior, como sugere Fábio Rocha, especialista em Cultura Organizacional, Carreira, Liderança e Sustentabilidade.

De acordo com ele, alguns líderes, em alguns países e em determinadas áreas de atuação, ainda não criaram a consciência de que o sucesso de uma empresa também tem ligação com as relações que são construídas dentro dela, seja entre os próprios funcionários ou entre os empregados e seus chefes. “O sucesso de uma organização passa pelos intangíveis. Intangíveis são, por exemplo, o ambiente de trabalho, o estado anímico de uma pessoa quando sai de casa para o serviço, a qualidade da relação dela com seus pares ou com o líder. É, também, a identificação com os valores e propósitos da empresa, o que, muitas vezes, chamamos de cultura organizacional. O tema intangível dá a ideia de algo que não pode ser mensurado, como se isso não tivesse nenhuma conexão com os resultados, performance e produtividade, o que não é verdade”, explica.

“Outro componente [para explicar o número de pessoas descontentes] são as novas gerações, não que a geração como a minha, que tem 51 anos, não tenha esse sentimento, mas as novas são mais exigentes, não toleram trabalhar em ambientes tóxicos, não topam ter um líder que assedie ou persiga, são mais sensíveis a todas essas questões”, completa Rocha.