Mulher é assassinada com vários tiros em Valéria

Uma mulher foi assassinada na noite desta sexta-feira (07), no bairro de Valéria. Criminosos invadiram a casa de Rosemeire Lima Santos, 48 anos, no Conjunto Jardim Valéria II e efetuaram vários disparos. Ela morreu no local.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 31ª CIPM foi acionada por volta das 21h30 para averiguar uma denúncia de uma mulher caída ao solo, vítima de disparos de arma de fogo, na Rua Jardim Valéria. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram Rosemeire já sem vida.