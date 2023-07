Mundo registra novos recordes de calor; cresce ameaça à vida

Imagem mostra distribuição do calor no dia mais quente da história. Crédito: Climate Reanalyzer

O fim está próximo. E isto não é um aviso escrito em placas de fanáticos religiosos que tanto servem para o escracho de humoristas. Trata-se, isso sim, da conclusão de quem percebe os sinais cada vez mais claros enviados pelo planeta. Nossa casa está desmoronando (melhor dizer: pegando fogo) e em breve não haverá tempo ou dinheiro capaz de salvar todos que a habitam.



O mês passado foi o mais quente já registrado, de acordo com informação do Copernicus Climate Change Service, instituição apoiada pela União Europeia (UE). Mas esse recorde deve ser batido nas próximas semanas. Isso porque a segunda, 3 de julho, foi o dia mais quente da história até a terça, dia 4, que lhe roubou o título. O verão no hemisfério norte está apenas em seus primeiros dias e ondas de calor já mataram 112 pessoas no México, 98 na Índia e 2 na Espanha. No verão passado o país ibérico registrou 500 mortes atribuídas às altas temperaturas.

As consequências do aquecimento global nos polos norte e sul também foram notícias nessa semana. Na Groelândia, a temperatura da região esteve em torno de 10º acima da esperada para esta época do ano. Toda a cobertura de neve da ilha Nares Land derreteu em apenas quatro dias.

No sul, onde o inverno está no início, a extensão do gelo marinho formado na Antártida foi o menor para o dia 27 de junho desde o início da medição, em 1979: 11,7 milhões de quilômetros quadrados, 1,2 milhão abaixo da menor extensão para o dia, registrada em 2022. O derretimento da Antártida traz uma consequência grave para o Brasil, que é a diminuição de frente frias, desregulando o clima e interferindo na produção de alimentos e no regime hídrico do país.

A situação exige ações contundentes e imediatas. O mundo não vai acabar amanhã, mas a vida aqui vai ficar cada dia mais difícil diante de fenômenos climáticos extremos – o aquecimento global provoca mais calor, mais frio, mais chuvas, mais ciclones etc., até a vida de fato desaparecer. Mas toda mudança envolve perdas. E há quem ganhe muito mantendo o mundo no caminho do precipício.

Como nem todos ainda foram capazes de ler os sinais mesmo sofrendo na pele, no bolso e na barriga, uma solução extrema já está sendo estudada por grupos de cientistas nos EUA e na Europa: o uso de equipamentos para tapar o sol e impedir o aumento de temperaturas em determinados locais da Terra, como explicou, na quarta (5), em um documento enviado ao Congresso americano, o Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca (OSTP).

Entre as formas de “geoengenharia solar” descritas estão, segundo descreve a CNN, a inserção de objetos (tanto no solo quando em elevadas altitudes) que possuam alta capacidade de refletir a radiação do sol. Outra sugestão é o clareamento de nuvens, fazendo com que elas passem a “rebater”, no lugar de absorver os raios solares. Outras ações detalhadas no estudo são a injeção de aerossol estratosférico e métodos baseados no espaço.

Dias antes, a União Europeia também tratou do assunto. Foi levantada a possibilidade de intervenções de grande escala para desviar os raios solares. Porém, o documento, diz a mesma reportagem, alerta: “essas tecnologias introduzem novos riscos para pessoas e ecossistemas, ao mesmo tempo em que podem aumentar os desequilíbrios de poder entre as nações, desencadear conflitos e levantar uma miríade de questões éticas, legais, de governança e políticas”.

Dois de Julho finalmente conquista espaço nacional

Luta baiana pela libertação do Brasil ganha reconhecimento merecido. Crédito: marina silva/arquivo correio*

O bicentenário da Independência do Brasil na Bahia teve de tudo e mais um pouco: caboclos reformados e pavilhão reformados, presença do presidente da República, show do BaianaSystem, entre outras coisas. Porém, o que marca a tradicional festa cívica este ano foi o fato dela ter adquirido caráter nacional, sendo alvo de reportagens especiais em diversos veículos Brasil afora.

Merecidamente. Não é bairrismo defender que a separação de Portugal foi consolidada aqui. Mas esse reconhecimento vem com 200 anos de atraso. E deve ocorrido por causa da data redonda e das atrações providenciadas pela prefeitura e pelo governo do estado. Uma pena, há muita coisa que merece ser divulgada e conhecida pelo resto do país, que, diga-se, nasceu aqui.

E tudo correu bem. A chuva atrapalhou um pouco, é verdade, mas nem de longe chegou a comprometer. Agora, esperamos que nossos heróis e heroínas também sejam celebrados em outros estados, cumprindo a missão de heróis da pátria: servir de exemplo para novas gerações, personificar identidade, ideias, valores e lutas nacionais.

E como será bom ver, em um país marcado por patriarcalismo, machismo e racismo estruturais saber e estudar sobre Maria Quitéria e Maria Filipa. Ou um personagem como o Corneteiro Lopes, que abdicou de sua nacionalidade portuguesa para se juntar às tropas baianas e contra a ordem da elite militar de recuar e ceder terreno aos ‘mais fortes’ soprou o toque de avançar e degolar, o que levou a tropa portuguesa a fugirem do campo de batalha. Elas estavam em maior número e, com a ‘cornetada’ acreditarem que os baianos tinham recebido reforços.

Não se sabe se Lopes, ao trocar o toque, foi malandro, burro, irresponsável, rebelde ou todas as opções anteriores. É um enigma - como a existência de Maria Filipa – que agora desafiam historiadores de todo o Brasil e não apenas da Bahia. E uma história linda a ser revivida anualmente pelo bem do país.

