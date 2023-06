O desfile do 2 de julho com e sem participação do povo

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

O primeiro desfile do 2 de julho, em 1824, foi um desfile exclusivo de tropas militares, sem participação popular, restrito ao Terreiro de Jesus e arredores; o segundo estendeu o percurso até a Casa da Moeda, na esquina da Rua da Misericórdia, onde foi inaugurado um retrato do Imperador. O povo assistiu entoando vivas ao monarca. E iluminando as casas à noite, com lanternas a gás e colchas coloridas nas sacadas. O mesmo script de uma tradição secular que nos remete às festas reais, quando o povo era obrigado a se manifestar dessa forma, sob pena de punições.

Manoel Querino colheu da tradição oral, mais de 70 anos transcorridos do suposto fato, a fantasiosa história do carro de guerra abandonado em Pirajá que teria desfilado com um caboclo velho em cima. Se de fato isso ocorreu, algum dia, não foi no desfile oficial. Nenhum documento e nenhuma outra tradição confirma. Até 1827 o desfile era de tropas, tinha salva de tiros, o Te Deum na Catedral e um palanque com retratos do Imperador e dos heróis da Guerra da Independência. E o povo apenas assistia.

No ano seguinte, a escultura do caboclo foi colocada numa carroça velha com rodas das peças tomadas do inimigo. Quem sabe tenha sido essa a origem da lenda da carroça abandonada com um índio em cima. Foi nesse ano que a Aurora Fluminense, jornal do Rio, sugeriu que a data fosse declarada “festividade nacional”. O desfile com protagonismo popular ocorria na véspera (29/05), com o chamado Bando Anunciador: Cavaleiros abriam o cortejo, o povo seguia a pé, num préstito de mascarados, bandas de música e carroças; no dia seguinte (30/05) acontecia um desfile à noite, o povo portando tochas, no percurso entre o Maciel e a Praça da Piedade. O carro das vitualhas, puxado por seis bois, levava alimentos para distribuição aos presos.

Em 1836, o ritual da festa, já com o povo como protagonista de fato, incluiu as danças de cucumbis (negros com vestuário de índios), primeiro indício de participação de africanos e afrodescendentes no desfile oficial. E, em 1848, como novidade, desfilaram pela primeira vez os vaqueiros vestidos de couro, os chamados “Encourados do Pedrão”, evocando a histórica marcha do Padre Bryner com os sertanejos em 1822/23, para reforçar o Exército Libertador.

O cortejo era animado pelas bandas militares e filarmônicas, enquanto os fogos de artifício, importados da França, explodiam no céu. E a partir da década de 1850, a participação popular é reforçada com o povo desfilando nos chamados batalhões patrióticos, simbolizando as fileiras do Exército Pacificador, formados por civis. Grupos compostos de estudantes, tipógrafos e jornalistas, marinheiros, negociantes alemães, artesãos, artistas, chapeleiros, acadêmicos, saveiristas, caixeiros... representantes da Liga Operária, ex-veteranos da Guerra da Independência e, a partir da década de 1870, da Guerra do Paraguai.

Foi por essa época que os viajantes estrangeiros Alexandre Marjoribanks e Adolphe Dessier revelaram o seu entusiasmo com o script. Para o primeiro os baianos concentraram todos os feriados, num dia só, a fim de comemorar com maior pompa. Já o francês comentou: “Eu assisti a muitas festas nacionais em toda a Europa, mas nunca percebi tanto júbilo transbordante”. Mais tarde, décadas de 1870/80, o movimento abolicionista, com apoio da imprensa engajada na causa, introduziu a prática de alforriar escravos para comemorar a data cívica. O que também ocorreu em Cachoeira, nas festas cívicas de 25 de junho. O povo, libertando o povo.