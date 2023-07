O que faz um hemodinamicista?

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Quando digo que sou cardiologista intervencionista ou hemodinamicista, algumas pessoas respondem - com expressões faciais ou palavras - que desconhecem a especialidade. Para facilitar o entendimento delas, explico que sou especializado em doenças cardíacas e realizo procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar problemas no sistema cardiovascular. Quando menciono as intervenções que realizo com frequência, tudo fica mais claro, pois muita gente conhece pelo menos uma pessoa que tenha se submetido a um cateterismo, colocação de stent coronário, implante transcateter de bioprótese aórtica (TAVI), reparo transcateter da valva mitral (mitraclip), valvuloplastia ou tratamento de malformação cardíaca congênita.

Do ponto de vista do diagnóstico, o cateterismo é um dos procedimentos mais comuns. Ele avalia a anatomia das artérias coronárias e a medida de pressões nas câmaras cardíacas através da inserção de um cateter em uma artéria ou veia pela virilha ou pulso. Guiado até o coração, o cateter pode medir a pressão arterial no órgão, obter amostras de sangue para análise, injetar contraste para visualizar as artérias coronárias e/ou verificar a função das válvulas cardíacas. Embora seja um procedimento padrão-ouro, o cateterismo tem suas limitações. Por isso, durante o procedimento, exames de imagem ou de fisiologia intravascular podem ser necessários.

Do ponto de vista do tratamento, a angioplastia coronária para tratar a doença arterial coronariana é bem frequente na rotina do hemodinamicista. Ela é realizada quando as artérias que suprem o coração ficam estreitadas ou bloqueadas devido ao acúmulo de placas de gordura e/ou trombo. Durante o procedimento, um cateter é inserido em uma artéria do braço ou da perna e guiado até as artérias coronárias. Em seguida, um balão é insuflado, dilatando as artérias estreitadas e um stent é colocado para manter o trajeto pérvio. O stent é um arcabouço metálico embebido em remédio usado para restaurar o fluxo sanguíneo em uma artéria.

Outro procedimento comum no meu dia a dia é o implante transcateter de bioprótese aórtica (TAVI), indicado para pacientes idosos com estenose da válvula aórtica grave. Alternativa à cirurgia aberta, este procedimento consiste na colocação de uma bioprótese na região da valva aórtica doente através de cateter e uma punção na virilha. O procedimento, seguro e minimamente invasivo, permite até tratar pacientes antes considerados inelegíveis a algum tratamento.

Sempre que possível, os procedimentos supracitados, assim como o reparo ou a substituição da válvula cardíaca mitral e os tratamentos de malformações cardíacas congênitas devem ser planejados previamente. A avaliação individualizada do caso e a elaboração de uma boa estratégia são fundamentais para o sucesso da abordagem e a melhora da qualidade de vida dos pacientes.