Polícia mata traficante durante confronto entre duas facções em Plataforma

A noite desta sexta (07) foi de terror para os moradores de Plataforma, no subúrbio ferroviário. Eles foram testemunhas de intenso confronto entre duas facções. Apavorados, eles acionaram a polícia, que trocou tiros com os grupos. Um dos traficantes morreu.



O confronto aconteceu entre as facções Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV). O momento foi registrado por moradores e vídeos foram compartilhados em redes sociais. Segundo eles, os criminosos estavam armados de fuzis, carabinas, submetralhadoras e pistolas.