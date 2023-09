Prédio de 3 andares desaba em Cosme de Farias

Um imóvel de três andares desabou na noite de domingo (3) na região da Baixa do Tubo, no bairro de Cosme de Farias. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cachorros treinados fizeram buscas nos escombros e nenhuma vítima foi encontrada.



Segundo o diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, moradores da região disseram que no primeiro andar funcionava uma estufaria e no segundo e terceiro, como apartamentos residenciais. Os dois moradores que vivem no local não estavam em casa no momento do acidente, que aconteceu por volta das 20h.