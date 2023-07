Prefeitura lançará o Invista Salvador, programa para estimular a abertura de novos negócios

Lançamento do Invista Salvador será realizado no Centro de Convenções, com presença de convidados. Crédito: @crdrone/ Divulgação

alvador vive nos últimos anos um momento de transformação. Além da melhoria da qualidade dos serviços públicos essenciais, a capital baiana desponta como líder na geração de empregos no Norte e Nordeste e tem atraído investimentos robustos em diversos setores, como varejo e saúde. São exemplos disso a abertura do Hospital Mater Dei e das lojas de material de construção Leroy Merlin e Ferreira Costa, entre outros negócios.



Para potencializar esse ambiente de desenvolvimento econômico, a Prefeitura de Salvador lançará no próximo dia 1º de agosto o programa Invista Salvador, um pacote de políticas públicas que visa tornar a capital baiana ainda mais atrativa para a chegada de novos negócios. O plano visa divulgar as áreas de maior potencial e retorno na cidade, desburocratizar processos para agilizar a abertura de empresas e criar uma estrutura de atendimento horizontal aos empresários.

Bruno Reis estará presente na ocasião. Crédito: Valter Pontes/ Secom

Lançamento

O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). O evento de apresentação do Invista Salvador contará com o apoio do Alô Alô Bahia e será realizado no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio, com a presença de convidados.

"Nos últimos anos, Salvador tem feito a tarefa de casa: investido em infraestrutura, ampliado os serviços públicos, melhorado as práticas de gestão, reduzido a burocracia e controlado os seus gastos. Chegou a hora de Salvador se mostrar para o mundo, apresentar a sua vertente de negócios e as possibilidades de investimento que aqui existem para empreendedores de todo o planeta. Precisamos atrair a iniciativa privada para gerar emprego e riqueza aqui", definiu o prefeito Bruno Reis.

Mila Paes comanda a Semdec. Crédito: Divulgação

Pilares

O plano terá três pilares: um focado em atração de investimentos, divulgando, com base em dados, quais as áreas de maior potencial na cidade; outro voltado para a melhoria do ambiente de negócios, desburocratizando processos de abertura de empresas; e um terceiro que visa melhorar a experiência de quem investe, colocando técnicos para atenderem os empresários de forma personalizada.