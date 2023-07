Janja vai representar Lula em palanques. Crédito: Reprodução

Michelle Bolsonaro preside o PL Mulher. Crédito: Reprodução

À medida que as eleições municipais se aproximam, os partidos políticos avaliam cenários e levantam seus pontos fortes e fracos. O momento ainda não é de definições, mas de testes e ensaios. E as movimentações até aqui indicam uma guerra nunca vista antes na política brasileira: a batalha das primeiras-damas. O PT, na esteira do que já vem fazendo o PL, prepara-se para usar a popularidade de Rosângela Lula da Silva, a Janja, como cabo eleitoral. A ideia do partido é que ela represente o marido, o presidente Lula, em palanques nos quais ele não possa subir, seja por problemas de agenda ou por acerto político entre os partidos que compõem a base governista. Janja é filiada ao PT, e também pode ter sua imagem explorada pela legenda nos programas e spots de rádio e TV.

Michelle, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde o ano passado assumiu a presidência do PL Mulher e tem participado de eventos partidários em todo o país. Ela também foi presença constante nas peças de campanha do marido e em diversos palanques. Pesquisas indicavam a boa aceitação do eleitorado ao seu nome, especialmente entre o público evangélico e ela cumpriu a função de ser uma ponte entre esses eleitores e o marido. Deu certo, nesse segmento da população, Bolsonaro teve, segundo pesquisas, cerca de 60% dos votos no segundo turno do ano passado.

A inelegibilidade de Bolsonaro aumenta ainda mais a importância estratégica de Michelle para o PL. Além da simpatia do público evangélico, o fato de carregar o sobrenome do marido faz dela uma herdeira direta dos votos do ex-presidente e, acredita-se, uma figura capaz de manter coesa a extrema-direita brasileira, hoje sem um nome aglutinador. Outras figuras dessa ala enfrentam seus próprios problemas com a Justiça, os filhos do ex-presidente e o senador Sergio Moro entre eles.

Não que Michelle não tenha seus próprios problemas a serem explorados por adversários (joias das arábias, familiares presos por tráfico de drogas, morte de carpas para retirar moedas lançadas no lago do Alvorada, uso do cartão corporativo para pagar despesas pessoais e de parentes, tudo ainda em investigação), mas as apostas nela seguem em alta. Fala-se até numa candidatura presidencial, potencialmente vetada pelo marido, que declarou que ela, por inexperiência, não saberia lidar com políticos que vão compor o Congresso Nacional. Outra possibilidade é uma candidatura ao Senado, pelo Distrito Federal ou pelo Rio de Janeiro.

Por força da legislação, Janja não pode concorrer a cargo eletivo enquanto Lula ocupar a presidência. Mas nada a impediria de participar das eleições como cabo eleitoral. Os ataques que sofre - de amigos e inimigos - podem ter efeito contrário entre as eleitoras mais identificadas com o ideário de esquerda. Ela mesmo já disse em entrevista ser alvo diário de machismo e misoginia.

Do lado bolsonaristas, o adjetivo mais leve utilizado para classificá-la é “deslumbrada”. As ofensas vão desde os vestidos que usa a fake news sobre suas atividades profissionais. Dos aliados, a crítica é que ela tem assumido um protagonismo desproporcional nas decisões do governo e da agenda do presidente. Lula pensou em criar um cargo para ela (primeiras-damas não são remuneradas), com sala no Planalto, onde ele despacha, mas a ideia tem esbarrado em pareceres jurídicos e análises políticas.

O que fica disso tudo é uma imagem cara aos progressistas, a de uma mulher que caminha ao lado de seu companheiro, mas que possui ideias e posições próprias e que está disposta a lutar por elas.

Entre os políticos profissionais, diz-se que as eleições municipais são a antessala do pleito presidencial. A guerra das primeiras-damas mostra que isso nunca será tão verdadeiro.

Você está pronto para comer um frango que foi plantado e colhido?

O governo dos Estados Unidos publicou as primeiras regras para a produção e venda de carne cultivada no país. O documento favorece as atividades de pelo menos duas startups da Califórnia, Upside Foods e Good Meat, que fabricam carne de laboratório. Mas no rastro delas – que estão mais avançadas – há outras empresas semelhantes em todo o mundo. Por trás desse trabalho está a associação entre ciência e uma filosofia de vida que privilegia ideias de sustentabilidade ambiental do planeta e o reconhecimento e defesa dos direitos dos animais.

Embora os impactos ambientais positivos ainda não estejam comprovados, trata-se de uma revolução em andamento. Por falta de escala e pelo preço do produto nessa fase inicial, ainda levará algum tempo para a carne de laboratório chegar à mesa de lares nos EUA, Brasil ou Japão. Mas existe um mercado ávido pela carne de frango sem abate, outro título dado à fabricação de proteína animal em laboratório.

Pesquisas indicam que cada vez mais pessoas se sentem mal eticamente pela morte de animais que vão parar em seus pratos, mas nem sempre estão dispostas a parar de comer carne. E, mais ainda, existe a necessidade premente de alimentar adequadamente a população da terra sem agredir o meio ambiente ou contribuir com o aquecimento global. Hoje, já somos 8 bilhões de pessoas. Seremos 10,4 bi na década de 2080 e os recursos ambientais - incluindo água, ração e espaço físico para pastos e granjas- são finitos.

O processo de cultivo da carne de frango começa com a retirada de células de um animal. Essas células, nutridas com água, sal e nutrientes como aminoácidos, vitaminas e minerais, se multiplicam em tanques – batizados de cultivadores ou biorreatores. Quando colhido, o produto é basicamente uma carne moída para ser moldada em hambúrgueres, salsichas ou filés. A carne não tem ossos, penas, bicos ou cascos. E o frango que cedeu as primeiras células permanece vivo, sem precisar sofrer no abatedouro.

No ano passado, a empresa de consultoria McKinsey & Company avaliou que a indústria de carne cultivada vale, hoje, US$ 247 milhões e pode chegar ao valor de US$ 25 bilhões até 2030.

meme da semana

Crédito: reprodução

Detetives de paternidade disfarçados de humoristas da internet descobriram que um famoso queijo italiano muito utilizado nas receitas de pizzas, é fruto de um relacionamento proibido e improvável entre um gênio da música austríaco e a gata borralheira

Mais lidas do site de 21 a 27 de julho

1ª No suco: surto por transmissão oral de doença de Chagas provoca alerta na Bahia. bit.ly/3OxSnQN

2ª Simulador mostra o que aconteceria se bomba atômica criada por Oppenheimer fosse jogada em Salvador. bit.ly/44NRM3e

3ª Violência: depois de 16 anos, qual é a desculpa do Governo da Bahia?. bit.ly/43LUDZ5

4ª Fotos íntimas da sogra e do tio de cigana morta vazaram dias antes do crime, diz advogada. bit.ly/44L1Jyq

5ª "Mais uma obra que não sai do papel", diz ACM Neto sobre possível cancelamento do contrato do VLT. bit.ly/3Oe5NjD

6ª Nova arma: tráfico transforma pistolas em metralhadoras na Bahia. bit.ly/3qh1Na1

7ª "A comunidade está em choque", diz marido de homem morto em ação policial no Calafate. bit.ly/3Qe6PP9

8ª Sindicatos irão propor auditoria para corrigir falhas no Planserv. bit.ly/3DwMDRd