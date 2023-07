Que edifício é esse? Prédio em Salvador com ‘formato QRCode’ viraliza e arquiteto releva real inspiração

Edifício viralizou durante a semana ao ser comparado com QRCode. Crédito: Divulgação / Carlos Santiago / @myphantomtoy

Um edifício em Salvador tem chamado a atenção da internet. Em um vídeo com mais de 100 mil visualizações no Instagram, o empresarial Vasco da Gama Plaza, que fica localizado na avenida de mesmo nome, tem sido comparado a um QR Code, código de barras facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. O projeto arquitetônico do empreendimento é assinado por Fernando Peixoto. Ao Alô Alô Bahia, ele explicou que a inspiração para o edifício, na verdade, vem do kuba, um tecido africano produzido a partir da fibra de uma espécie de palmeira.

“Eu vou acumulando na cabeça coisas que eu gosto e eu tenho um interesse cultural em coisas completamente a parte da arquitetura. Aquele prédio era uma coisa que eu tinha na cabeça, mas não foi algo intencionalmente. Na verdade, o edifício tem muito mais a ver com um tecido do Congo, o kuba”, disse o arquiteto, que afirmou gostar da comparação feita na internet. “Eu acho interessante a pessoa fazer um link com o QR Code, eu cheguei a pensar nisso depois que vi o projeto pronto”, revelou.

Traço marcante

O traço geométrico é uma marca na arquitetura de Fernando Peixoto. Ele assina, por exemplo, importantes projetos arquitetônicos da capital baiana, como o CEMPRE - Centro Empresarial Previnor, empreendimento de duas torres marcadas pelas cores branca, preta, amarela e vermelha na avenida Tancredo Neves, e os residenciais Mansão Francisco Sá, no bairro da Graça, e Cidade Lua, no Rio Vermelho. "A edificação é parte de uma paisagem urbana que precisa de identificação e referência ao local e à cultura. Sem isto, a cidade perde sua identidade e torna-se um amontoado medíocre de cópias”, finalizou o profissional.

Marco histórico

Os ingressos para o Cine Concerto – Especial 10 anos, que a Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta no dia 12 de agosto, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, esgotaram no primeiro dia de vendas, na última quinta-feira. Segundo a assessoria do teatro, esta foi uma das vendas mais rápidas da história recente do equipamento cultural. Para o maestro da OSBA, Carlos Prazeres, a venda de todos os ingressos em tão pouco tempo é um reconhecimento e uma demonstração do carinho do público baiano pelo trabalho da Orquestra. “É muito importante que o público tenha sinalizado este amor por um projeto que mudou a história de uma orquestra”, disse Prazeres.

Carlos Prazeres. Crédito: Taylla de Paula.

Almoço de aniversário

O decorador de eventos Ferreira Júnior comemorou seu aniversário, quinta-feira, com almoço no Palácio da Aclamação, no Campo Grande. Prestigiado por seus convidados, abriu mão dos presentes em troca de donativos, que serão entregues ao programa Mais Infância. Rosário Magalhães, Cristina Calumby, Larissa Bicalho, Eliane Carvalho, Sandy Najar, Ana Lúcia Frank, Tereza Valente, Isabela Dantas e Teca Martins estiveram por lá.

Rosário Magalhães, Ferreira Júnior e Cristina Calumby. Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia.

Homenagem

O presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador, está sendo homenageado neste fim de semana no XXIII Congresso Brasileiro de Cancerologia (CONCAN), que começou na sexta-feira, no Centro de Convenções. “Esse reconhecimento leva em conta sua atuação por mais de 40 anos como Mastologista e Coordenador do Serviço de Mastologia da Rede Mater Dei de Saúde. Ele é responsável pela formação de profissionais, além de incentivar a integração multiprofissional dos cuidados oncológicos”, defendeu Ednaldo Melo, médico oncologista e um dos responsáveis pelo congresso.

Henrique Salvador. Crédito: Divulgação

Adeus ano velho

Três grandes nomes da música baiana foram confirmados para o Grand Réveillon Bahia Marina. Ivete Sangalo, Bell Marques e Xanddy Harmonia são as atrações da festa, que leva a assinatura da Salvador Produções e da 2GB Entretenimento e promete ser uma das mais concorridas do fim de ano em Salvador. “O Grand Réveillon Bahia Marina nasceu com o objetivo de proporcionar aos baianos e turistas uma virada de ano inesquecível e glamurosa”, afirmou Binho Ulm, sócio da 2GB.

Lançamento

A noite da quarta-feira foi especial para a Moura Dubeux. A incorporadora reuniu os clientes que adquiriram os apartamentos do Poème Horto na fase pré-lançamento para conhecer os detalhes do empreendimento em primeira mão. O encontro foi realizado no The Latvian (Bahia Marina) e contou com a presença dos diretores da empresa: Fernando Amorim, Diego Villar e André Araújo. O Poème será construído na Rua Sapucaia, no Horto, com torre única, sendo 2 apartamentos por andar.