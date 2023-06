Química: a ciência que transforma vidas

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Tudo é química, a começar pelo corpo humano, que tem em 95% da sua composição quatro elementos: hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Presente não apenas no laboratório ou na escola, a química está no nosso dia a dia: no rádio que funciona a pilha, na fermentação de uma cerveja ou no simples movimento de ligar o carro. Esse ramo da ciência é fundamental para gerar inovação tecnológica e também promover o desenvolvimento econômico. E foi justamente por essa amplitude que me apaixonei pela química e me tornei um químico industrial.

No mês em que se celebra o Dia do Químico (18 de junho), precisamos evidenciar uma das profissões mais abrangentes da ciência. O químico pode trabalhar, por exemplo, em indústrias, na gestão de qualidade, na aprovação de materiais, no controle de alimentos, na investigação criminal, em pesquisas e na academia, ministrando aulas. Independentemente da área de atuação, o profissional contribui para a construção de um mundo melhor.

Afinal, “a química está a serviço da humanidade e, por meio dela, podemos transformar nossas vidas. Isso só depende de nós”. Estas palavras, proferidas durante minha cerimônia de formatura, ficaram marcadas na memória e me guiaram profissionalmente. Já são quase 30 anos de carreira, buscando contribuir para a transformação da vida das pessoas através de minha atuação na área industrial.

E foi na Braskem que encontrei a oportunidade de atingir minha missão como profissional. Na companhia, a química é encarada como a solução para melhorar a vida das pessoas, produzindo, de forma sustentável, matérias-primas para os mais diversos setores, como saúde, agronegócio, construção civil e indústria automobilística. Hoje, como coordenador do laboratório da unidade Q1 da Braskem, localizada no Polo Industrial de Camaçari, tenho a responsabilidade de assegurar a qualidade dos resultados emitidos pelas análises, para que nossos clientes recebam produtos em total consonância com as normas técnicas.

A forma como essas análises são feitas, assim como em outras áreas, evoluiu no decorrer dos anos. Quando comecei, elas eram manuais e registradas em papel. Hoje, a transmissão de resultados é feita de maneira automática, pois os equipamentos são todos integrados ao processo. Isso traz agilidade, conferindo uma competitividade maior para a indústria.

Independentemente do segmento, a química vem ao longo dos tempos deixando sua marca, assim como os profissionais que atuam na área. Ao enxergar o mundo de forma diferente, através dos elementos, moléculas e compostos que estão ao nosso redor, o químico faz a ciência se desenvolver a cada dia. E juntos vamos continuar avançando na busca de novos materiais, tecnologias e soluções para transformar e melhorar a vida das pessoas.