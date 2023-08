Reflexões sobre ‘O princípio da vedação do retrocesso’

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

“O princípio da vedação do retrocesso”, artigo jurídico, de alta relevância, publicado no Jota em 27 de julho, de autoria de Cristina Maria G. N. da Silva, Nathália Mariel F. de S. Pereira, Ana B. Robalinho e Manuellita Hermes, propicia uma reflexão atual em época de transformação social no Brasil. É um convite a todas as mulheres, principalmente mulheres negras, para se unirem nessa luta contra o preconceito, ainda existente, mesmo depois de leis internacionais e nacionais reconhecedoras dos direitos das mulheres, inclusive das mulheres negras há muito tempo livres da escravidão.

O texto evidencia que não mais se concebe a ideia de limitação da liberdade da mulher negra não gozar de iguais direitos aos homens. Trata-se de comportamento inconstitucional nascido nos partidos políticos, que criam leis com o objetivo de reduzirem multa devida por eles próprios, por não terem investido o valor mínimo na criação/manutenção em programas de incentivo à participação das mulheres na política.

As juristas fazem resplandecer a supremacia da norma constitucional originária, ao afastar toda e qualquer prática, advinda por Emenda Constitucional e de leis ordinárias, de afrontar a Carta Política, porque aquelas se põem hierarquicamente subalternas às normas constitucionais do poder constituinte originário.

O artigo “O Princípio da Vedação do Retrocesso” traz a ideia de supremacia das normas constitucionais como óbice à desconstrução de direitos sociais concernentes a descumprimento de normas constitucionais que asseguram tratamento igualitário de mulheres políticas, porquanto as normas desconstrutivas de direitos sociais, independentemente de violarem a CRFB/88, também vão de encontro às normas internacionais contidas no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.

Ademais, as autoras nos fazem lembrar que o Brasil também aderiu à Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, onde estabelece: Homens e Mulheres são iguais em direitos e obrigações.

Quando se referem à questão da desconstrução dos direitos sociais na prática do descumprimento de normas constitucionais que asseguram tratamento igualitário de mulheres políticas, inclusive negras, deixam transparecer os princípios: 01) da Fundamentalização Inclusão e 02) o da Fundamentalização Releitura. O primeiro, contido na construção da norma constitucional, no seu aspecto formal e material, veda discriminação de qualquer natureza. O segundo, por sua vez, está no campo da efetividade da norma constitucional, através de sua aplicabilidade nos casos levados ao conhecimento do Judiciário, notando-se também sua pertinência na doutrina.

O trabalho é elucidativo, didaticamente bem escrito e desenvolvido, tanto quanto bem fundamentado. O mundo jurídico está de parabéns com a renovação de juristas de qualidade, a exemplo da coautora Dra. Manuellita Hermes, a quem desejo que continue reluzindo, cujo caminho enuncia brilhos fortes e intensos.

Manoel Hermes de Lima é advogado, juiz do Trabalho da 19 ª Região aposentado e mestre e doutor