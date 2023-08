Reforma tributária: FDR e contribuições estaduais

Um dos últimos atos praticados pelo relator da PEC 45 antes da aprovação pelo Plenário da Câmara foi anunciar a possibilidade concreta de aumento de tributos e preços para a maioria da sociedade brasileira através das novas contribuições estaduais incidentes sobre produtos primários e semielaborados, cuja arrecadação será destinada para investimentos em obras de infraestrutura e habitação. Isto para atender à reivindicação de alguns estados que, em seus territórios, já é cobrado semelhante contribuição, desde que existente até 30.4.2023. Daí ter validade por prazo determinado, até 2043. Entretanto, à luz do pacto federativo, os demais estados poderão perseguir o direito de instituir em seu território idêntica exação. Resultado disso: nós pagaremos novamente a conta!

Inicialmente, corremos o risco de voltarmos à antiga discussão do que significa produto semielaborado, objeto de muita celeuma logo após o ICMS ter sido criado em 1988. Se critérios subjetivos ou de difícil aferição forem criados, teremos um grande passivo a discutir.

Por igual, os produtos primários estarão na hipótese de incidência: sendo estes considerados como os relacionados ao setor econômico primário, alimentos in natura sairão do campo para o supermercado com oneração de preços, inclusive quando estes produtos forem consumidos nas regiões menos favorecidas economicamente.