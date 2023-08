Reparação e Representatividade

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Mulheres negras, quilombolas, freiras, marisqueiras, indígenas. Mulheres! Essenciais para a consolidação da Independência do Brasil na Bahia. Que honra ser vice-prefeita de Salvador, liderar essa cidade ao lado do prefeito Bruno Reis, e representar tantas mulheres fortes, acolhedoras e lutadoras. A nossa gestão municipal realizou mais um ato de reparação histórica, valorizando a força feminina, com a inauguração do Monumento Maria Felipa, na Praça Cayru, como parte das homenagens ao mês em que é comemorado a Independência da Bahia. A obra da artista Nadia Taquary está localizada em frente à Baía de Todos-os-Santos.

A marisqueira, nascida na Ilha de Itaparica, que usou da inteligência e força para articular estratégias e vencer a guerra contra os portugueses, já está eternizada na primeira capital do Brasil como uma das principais heroínas do 2 de Julho. Maria Felipa liderou “um grupo com mais de 40 mulheres e homens de classes e etnias diferentes, onde vigiava a praia dia e noite a fortificando com trincheiras para prevenir a chegada do exército inimigo, e organizava o envio de alimentos para o interior da Bahia”. (Livro Maria Felipa de Oliveira - Heroína da Independência da Bahia, da autora Eny Kleyde Farias). A história comprova que a liderança feminina é fundamental.

Há 200 anos, nossa liberdade foi conquistada pela força da mulher, do coletivo, da sensibilidade, inteligência feminina e trabalho em rede. Mas, se em outrora foi preciso usar armas, hoje conquistamos a cada dia nossa independência através da educação, cultura, saúde, equidade, oportunidade, reconhecimento da história e, sobretudo, com a valorização do nosso povo fraterno e acolhedor.

Neste mês de tantas homenagens lindas e históricas, ressalto a importância da representatividade feminina, que importa, inspira e impulsiona outras mulheres. Na Bahia, existem muitas Marias Quitérias, Maria Felipas e Joanas Angélicas em cada comunidade. Mulheres que chefiam famílias monoparentais, que exercem a liderança no trabalho, nos espaços religiosos, nos lares, nas associações… O povo baiano é alegria e amor, mas também é força e coragem.

O Brasil que já conhece a nossa história, agora vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais com o memorial 2 de Julho, inaugurado também esse mês no Largo da Lapinha, o espetáculo Resistência Cabloca, e o Monumento Maria Felipa, que vence a batalha contra o apagamento da história.

Sou grata a Deus por ter nascido na Bahia, ser vice-prefeita e secretária de Saúde de Salvador, representando tantas mulheres soteropolitanas, fortes, lutadoras e orgulhosas do seu povo. Viva as mulheres, viva a Bahia!