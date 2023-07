Salvador inicia preparativos para grande festa de Carnaval em 2024

Prefeitura inicia planejamento do Carnaval 2024 de Salvador

A Prefeitura de Salvador já iniciou o planejamento para a grande festa de Carnaval que será realizada em 2024. Durante a semana, uma reunião marcou a apresentação do Masterplan, relatório que será entregue aos 19 órgãos municipais envolvidos na festa. "Todos os gestores que fazem o Carnaval acontecer, junto às suas equipes, receberão um material específico de sua área, além de mapas dos circuitos atualizados, coordenadas geográficas, memorial descritivo das estruturas e registros fotográficos", explicou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

O documento contempla análises das estruturas montadas nos Circuitos do Carnaval - Dodô, Osmar, Batatinha e Contrafluxo -, além de outros dados relacionados à logística, segurança, limpeza, trânsito, infraestrutura, saúde pública e ações que são fundamentais para a realização do evento. O estudo foi realizado pelo órgão entre março e junho.

De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a gestão municipal pretende promover ações inéditas no Circuito Osmar, no centro da cidade. Em conversa com o portal, Edington afirmou que a abertura oficial será em 8 de fevereiro, mas a programação de festejos pré-carnavalescos começa antes, com festas como o Fuzuê e o Furdunço acontecendo já nos dias 3 e 4, logo após o Dia de Iemanjá. “Seguiremos com uma ampla programação até a Quarta-feira de Cinzas”, declarou.

Festa na Contorno

O engenheiro Renato Baiardi comemorou 80 anos com elegante festa, nesta sexta-feira, no restaurante Amado, na Avenida Contorno. Por lá, recebeu convidados ao lado da esposa, Katia Baiardi. Uma das atrações da noite foi a cantora paulistana Anna Gelinskas.

Casamento na Bahia

Kadu Dantas e Peter Zawel estiveram em Trancoso esta semana por um motivo especial. Juntos há cinco anos, eles vão celebrar a união no disputado destino do sul da Bahia. A comemoração será realizada em 24 de novembro, em um dos espaços mais icônicos da região, o Teatro L’Occitane. "Escolhemos fazer nosso casamento em Trancoso porque este lugar é muito especial. A natureza, a beleza das praias e a noite agitada combinam tanto com a nossa vibe, sendo um cenário perfeito para realizar a nossa união”, nos disse o influenciador digital. Uma outra festa deve acontecer em Nova York, nos Estados Unidos, país onde Peter nasceu. Eles se casaram no cartório durante a pandemia e decidiram oficializar a união nos dois destinos ainda este ano. O relacionamento começou depois que se conheceram em um aplicativo de namoro que reúne pessoas do mundo todo e estão juntos desde então.

Peter Zawel e Kadu Dantas. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Temporada de estudos

Luiz Eduardo Magalhães Guinle, neto do falecido deputado Luis Eduardo Magalhães, acaba de iniciar uma temporada de imersão em Paris. Passará um mês estudando políticas públicas e desafios contemporâneos da democracia no instituto Sciences Po. "Estou grato de poder extrair intelecto desse instituto que formou presidentes de diversos países, vencedores do prêmio Nobel e líderes globais", escreveu em postagem nas redes sociais.

Luiz Eduardo Magalhães Guinle. Crédito: Divulgação

Modo de vida

O Alô Alô Bahia viu o empresário João Roberto Marinho circulando por Nova York, nos Estados Unidos. Na quinta-feira, ele almoçou no famoso restaurante Amaranth, no Upper East Side. João Roberto chegou ao local com a esposa, Gisela Marinho. Terceiro filho de Roberto Marinho, ele é o atual presidente do Grupo Globo.

João Roberto Marinho. Crédito: Alô Alô Bahia

Comemoração

Nizan Guanaes provou mais uma vez que é um dos grandes nomes da comunicação no Brasil. Premiadíssimo em toda sua trajetória como publicitário, o baiano acaba de comemorar mais um dos seus inúmeros feitos. No restaurante do Four Seasons de Taormina, na Itália - o mesmo da série White Lotus -, celebrou a informação de que o jingle da campanha do iFood criado por ele atingiu a marca de 110 milhões de views em 3 dias. Foram mais de 1500 vídeos feitos pelos consumidores. Quem deu a boa notícia foi a head do TikTok, Gabriela Moura. Trata-se de um feito sem precedentes. “Um dos maiores méritos é do Fabrício Bloisi [CEO do iFood] e do time dele, que apostaram no simples do óbvio: um jingle que é um chiclete no ouvido e situações que as pessoas se identificam. É um fenômeno indiscutível”, afirmou Nizan. Ele está viajando com a esposa Donata Meirelles e a parada anterior do casal foi Capri, também na Itália.