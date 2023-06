Disputa por gestão da Osba deixa músicos em pânico; entenda

Cineconcerto é um dos projetos que ajudou a popularizar a Osba nos últimos anos. Crédito: Wendell Wagner/Divulgação

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) deve divulgar, nos próximos dias, o resultado do edital sobre a organização social que vai gerir a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) pelos próximos dois anos. Nos bastidores da música clássica baiana, a espera pela decisão tem colocado em expectativa os atores envolvidos na disputa.



De um lado, está a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), organização social que gere a Osba desde 2017, tendo como figura principal o maestro Carlos Prazeres. No outro, o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), organização social que comanda os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) e tem como liderança o maestro Ricardo Castro.

No Campo Grande, mais especificamente no Teatro Castro Alves, o estado emocional dos integrantes da Osba após os ensaios é definido como de tristeza e medo. Segundo músicos, os sentimentos se devem ao receio de que Ricardo Castro tenha influência ou seja novamente o gestor da orquestra pela IDSM, pondo fim aos projetos desenvolvidos pela gestão atual. Entre 2007 e 2010, o maestro teve uma passagem pela Osba, lembrada negativamente pelos músicos remanescentes daquela época.

“A gestão de Ricardo Castro limitou-se a promover alguns bons concertos. Não conseguiu transformar o modelo de gestão da orquestra. Não conseguiu aproximar a Osba de um público maior, e nossos concertos, durante a sua gestão, nunca atraíram um grande público. Ricardo deixou claro desde o primeiro dia de sua gestão que sua prioridade era o Neojiba e que só estava assumindo a Osba por imposição do então Secretário de Cultura. Sua relação com a maior parte dos músicos foi muito ruim”, relatam os musicistas, em resposta conjunta enviada à reportagem.

Em dezembro passado, Ricardo Castro também esteve como personagem de uma polêmica envolvendo a Osba. Na ocasião, ele criticou a orquestra por promover o Osbrega, concerto cujo repertório foi formado por canções do cancioneiro popular brasileiro. Castro classificou o projeto como “um círculo do inferno nunca Dantes visto neste país” – fazendo um trocadilho com o escritor Dante Alighieri.

“Quando uma orquestra sinfônica estadual, depois de conquistar milhões inéditos para seu orçamento e poder contratar músicos excelentes, escolhe esse ‘título’ para promover um concerto que poderia ser tocado melhor por ‘Lairton e seus teclados’ , estamos certamente entrando em um círculo do inferno nunca Dantes visto neste país”, escreveu em postagem no Instagram, em 21 de dezembro.

Após a postagem, o maestro foi duramente criticado na internet, acusado de elitismo. Mesma impressão deixada entre os músicos da Osba, que acreditam que não há conciliação entre os projetos de popularização da orquestra e o modo de gestão do maestro. “Ricardo deixou muito claro, quando nos dirigiu, qual é a sua ideia de Orquestra Sinfônica: uma cópia fiel de modelos europeus, sem levar em conta nossa cultura e influências outras. O projeto de popularizar a música de concerto se valendo de interações com a cultura popular não combina com o projeto elitista de Ricardo”, afirmam os músicos.

Fake news

Regente da Osba desde 2011, o maestro Carlos Prazeres aguarda os rumos da Osba e, consequentemente, da sua vida profissional. Defensor ferrenho dos músicos e do seu trabalho, ele diz que o ataque do colega à Osba nunca foi por aversão à mistura musicais, mas à fusão do popular aos conjuntos orquestrais. Vale lembrar que Ricardo castro chegou a tocar piano no trio elétrico de Daniela Mercury durante o Carnaval. “A contradição se dá quando o mesmo faz repetidos ataques à Osba sem qualquer pesquisa e se cala perante o repertório popular de orquestras no resto do Brasil”, diz Prazeres.

De acordo com ele, as críticas à Osba, de modo geral, são frutos de fake news que tentam convencer os críticos e o público de que a orquestra s e tornou popular, ao estilo André Rieu –violinista com um repertório baseado em peças de música ligeira e valsas vienenses conhecidas pelo público e ancoradas na memória popular. Ele nega a associação e entende a jogada como tática.

“Quero ver Rieu fazer duas vezes o ciclo completo das sinfonias de Brahms em cinco anos, como acabamos de fazer. ... Agora, com este interesse no edital, consigo entender o que se passa: a velha tática de se inventar um inimigo para justificar o combate a ele”, diz, referindo-se ao processo seletivo em andamento desde janeiro. Esse ano, a Osba venceu o importante Prêmio Profissionais da Música, na categoria Orquestras Sinfônicas.

Prazeres ainda descarta qualquer possibilidade de permanecer na Osba caso a IDSM vença o edital. “Seria impossível porque a proposta ligada ao maestro Ricardo Castro já tem um novo maestro previsto. Caso realmente venha outra gestão, me restará desejar sorte, afinal, eu jamais iria torcer contra a orquestra que tanto amo”, ressalta.

Procurado pela reportagem quatro vezes através da sua assessoria de imprensa, Ricardo Castro não respondeu às solicitações, por estar em viagem a Europa. Quanto ao processo seletivo, no qual concorre a IDSM e a ATCA, a assessoria informou que ele não vai se pronunciar até a divulgação do resultado do edital.

Popularização

Há 12 anos no comando da Osba, Carlos Prazeres foi responsável pelo desenvolvimento de iniciativas que têm como objetivo popularizar o trabalho da orquestra. Para isso, ele forjou, no estado, a música popular orquestrada, experimentada em projetos como o CineConcerto, Baile Concerto de Carnaval, São João Sinfônico e o Osbrega.

O CineConcerto, por exemplo, evidencia a relação entre a música sinfônica e o cinema, uma vez que traz como grande diferencial o maestro, os músicos e as musicistas fantasiados, entrando no clima dos personagens dos filmes e oferecendo ao público surpresas durante o espetáculo.

“Mais do que qualquer coisa, o CineConcerto mudou a imagem da orquestra. É um projeto vitorioso, destaque nacional, que completa 10 anos em 2023. Os jovens que viram o que estes músicos são capazes de fazer, passaram a querer consumir tudo o que eles produziam, dos concertos populares aos mais intelectuais”, diz Prazeres.

Professor de Música da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e compositor da Academia Brasileira de Música (ABM), Paulo Costa Lima acompanha a orquestra e vê o sucesso dos últimos anos como decorrência da política adotada pela organização e da liderança de Prazeres ao entender a difusão cultural como processo de criação. Ele cita um concerto da Osba com apenas um violinista e que, mesmo assim, empolgou o público.

“Apesar dessa precariedade [somente um violinista], o público lotava as duas sessões, apaixonado e disposto a ficar em longas filas para assisti-lo. Como entender aquilo? Ora, havia uma 'política' de comunicação da própria OSBA que superava esses obstáculos, e que permitiu potencializar um movimento com a participação de artistas muito famosos visando a reconcepção administrativa, levando à situação da Orquestra hoje, que, aliás, continua lotando seus auditórios”, frisa.

Carlos Prazeres destaca que o trabalho para levar a Osba a esse patamar passou por uma trajetória que precisou encarar de frente uma crise. “Quando cheguei aqui peguei um grupo bom, porém desanimado e abatido por brigas internas. A maioria das apresentações era marcada pela ausência de público na Sala Principal do TCA. Era da Osba o recorde negativo de público na Concha Acústica. Nós batemos o recorde positivo. Conseguimos popularizar a orquestra. [...] Nossa harmônica convivência interna e o amor pelo nosso trabalho se irradiam junto ao público”, afirma.

Para ele, o desafio da nova gestão é manter o trabalho feito. “Se a Organização Social ligada ao maestro Ricardo Castro vier a gerir a Osba, tem o desafio de manter uma seleção campeã e de continuar a irradiar este amor”, aponta. Os músicos concordam. “Esperamos continuar em franca evolução artística e representativa. A orquestra hoje possui uma identidade e é muito satisfatório para nós ter um público tão atuante e cada vez mais plural. Para tanto, é fundamental a garantia da manutenção do atual corpo orquestral. Esperamos que continuem também os projetos que se provaram serem de interesse da população baiana. Sobretudo, que seja uma gestão democrática, que ouça os anseios dos músicos e do público”, finalizam.

Processo de seleção

De acordo com a Secult-BA, o edital de seleção pública 01/2023 que vai definir a nova gestão da Osba, já foi encerrado. Atualmente, está sendo realizada a análise e julgamento das propostas e dos planos de trabalhos apresentadas pelo ISDM e ATCA. Conforme a apuração feita pela reportagem, essas são as únicas duas organizações sociais que concorrem ao processo seletivo, que deve fornecer um orçamento de R$ 26 milhões durante dois anos para a próxima gestão.

O resultado da seleção estava previsto para a última segunda-feira, com possibilidade de prorrogação por mais dez dias. Ainda segundo a Secult-BA, não há previsão de quando a organização social que vai gerir a Osba nos próximos dois anos deve assumir, – ou continuar no cargo, caso seja a ATCM a vencedora – uma vez que essa resposta depende da finalização do processo seletivo.