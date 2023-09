Evento do Sebrae conecta startups da Bahia e investidores internacionais; Veja como se inscrever

Bahia Tech Experience foi lançado nesta quinta-feria (31). Crédito: Darío G. Neto/ASN Ba

Quem tem uma startup na Bahia pode estar a menos de um mês de contar com um aporte financeiro internacional e apoio do Sebrae. É que, de 28 a 30 de setembro, acontece o Bahia Tech Experience, que foi lançando nesta quinta-feira (31) pelo Sebrae e conecta startups baianas e investidores do exterior em Salvador. No evento, projetos inovadores vão poder participar de uma 'batalha de pitch', momento em que ideias são apresentadas a empresários dos Estados Unidos e da Europa que podem investir em negócios pensados por aqui.

As inscrições, abertas para startups da capital e também do interior, vão até o dia 10 de setembro e podem ser feitas através do site do evento. No Bahia Tech Experience - ou BTX23 -, a batalha vai ser dividida em dois grupos: o primeiro com startups mais maduras e inseridas no ecossistema baiano e o segundo com projetos de universitários, que têm um formulário próprio de inscrição. Enquanto o primeiro grupo vai contar com 20 selecionados, o segundo terá 10. Por fim, três ideias de cada grupo serão as vencedoras da batalha de pitch.

Não há estimativa de quanto vai ser aportado por investidores, já que os valores dependem da avaliação dos empresários na apresentação das ideias. Apesar disso, o evento se coloca como uma oportunidade para quem trabalha na área. "Toda startup sonha em receber um aporte de investimento. É o dinheiro que viabiliza a finalização do produto ou facilita a corrida por clientes. Tudo isso tem um custo e o aporte possibilita esses passos", diz Franklin Santos, diretor técnico do Sebrae.

O investimento nas startups, porém, não significa apenas dinheiro nos projetos, de acordo com Franklin. Ele acrescenta que o aporte traz o que chama de 'smart money' ou dinheiro inteligente, em tradução livre. "Mais do que o aporte, o investidor traz consigo uma rede de contatos e um apoio concreto, já que ele passa a trabalhar para que a startup funcione. [...] Por isso, a gente monta uma espécie de 'ringue' nesse pitch para dar a oportunidade ideal para essas startups", explica o diretor.

Vice-presidente da Associação Baiana de Startups (Abas), Marcos Barreto vê o Bahia Tech Experience como fundamental para aqueles que estão no início e precisam de orientação e apoio, além do dinheiro. "Temos alguns níveis de startups. Existem as que estão no nível de ideação, que é aquele entusiasta à inovação e tem uma ideia, mas não sabe como tirar do papel, validar e encontrar apoio. Para esse tipo de startup, o BTX23 é ainda mais importante porque vem com essa proposta de mostrar as ideias nessa fase inicial", destaca.

Ele pondera, porém, que é válido também para as startups mais maduras a presença no evento para mostrar seu produto, fazer ainda mais conexões e ampliar uma atuação já existente no mercado baiano para nível nacional e até internacional. Essa é a primeira edição do evento que, para o Sebrae, chega para ficar em terras baianas. Até porque a programação do BTX23 vai além da batalha de pitch, se tornando espaço para exposição 85 startups no Parque Tecnológico da Bahia, que vai sediar a edição deste ano.

Entre os expositores, 74 são baianos e os onze de outros estados do Brasil. A entrada para quem quer conhecer os projetos e a programação é gratuita e os ingressos para os três dias de programação estão disponíveis no Sympla.

Cenário de crescimento

O lançamento do Bahia Tech Experience foi aprovado pelo setor, que vê ‘futuro’ na iniciativa. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, há um cenário de expansão para as startups na Bahia, estado com mais iniciativas do tipo no Nordeste.

A Abas, que se organiza no cenário estadual, não sabe informar o número exato de startups no ecossistema da Bahia, mas destaca a existência de 15 negócios já acelerados e avaliados em mais de R$ 1 milhão no nosso território.

São eles o JusBrasil, Sanar, Zigpay, QR Point, POS Controle, Kinvo, Afro Saúde, Giross, Infleet, Hyperbanco, I4sea, Escavador, Conexa, Just Travel, Simples Varejo e Eyby. Esse cenário robusto anima André Joazeiro, titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti) para o BTX23.

"São três dias de apresentação com stands, pitchs e palestras importantes, onde os investidores vão estar apresentando e também avaliando projetos. É importante para os dois lados e para nós, claro, no incetivo desse ecossistema que já é amplo", fala ele. A Secti atua em parceria com o Sebrae na constituição do BTX23 para reunir projetos dos mais diversos no evento.