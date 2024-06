Eleição

Geraldo Jr. nega convite para participar de sabatina do UOL

O vice-governador da Bahia e pré-candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), decidiu não participar da sabatina realizada pelo portal UOL e pelo jornal Folha de São Paulo com os postulantes ao Palácio Thomé de Souza. Segundo o UOL, Geraldo alegou falta de espaço na agenda e declinou do convite.

“Convidamos também o pré-candidato do MDB, Geraldo Júnior, ele não teve agenda para essa semana e por isso não irá participar dessa sabatina”, disse o apresentador Diego Sarza, ao explicar a ausência do emedebista.

As sabatinas começaram na quinta (20), com Kleber Rosa (PSOL). Nessa sexta (21), foi a vez do prefeito Bruno Reis (União Brasil), pré-candidato à reeleição. Os dois tiveram uma hora para responderem sobre os principais temas relacionados à administração municipal durante uma transmissão ao vivo pelo YouTube.

Durante sua participação, na sexta, Bruno Reis elencou a segurança pública como principal problema de Salvador hoje. Ele lembrou que o combate às facções criminosas é uma responsabilidade constitucional do governo do estado, e que a prefeitura está fazendo "mais que o possível" para ajudar.

"Infelizmente, hoje, a Bahia é o estado campeão da violência. Das dez cidades mais violentas do Brasil, sete estão na Bahia e, infelizmente, Salvador é a nona. Quando a gente vai para a área de desemprego, é o estado campeão nacional do desemprego. Quando a gente vai para as condições de pobreza e extrema pobreza, 50% da população está nesse cenário. Quando a gente vai pra educação, é uma das piores no Brasil".