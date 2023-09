Hannah e Lucas Mota casam ao pôr do sol com festa em Salvador

O casal Hannah e Lucas Mota elegeu o belo pôr do sol da Baía de Todos-os-Santos como cenário para seu casamento, celebrado na última sexta-feira (8), na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.



A administradora de empresas e o engenheiro civil oficializaram a união diante dos pais, Ana Caline Nóbrega e Evertom Ermida, e André e Adriana Mota, e de cerca de 230 convidados, que após a troca de alianças, celebraram a felicidade do casal durante a festa realizada no local.