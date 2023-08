Seis meses de trabalho por um Brasil Melhor

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

O ano de 2023 tem sido um período de grandes desafios para o Brasil e para todos os brasileiros. A chegada de um novo governo tem demandado uma série de adequações, diálogos e planejamentos para tentar acelerar a resposta do Poder Público a uma população que anseia por ações assertivas, e que impulsionem o país para fora dos efeitos de uma pandemia que deixou profundas marcas na nossa economia, política e sociedade em geral.



Pessoalmente, tenho vivido essas mudanças de forma intensa. Há exatos seis meses, no dia 1º de fevereiro assumi o mandato de deputado federal com a missão levar para âmbito nacional os debates que tenho travado ao longo da minha carreira política, junto a nobres bandeiras como a saúde, os direitos da pessoa com deficiência, o trabalho social e os direitos dos animais. Além de representar bem os quase 144 mil eleitores que depositaram em mim os seus votos de confiança.

Desde o primeiro dia de trabalho na Câmara dos Deputados, o nosso mandato tem sido conduzido de forma propositiva com o único objetivo de priorizar o interesse da população, deixando de lado a polarização que marcou o Congresso nos últimos anos. Neste primeiro semestre de legislatura, apresentamos um total de 17 projetos de lei da minha autoria, como o do Auxílio Calamidade, que possibilitará apoio financeiro para as pessoas que perderam os seus pertences em decorrência de catástrofes climáticas, e a proposição que proíbe benefícios fiscais a empresas condenadas pela prática de trabalho escravo, ambos tiveram enorme repercussão dada a relevância e urgência.

Participamos da elaboração do parecer de oito projetos nas comissões e votamos 90 matérias no plenário da casa. Procuramos nos engajar nos debates relevantes, integrando 31 frentes parlamentares, a exemplo da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, SUS, Empreendedorismo e Transparência Pública. Em um dos púlpitos mais assistidos do país, proferi 17 discursos, nos quais procurei dar voz, principalmente, àquele Brasil invisível, mas que tanto precisa ser escutado.

Nestes seis meses de mandato, também tenho firmado importantes relações no meio político de Brasília e agradeço aos colegas parlamentares pela confiança no meu trabalho, demonstrada através da minha escolha para ocupar cargos de destaque na articulação, como a vice liderança do PDT no Congresso e também a vice liderança do maior bloco político que integra partidos como o União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota.

Se tenho um orgulho, na minha trajetória política, é de registrar como marca, o trabalho incansável. Os primeiros passos em um ambiente completamente novo como a Câmara dos Deputados não têm sido fáceis, mas tenho em mim a certeza do empenho em representar da melhor maneira, não apenas aqueles que me escolheram para ocupar o cargo de deputado federal, como todos os brasileiros. Tenho certeza que ainda temos muito a avançar e certamente teremos muitas conquistas a comemorar.