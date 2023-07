"Sem Descanso" é exibido em debate sobre violência letal em Lauro de Freitas

Filme "Sem Descanso" é exibido em Lauro de Freitas. Crédito: Divulgação

O Comitê Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial, em parceria com o Ministério de Promoção da Igualdade Racial - MIR e a Secretaria Municipal de Juventude, realia nesta quarta-feira (05) a etapa livre, da Caravana Juventude Negra Viva.



O evento vai acontecer no Cine Teatro de Lauro de Freitas, a partir das 14hs e terá como objetivo o fomento do debate sobre violência letal, que pautará a elaboração do Plano Nacional Juventude Negra Viva do MIR.

As diversas variantes da juventude negra, debaterão sobre cultura e arte, emprego e renda, segurança pública e tudo que for pertinente e relevante a garantia e manutenção da vida. Consta na programação, a exibição do filme baiano "Sem Descanso", do diretor Bernard Attal, que aborda a temática da letalidade estatal e os enfrentamentos que às famílias negras precisam fazer para garantir suas existências.

Lauro de Freitas ainda ocupa um destacado lugar no ranking das cidades mais desiguais do Brasil e consequentemente uma das mais violentas. Criar as condições e ouvir a juventude negra, alvo preferencial da política genocida do Estado Brasileiro, é um importante passo na direção da busca por políticas públicas que possam garantir o direito de viver.