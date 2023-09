Sobre Poder, Sobre Servir

Independência ou morte! Brado heroico ou bravata combinada? Há literatura para as duas versões. O brasileiro é independente? Tiros de alto calibre, rajadas de metralhadoras. Ordem de recolher. Extorsão. Famílias, crianças, idosos, reféns. Mortes. Guaritas, muros, segurança armada. A cruel realidade do avanço do crime nas ruas. Quem tem independência? Quem tem poder? As palavras têm. Mobilizam, seduzem, ofendem, definem. Notáveis líderes, para o bem ou para o mal, sempre utilizam o poder das palavras. Impulsionam mudanças. Tocam corações. Iludem. Inspiram. Manipulam. Imenso poder.

A Constituição brasileira, em seu Artigo 1º, é clara: "Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição." Derivam do povo todos os poderes ao seu serviço. Brasileiros, sem distinção de gênero, cor, credo, escolaridade, naturalidade, posses ou renda, seja civil ou militar, formam o povo, neste território soberano continental. Inclusive os eleitos e os seus indicados. Uma democracia justa ou não? Há literatura para as duas versões.

A praça central da Capital do Brasil revela um descompasso entre o propósito e a dinâmica das instituições democráticas. Inaugurada em 21 de abril de 1960, pelo mineiro JK, para coincidir com Tiradentes (ironia histórica), Brasília abriga a “Praça dos Três Poderes”. A gênesis das mais importantes decisões da nação. O Congresso Nacional, a Corte Suprema e o Palácio do Planalto. Sedes dos “poderes”, legislativo, judiciário e executivo. A quem “servem” esses "poderes"? Muitos que aspiram uma posição elevada nas instituições de governança do Brasil almejam o “poder”, uma potência embutida na ilusão de supremacia e controle. Um Estado de Direito com mais direitos para os situacionistas do Estado. Orçamentos constituídos de privilégios perdulários. Em exercício do cargo público, alguns, inconfidentemente, se apropriam do que, pela Constituição, pertence unicamente ao povo.