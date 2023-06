Traficante é preso quando ia curtir o “São João do Pelô”

Traficante é preso no "São João do Pelô". Crédito: Polina Lima/SSPBA

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) ajudou a encontrar um homem procurado pelo crime de tráfico de drogas que tentava acessar os festejos juninos do ‘São João do Pelô’, na capital baiana. Terceira prisão após alerta do sistema nas festas aconteceu na madrugada deste sábado (24).



O alerta de 91% de similaridade com imagens disponibilizadas pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicou que o homem passava por um dos pontos monitorados no Centro Histórico da capital.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), próximas ao criminoso, foram acionadas e deram suporte na condução até a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

Na unidade, o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari foi cumprido. O homem segue à disposição da Justiça.

Outras prisões

Mais cedo outras duas prisões foram confirmadas na capital e no município de Jequié, no Sudoeste do estado, com o apoio da ferramenta tecnológica.

Um traficante, com passagem por roubo, tentou acessar o festival do Parque de Exposições e foi capturado ainda no portal de abordagem após alerta de 96%. Ele teve a ordem judicial cumprida pela Delegacia Especial de Área (DEA) montada na Arena e, posteriormente, foi levado para a Polinter.