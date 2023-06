Você acredita na mentira da sua selfie?

Crédito: shutterstock

A depender da distância entre o rosto e o celular, da iluminação, do ângulo, de filtros e aplicações de inteligência artificial instalados nos telefones, a selfie aumenta o tamanho do nariz em até 6%, tanto no comprimento quanto na largura. Não é impressão, mas uma informação de artigo publicado pela revista da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. A entidade vê nisso uma das razões que levam as pessoas, principalmente jovens, a ter distorção de imagem e procurar uma rinoplastia.

É mais um sintoma de como as redes sociais exercem uma pressão sobre corpos e mentes. É como se elas ocupassem o papel de um espelho, que ao contrário daquele da Rainha Má da Branca de Neve, nos aponta como o mais feio ou feia do mundo. As redes também têm suprido outros papéis, de médico a conselheiro político. E têm falhado na maioria das vezes, espalhando positividade tóxica, impondo padrões corporais só possíveis com edição de imagens, ou, mesmo, provocando depressão e mortes.

Saúde mental nunca foi tão importante. É preciso entender porque a autoestima anda tão baixa e as pessoas tão suscetíveis a prováveis opiniões alheias sobre si próprias.

Há alguns anos, a Dove fez um experimento, transformado em filme publicitário (https://youtu.be/Il0nz0LHbcM), para mostrar o quanto somos mais críticos em relação a nós mesmos que o julgamento que outras pessoas fazem de nós mesmos. Duas mulheres ficavam alguns minutos em uma mesma sala. Uma delas era chamada e, a um desenhista, descrevia a si mesma e outra com quem estivera reunida. Depois, cada mulher via os dois desenhos, um como ela mesmo se descreveu e o outro, como foi descrita pela outra mulher. Surpresa: o desenho com a descrição feita pela outra era mais realista e bonito segundo emocionada avaliação da própria retratada.

PS: Como propaganda é a alma do negócio, uma outra pesquisa, publicada na quinta (22) deve fazer muitos homens se submeterem a uma cirurgia para aumentar o nariz. Isso porque cientistas sul-coreanos encontraram uma conexão que pode dar ar de verdade a uma antiga teoria que relaciona o tamanho do nariz e do pênis.

meme da semana

Embora autodidata, Seu Madruga sempre foi um especialista em tática e estratégia. Uma necessidade, já que sempre precisou fugir do Senhor Barriga e assim não pagar o aluguel do mês. Por isso, torcedores pedem que ele seja o novo técnico da Seleção Brasileira.

Brasil tem baixa competitividade, mas é esperança global contra carestia dos alimentos

Duas reportagens publicadas nessa semana mostram que a Brasil segue uma Belíndia. Elaborado em 1974 pelo economista Edmar Bacha a junção dos nomes de Bélgica e Índia foi feita para apontar que o regime militar (1964-1985) concentrava a riqueza nas mãos de poucos, criando, ao mesmo tempo, um país em que parte da população exibia indicadores de país europeu enquanto a outra era obrigada e encarar a miséria e suas consequências. Bacha, membro da Academia Brasileira de Letras, é apontado com um dos pais do Plano Real.

Um dos textos aponta que o Brasil está – não pela primeira vez – entre as cinco economias menos competitivas do mundo, ocupando a 60ª posição do ranking elaborado pela escola de educação executiva da Suíça IMD. O levantamento, divulgado na segunda (19), leva em conta índices econômicos e pesquisas de opinião com executivos e empresários. O universo pesquisado é 64 países. Por causa da guerra, Rússia e Ucrânia foram retirados do ranking. Desde 2020, o Brasil já perdeu posições para Eslováquia, Jordânia e Croácia. Na América do Sul, o país melhor colocado é o Chile (44º).

O título de economia mais competitiva do mundo foi ocupado pela segunda vez seguida pela Dinamarca. A Irlanda tirou a segunda posição da Suíça, que caiu para o terceiro lugar. Os EUA subiram, em um ano, da 10ª para 9 ª posição; e a China caiu quatro, era o 17º país mais competitivo no não passado e passou para a 21ª colocação.

O estudo deste ano mostra melhorias de avaliação sobre o Brasil em relação a 2022. Elas se situam nos campos de infraestrutura básica, atração de investimentos internacionais, empregos e preços (combustíveis e alimentos). Porém, o país está entre os piores nas áreas de educação, custo de capital, legislação trabalhista, finanças públicas, produtividade da força de trabalho e burocracia para abertura de empresas.

A outra reportagem trata de um informe da FAO – a agência da ONU para alimentação e agricultura -, que destacou como a produtividade do agronegócio brasileiro deve levar a uma queda dos preços internacionais em alguns setores e frear uma inflação mundial no setor de alimentos. Os destaques seriam a safra de milho, soja, açúcar e carnes.

São informações que mostram o sucesso do setor no país - em parte fruto do trabalho da Embrapa, que revolucionou as culturas no cerrado. Os empreendedores do agro no Brasil gostam de dizer que há um país dinâmico e competitivo da porteira para dentro das fazendas, e um outro, cheio de problemas, do lado de fora das porteiras que prejudica e encarece o escoamento da produção. É verdade, mas essa frase também denota problemas. O primeiro é que o destino da produção de grãos, carnes açúcar é o porto, o que encarece os alimentos no mercado interno. Segundo, para manter e aumentar a competitividade das grandes fazendas, o agro brasileiro também precisa continuar se modernizando, com uso limitado de defensores agrícolas e respeito devido ao meio ambiente e a populações vizinhas, especialmente as tradicionais. O ESG aplicado os negócios do setor é uma exigência cada vez maior dos maiores mercados consumidores (Europa, EUA e Ásia).

