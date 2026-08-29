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E se ler um livro também fosse resolver um crime? Série transforma leitores em detetives

'Léa não é a culpada', da francesa Zoé Ash mistura literatura e jogo e desafia o público a solucionar mistérios

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:00

Léa não é a culpada - volume 2, de Zoé Ash, é um livro-jogo
Léa não é a culpada - volume 2, de Zoé Ash, é um livro-jogo Crédito: Reprodução

Que uma pessoa pode passar várias horas lendo um livro não é novidade. Mas e se o livro também for um jogo, tudo ao mesmo tempo? Essa é a proposta da série Léa não é a culpada, da autora francesa Zoé Ash, e cujo segundo volume chegou ao Brasil neste mês, pela editora Intrínseca. Best-seller na França, a série se tornou viral no TikTok, onde leitores compartilham suas tentativas de solucionar o mistério.

No segundo livro, a história começa com o assassinato da cantora de ópera Hélène Vasseur, encontrada morta em seu camarim. A artista estava vestida como Maria Antonieta e a porta estava trancada, mas um bilhete sem remetente foi passado por debaixo da porta. Os únicos indícios para ajudar a solucionar o caso são uma lista com quarenta mil suspeitos e treze pistas incontornáveis.

Conheça 10 livros-jogos ou livros imersivos

Léa não é a culpada, de Zoé Ash (Intrínseca). Paris, 23h47. O professor Armand Duval é encontrado morto em seu apartamento no Quai des Orfèvres. Nenhum sinal de arrombamento. A janela está entreaberta.Sobre a mesa, uma lista com milhares de nomes… e 13 pistas.Cabe ao leitor desvendar o mistério.Léa não é a culpada é uma investigação de verdade ― sem reviravoltas roteirizadas, nem pistas narrativas falsas. Apenas o leitor, 13 pistas incontornáveis e uma lógica afiada para eliminar, um a um, os 40.000 suspeitos e descobrir o único culpado. por Reprodução
Léa não é culpada - volume 2, de Zoé Ash (Intrínseca). Lyon, 2h14. A famosa cantora de ópera Hélène Vasseur é encontrada morta em seu camarim, vestida como Maria Antonieta. A porta está trancada. Um bilhete sem remetente foi passado por debaixo da porta. Em cima da sua penteadeira havia uma lista com milhares de suspeitos… e 13 pistas. Cabe ao leitor desvendar o mistério.Em um novo volume da série , o leitor é instigado a mergulhar em um novo caso surpreendente ― uma investigação de verdade, sem reviravoltas roteirizadas, nem pistas narrativas falsas. A partir de 13 pistas incontornáveis, é preciso usar uma lógica afiada para eliminar, um a um, os 40.000 suspeitos e descobrir o verdadeiro culpado. por Reprodução
Alice não é a assassina, de Iris Starling (Record). Livro-jogo que é um verdadeiro fenômeno nos Estados Unidos, Alice não é a assassina , de Iris Starling, desafia o leitor com um enigma totalmente inovador. Uma experiência única de entretenimento imersivo que estimula os leitores a treinarem sua atenção, sua perspicácia e seus olhos de águia. por Reprodução
Série Não Mexa: Não mexa neste celular + Não mexa neste arquivo, de Mikito Chinen (Intrínseca). Na série Não mexa , os piores pesadelos podem estar nos objetos mais simples: uma latinha de bebida, uma revista, ou até mesmo… seu celular, que passa o dia inteiro colado com você.Em Não mexa neste celular , o leitor tem acesso ao telefone de Kazuma Isshiki, no formato exato de um smartphone. O jovem universitário quer muito arranjar um emprego para conseguir morar com a namorada, mas, durante uma aventura que pode ajudá-lo a conseguir um trabalho, acaba se deparando com algo assustador. No livro, a experiência imersiva intercala texto e capturas de tela de celular, convidando quem lê a adentrar uma história sinistra.Não mexa neste arquivo apresenta uma narrativa dinâmica, construída a partir de transcrições de entrevistas e registros da avaliação psiquiátrica do autor de um assassinato em massa que choca todo o Japão. Transtornado pela crença de que está sendo constantemente observado por um monstro, o assassino se mostra inquieto, paranoico, e seu estado mental o leva a tomar medidas drásticas. Mas o que seria essa entidade misteriosa capaz de deixar alguém com tanto medo? por Reprodução
Detetive de banheiro, de M. Diane Vogt (Best-Seller). Largue o seu celular! Somente o seu senso de lógica apurado e olhar atento aos detalhes suspeitos podem impedir os malfeitores de cometerem o próximo crime! Coloque à prova a sua perspicácia no único lugar onde ninguém jamais irá incomodá-lo com os desafios de Detetive de banheiro . por Reprodução
Jantar sinistro, de Freida McFadden (Record). Você já se imaginou dentro de um thriller da Freida McFadden? Já se perguntou o que faria no lugar dos personagens dela? Em Jantar sinistro nada é o que parece, nenhum personagem é confiável. Um thriller satírico e eletrizante com mais de vinte finais possíveis. E quem escolhe os desfechos desta história é VOCÊ! por Reprodução
Murdle (volume 1), de G. T. Karber (Intrínseca). Diferente de tudo que existe, aqui estão reunidos cem enigmas de mistério curtos e divertidos que desafiam o leitor a descobrir quem matou, com que arma, onde e por quê. Analise as pistas, entreviste as testemunhas e use o poder de dedução para completar o quadro e capturar o culpado. Juntos, você e Logicus vão encontrar muitos segredos. E, à medida que os casos forem solucionados, uma trama maior será descortinada. por Reprodução
A mandíbula de Caim, de Edward Powys Mathers (Intrínseca). O leitor precisará identificar seis assassinatos distribuídos em 100 páginas impressas em ordem totalmente aleatória. Existem milhões de combinações possíveis, mas apenas uma é a sequência correta. Com muita lógica e uma leitura perspicaz, pode-se organizá-las na progressão certa, de modo que se revelem seis vítimas de assassinato e seus respectivos algozes. O quebra-cabeça é extremamente difícil, a solução do problema permanece em segredo e até hoje apenas três pessoas conseguiram decifrar o enigma. por Reprodução
Mudoku (volume 2), de Manuel Garand (Sextante). Com 80 enigmas coloridos e envolventes,Murdoku volume 2coloca você dentro de pequenos casos de assassinato que combinam os recursos visuais do sudoku com o raciocínio dos clássicos desafios de lógica. por Reprodução
O caso do diamante Dumpleton, de Hartigan Browne (Via Leitura). Acompanhe o detetive Hartigan Browne em uma investigação que desafia os limites do raciocínio lógico. Venha testar suas habilidades de detetive e se tornar parte desta jornada. Será que você consegue decifrar o grande mistério? por Reprodução
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Léa não é a culpada, de Zoé Ash (Intrínseca). Paris, 23h47. O professor Armand Duval é encontrado morto em seu apartamento no Quai des Orfèvres. Nenhum sinal de arrombamento. A janela está entreaberta.Sobre a mesa, uma lista com milhares de nomes… e 13 pistas.Cabe ao leitor desvendar o mistério.Léa não é a culpada é uma investigação de verdade ― sem reviravoltas roteirizadas, nem pistas narrativas falsas. Apenas o leitor, 13 pistas incontornáveis e uma lógica afiada para eliminar, um a um, os 40.000 suspeitos e descobrir o único culpado. por Reprodução

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Imagem - 'Queria que o leitor fosse o investigador': autora explica fenômeno de livros-jogos

'Queria que o leitor fosse o investigador': autora explica fenômeno de livros-jogos

A ideia é que os leitores eliminem esses suspeitos da lista e cheguem ao assassino, numa proposta para reduzir o tempo de tela e estimular o raciocínio lógico. A Intrínseca até lançou um site para aqueles que conseguirem chegar a uma resposta. Lá, os leitores podem colocar seus palpites à prova e checar se encontraram o nome do assassino.

Para a autora, esse tipo de livro está se tornando uma nova forma de entretenimento, que fica em algum lugar entre a leitura e o jogo. “Você não necessariamente pega o livro porque está com vontade de ler; você o pega porque quer passar algumas horas investigando, pensando, eliminando suspeitos e tentando solucionar um mistério. É uma maneira muito mais participativa de vivenciar um livro, e acredito que o sucesso desse tipo de conceito mostra que existe uma demanda real por essas novas formas de experiência”, disse Zoé, em entrevista ao CORREIO.

De acordo com ela, o segundo volume exige que os leitores pensem de forma diferente do primeiro livro. Enquanto o volume inicial apresenta o conceito e como a proposta funciona, no segundo, ela acredita que há novas mecânicas e armadilhas extras, ainda que tufo para encontrar o culpado esteja dentro da obra.

Criar a investigação levou várias semanas, mas, segundo Zoé, o que mais toma tempo na escrita e produção foi o processo de verificação. “Com 40 mil suspeitos, até o menor erro pode mudar completamente a solução. Por isso, testo cada pista, verifico quantos suspeitos ela elimina e, principalmente, garanto que o culpado permaneça até o final. Tudo precisa se encaixar perfeitamente para que reste apenas uma pessoa”.

Conheça 10 livros-jogos ou livros imersivos

Léa não é a culpada, de Zoé Ash (Intrínseca). Paris, 23h47. O professor Armand Duval é encontrado morto em seu apartamento no Quai des Orfèvres. Nenhum sinal de arrombamento. A janela está entreaberta.Sobre a mesa, uma lista com milhares de nomes… e 13 pistas.Cabe ao leitor desvendar o mistério.Léa não é a culpada é uma investigação de verdade ― sem reviravoltas roteirizadas, nem pistas narrativas falsas. Apenas o leitor, 13 pistas incontornáveis e uma lógica afiada para eliminar, um a um, os 40.000 suspeitos e descobrir o único culpado. por Reprodução
Léa não é culpada - volume 2, de Zoé Ash (Intrínseca). Lyon, 2h14. A famosa cantora de ópera Hélène Vasseur é encontrada morta em seu camarim, vestida como Maria Antonieta. A porta está trancada. Um bilhete sem remetente foi passado por debaixo da porta. Em cima da sua penteadeira havia uma lista com milhares de suspeitos… e 13 pistas. Cabe ao leitor desvendar o mistério.Em um novo volume da série , o leitor é instigado a mergulhar em um novo caso surpreendente ― uma investigação de verdade, sem reviravoltas roteirizadas, nem pistas narrativas falsas. A partir de 13 pistas incontornáveis, é preciso usar uma lógica afiada para eliminar, um a um, os 40.000 suspeitos e descobrir o verdadeiro culpado. por Reprodução
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Jantar sinistro, de Freida McFadden (Record). Você já se imaginou dentro de um thriller da Freida McFadden? Já se perguntou o que faria no lugar dos personagens dela? Em Jantar sinistro nada é o que parece, nenhum personagem é confiável. Um thriller satírico e eletrizante com mais de vinte finais possíveis. E quem escolhe os desfechos desta história é VOCÊ! por Reprodução
Murdle (volume 1), de G. T. Karber (Intrínseca). Diferente de tudo que existe, aqui estão reunidos cem enigmas de mistério curtos e divertidos que desafiam o leitor a descobrir quem matou, com que arma, onde e por quê. Analise as pistas, entreviste as testemunhas e use o poder de dedução para completar o quadro e capturar o culpado. Juntos, você e Logicus vão encontrar muitos segredos. E, à medida que os casos forem solucionados, uma trama maior será descortinada. por Reprodução
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Imersivo

Esse formato de livros tem conquistado uma parcela relevante de leitores nos últimos anos. Para a editora de aquisições da Intrínseca, Marina Ginefra, há uma percepção de que a relação das pessoas com redes sociais têm mudado.

Assim, leitores têm buscado se desconectar das telas e, segundo ela, livros interativos são um diferencial. Na Intrínseca, há outras obras diferentes, como Murdle, um livro-jogo com enigmas de mistério.

Enquanto em um romance policial comum as pessoas estão apenas no papel de leitoras, nos livros-jogos, o leitor assume a figura do detetive. Marina explica que, nesses casos, o leitor é quem deve seguir as pistas e usar o próprio raciocínio para desvendar o caso.

Confira 70 livros que serão lançados em agosto

Quando, de Carla Madeira (Record). Viridiana é a mãe amorosa e atenta de Margarida, Valquíria e Tito. No calor de um acontecimento trágico, será capaz do ato impensado: denunciar o próprio filho à polícia, o que abre um abismo entre eles. Depois de vinte anos sem se verem, quando o tempo parece ter dissolvido todas as possibilidades, Carla Madeira nos colocará diante da extraordinária força dos afetos. Edição especial de luxo com pintura trilateral. Lançamento dia 25.  por Reprodução
Amor selvagem, de Ana Huang (Arqueiro). Aos 32 anos, Ford Grant acaba de ser eleito o Bilionário Mais Sexy do Mundo pela revista Forbes. O que mais quer, porém, é escapar da imprensa, abrir um estúdio de gravação em Rose Hill, uma charmosa cidadezinha nas montanhas no interior do Canadá, e ter uma vida pacata.Sua tranquilidade é interrompida quando Cora, uma menina de doze anos, o procura afirmando ser sua filha biológica. Agora ele passa os dias dividido entre os negócios e os desafios de criar uma pré-adolescente. Tudo isso enquanto tenta ficar longe de sua antiga paixão secreta: Rosie Belmont, a irmã de seu melhor amigo, West. Lançamento dia 4.  por Reprodução
Alquimia proibida, de Stacey McEwan (Arqueiro). Com apenas 12 anos, Nina e Patrick são enviados à Cidade de Belavere para descobrir seu potencial mágico. Aqueles que passam no teste são considerados Artífices, portadores de uma poderosa magia elemental e destinados a realizar grandes feitos.Para Nina, a Escola de Artífices representa uma fuga de sua dura realidade na periferia. No entanto, Patrick anseia por retornar à sua família de Artesãos, cuja extraordinária força física sustenta as minas que mantêm a cidade viva.Em meio à cerimônia, eles descobrem uma verdade devastadora: o teste é uma grande farsa e os Artífices não nascem com essa condição, mas são escolhidos pela elite. Após essa revelação, os dois conseguem o que desejam e seus caminhos se separam.Anos depois, uma revolução de Artesãos se inflama e Patrick precisa do poder de Artífice de Nina. Apesar do conflito que os separa, ele nunca a esqueceu. Relutante, ela aceita ajudá-lo, resistindo à atração que surge entre os dois. Lançamento dia 4.  por Reprodução
Em defesa do amor, de Ana Huang (Arqueiro). Ele sempre jogou para ganhar, mas, por ela, arriscaria tudo.Vincent Dubois está no auge. Bonito, rico e capitão do Blackcastle, o melhor time do campeonato inglês, ele adora ser o centro das atenções.Porém, quando a fama leva o perigo até sua casa, o jogador se vê dividindo o teto com a filha do seu técnico – uma mulher irresistível com uma língua afiada sempre pronta para atacá-lo.Para piorar, os dois decidem fazer uma aposta que transformará as farpas entre eles em faíscas impossíveis de ignorar.Ela não confia em ninguém, mas ele derruba todas as suas defesas.Nutricionista do Blackcastle, Brooklyn Armstrong está acostumada a lidar com atletas. No entanto, nenhum a irrita mais do que Vincent, o irmão convencido (e lindo) de sua melhor amiga.Focada na carreira, ela não quer saber de distrações, mas, agora que Vincent está no quarto ao lado, isso se torna cada vez mais difícil. Ainda que a atração entre os dois seja inegável, um relacionamento entre o capitão do time e a filha do treinador jamais funcionaria... certo? Lançamento dia 4.  por Reprodução
Não se deixe enganar, de Harlan Coben (Arqueiro). Um ano após os acontecimentos devastadores de A grande ilusão, um obscuro segredo do passado do ex-detetive Sami Kierce volta para assombrá-lo.Quando ainda era um jovem universitário viajando com amigos pela Espanha, certa manhã Sami acordou coberto de sangue. Com uma faca na mão. E, ao seu lado, o corpo de sua namorada, Anna. Morta. Sem ter ideia do que aconteceu, ele se desesperou e fugiu.Vinte e dois anos depois, Kierce ganha a vida como investigador particular, fazendo trabalhos eticamente duvidosos e ensinando aspirantes a detetives em uma escola de Nova York. Uma noite, ele reconhece um rosto familiar no fundo da sala de aula. Por mais impossível que seja, ele tem certeza de que é Anna. Lançamento dia 4.  por Reprodução
A correspondente, de Virgnia Evans (Arqueiro). Mãe, avó, filha adotiva, mulher divorciada e aposentada após uma brilhante carreira no direito, Sybil van Antwerp desempenhou muitos papéis na vida. E algo sempre a acompanhou: a paixão por cartas. Elas dão sentido a seu mundo e a ajudam a entender seu lugar nele.Todos os dias, Sybil escreve a destinatários variados – o irmão, a melhor amiga, a diretora da faculdade de Letras, escritores como Joan Didion e Diana Gabaldon – e fala sobre o que a comove e a incomoda, o que a inspira e a entristece.Aos 73 anos, ela mora sozinha e almeja apenas uma vida tranquila, cuidando do jardim e lendo os romances que tanto ama. Mas, à medida que sua visão se deteriora, cartas anônimas ameaçadoras são depositadas em sua caixa de correio, forçando-a a mergulhar novamente em um passado doloroso – e a finalmente terminar uma longa carta que vem escrevendo há muitos anos, sem jamais enviar. Lançamento dia 4.  por Reprodução
O algoritmo das famílias, de Renata Cafardo (Editora Contexto). Criar crianças e adolescentes nunca foi fácil. Mas quando nossos lares, mentes, e rotinas são invadidos pela tecnologia, a dificuldade aumenta. As fronteiras entre público e privado se dissipam e tudo parece ser definido pelo que é ditado por algoritmos. Nesse cenário escorregadio, a parentalidade é permeada pela exigência de compreensão de um mundo em permanente mutação e os desafios relacionados à educação dos filhos se multiplicam. Apesar de intimidadora, essa jornada não precisa ser solitária: neste livro, a jornalista Renata Cafardo, especializada em educação, constrói com informação baseada em evidências científicas, entrevistas e relatos de famílias reais um útil companheiro aos que navegam esse imprevisível oceano. Lançamento dia 11.  por Reprodução
No mesmo barco, de Katelyn Doyle (Arqueiro). Hope Lanover precisa de férias. Seu relacionamento acabou, suas ambições como escritora de ficção estagnaram e ela não consegue se reconectar com a mulher fora de série que costumava ser.Então quando Lauren, sua melhor amiga, a convida para um cruzeiro de luxo com tudo pago, ela topa, apesar de não gostar nem um pouco da ideia de passar uma temporada em alto-mar com um monte de desconhecidos.Felix Segrave, um chef de cozinha que há dois anos deixou o vício em álcool para trás, detesta se afastar de seus pubs e da estabilidade que conquistou. Mas quando os pais e as irmãs o surpreendem com um cruzeiro em família, ele não consegue negar – não depois de todas as vezes que os deixou na mão.Hope e Felix estão preparados para aguentar firme. Até que seus olhares se cruzam no check-in e, de repente, dez dias no Caribe não parecem mais tão ruins, desde que incluam uma aventura romântica casual. Lançamento dia 4.  por Reprodução
A herança de Agneta, de Corina Bomann (Arqueiro). Suécia, 1913. Após romper com os pais opressores, a aristocrata Agneta Lejongård deixou para trás o Solar dos Leões, a rica propriedade da família no interior, para morar na capital, Estocolmo.Sem as amarras de sua classe social, ela está decidida a se dedicar à pintura e a duas novas paixões: Michael, um estudante de direito com quem vive dias e noites de amor, e o movimento sufragista.Até o dia em que um telegrama destrói sua liberdade recém-conquistada. O pai e o único irmão de Agneta haviam se ferido tentando combater um incêndio de grandes proporções. Sem saber se tinham sobrevivido, ela volta ao solar. E entende que nada será como antes. Lançamento em 4 de agosto.  por Reprodução
Doce Veneno (Vipers 2), de Rina Kent (Bloom Brasil). Da autora best-seller Rina Kent, vem aí mais um romance perigosamente dark com uma trama de amor e vingança, stalker, hóquei universitário e sociedade secreta.Este livro faz parte da era dark da Bloom Brasil, a casa de leitores de romances de todos os gêneros. Dark romance é um gênero que retrata o amor através de temas sensíveis, violentos e por vezes perturbadores. Contém conteúdo sexual explícito e violência gráfica. Recomenda-se cautela ao ler. Leia os descritivos de gatilhos no início do livro antes de começar (os gatilhos estão incluídos no trecho de amostra). Lançamento dia 25.  por Reprodução
A casa do tempo paralelo, de Edward Underhill (Harlequin). Depois de terminar um relacionamento de oito anos e de desistir do futuro acadêmico que imaginava para si, Harlowe decide que precisa de um tempo. Para refrescar a cabeça. Para recalcular a rota. Para fugir … E alugar um chalé praiano em Cabo Cod parece o plano perfeito.Ao chegar lá e se ver cercado por uma paisagem de tirar o fôlego, Harlowe acha que vai conseguir encontrar seu eixo até que abre a porta e se depara não com uma mas quatro presenças inesperadas, todas vivendo um tempo diferente do dele e se recusando a ir embora. Lançamento dia 18.  por Reprodução
Mestres dos mitos, de John Hendrix (Thomas Nelson). Em  Mestres dos mitos , o premiado autor e ilustrador John Hendrix apresenta uma envolvente graphic novel biográfica que narra a extraordinária amizade entre esses dois gigantes da literatura. Da infância quase idílica às trincheiras da Primeira Guerra Mundial, do encontro decisivo em Oxford à formação do lendário grupo literário conhecido como os Inklings, o livro revela como o diálogo, a discordância e o companheirismo moldaram obras que redefiniram a fantasia moderna. Lançamento dia 17.  por Reprodução
Desfechos inegáveis, de Lorraine Heath (Harlequin). Winnie Buckland, a duquesa de Avendale, era uma jovem cheia de sonhos até o casamento destruir sua inocência. Após a morte do marido, ela ficou sob os cuidados de um médico gentil, ao lado de quem descobriu o poder do desejo e a força curativa do amor. Mas o passado nem sempre está morto e enterrado, e a duquesa precisará enfrentar os próprios medos ou arriscar perder o homem de seus sonhos.William Graves, o último dos órfãos de St. James, antes ladrão de túmulos e agora dedicado a salvar vidas, acredita que já não há salvação para si mesmo. O médico guarda segredos terríveis, inclusive um que pode afastar a mulher que ama, mas talvez ficar calado tenha consequências ainda mais perigosas. Lançamento dia 17.  por Reprodução
A natureza criminosa, de Mark Galeotti (HarperCollins). Ao percorrer séculos e continentes, Mark Galeotti mergulha no submundo do crime para construir um argumento perturbador: o crime organizado não é apenas uma patologia social, mas um dos pilares fundacionais das sociedades humanas. Será lançado dia 19.  por Reprodução
Machucados pela igreja, de Tiago Mattes (Thomas Nelson Brasil). Em Machucados pela igreja , o pastor Tiago Mattes traz à luz uma realidade frequentemente ignorada ou silenciada no meio evangélico: o abuso espiritual. Com coragem e sensibilidade, ele denuncia práticas que distorcem o evangelho, expõe mecanismos de manipulação presentes em muitas comunidades e oferece direção bíblica para aqueles que desejam compreender e superar essas feridas. Lançamento dia 18.  por Reprodução
Nêmesis, de Agatha Christie (HarperCollins). Mergulhada na leitura das manchetes de jornal vespertino, Miss Marple se vê incrédula com a notícia do falecimento de Mr. Jason Rafiel, um milionário que a ajudou na investigação de um mistério em ilhas caribenhas. Uma semana após o ocorrido, a detetive amadora recebe uma carta póstuma, e descobre que o finado lhe deixou um desafio: investigar um mistério envolto nas sombras do passado. Só há um porém: Mr. Rafiel não lhe contou o local do crime nem a identidade do assassino… Será que a astúcia de Miss Marple será o suficiente para desvendar esse caso aparentemente impossível?Será lançado dia 3. por Reprodução
Doente de fama, de Lena Dunham (Record). Neste best-seller instantâneo do New York Times , Lena Dunham, criadora da série de sucesso Girls , reflete com humor e franqueza sobre doença, fama e sexo, além de questionar se o caminho tortuoso que percorreu para alcançar suas ambições criativas valeu a pena. Lançamento dia 24.  por Reprodução
O Deus das pequenas coisas, de Arunthati Roy (Record).Kerala, sul da Índia, 1969. Dentro de um Plymouth azul-celeste, uma família espera a passagem de um trem em um cruzamento para seguir viagem.Esse é o começo da história, na verdade, das diversas histórias dessa família. A dos gêmeos Estha e Rahel, que nasceram com uma diferença de dezoito minutos. A da mãe dos gêmeos, Ammu, e seu caso extraconjugal. A do irmão de Ammu, Chacko, um marxista formado em Oxford e divorciado de uma mulher inglesa. A dos avós Pappachi e Mammachi, que assombra as gerações posteriores. E da jovem inglesa Sophie Moll, cuja morte marcou para sempre a vida de todos os envolvidos.Essa é a história de uma família que vive tempos turbulentos, em que tudo pode mudar da noite para o dia, em um país cuja essência parece imutável. Esta cativante saga familiar é um banquete literário, uma mistura de amor e morte, de paixões que quebram tabus e desejos inatingíveis, da luta por justiça e da dor da inocência perdida, do peso do passado e das arestas afiadas do presente. Lançamento dia 24.  por Reprodução
Belo casamento, de Jamie Mcguire (Verus). A louca e viciante história de amor de Travis e Abby foi narrada por ela em Belo desastre e por ele em Desastre iminente . Como num conto de fadas moderno, sabemos que eles se casaram e foram felizes para sempre… mas quanto realmente conhecemos dessa história? Por que Abby fez o pedido de casamento? Que confidências eles trocaram antes da cerimônia? Onde passaram a noite de núpcias? Quem sabia que eles iam se casar e guardou segredo? Lançamento dia 24.  por Reprodução
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Como laranja amarga, de Milena Palminteri (Record). Um acontecimento uniu a vida de três mulheres para sempre. Duas nasceram no tempo e no lugar errados; a terceira é fruto disso.Em Como laranja amarga , Milena Palminteri conduz o leitor por uma Sicília vibrante e implacável, onde cada escolha tem um preço e cada silêncio esconde um segredo. Lançamento dia 24.  por Reprodução
Atraídos pelo destino, de Mercedes Ron (Verus). Atraídos pelo destino é uma história envolvente, sombria e romântica sobre amor e sobrevivência, tentação e controle, e o preço de desenterrar um segredo que pode mudar tudo. Da autora best-seller de Minha culpa .Aos vinte anos, Marfil Cortés vive o tipo de vida que muitos sonham em conquistar. Filha de um poderoso empresário, ela divide seu tempo entre as aulas na Universidade Columbia, escapadas para o seu estúdio de balé e noites glamourosas em Nova York. Seu mundo parece intocável ― impecável, previsível, seguro.Até a tarde em que é sequestrada no Central Park. Lançamento em 10 de agosto.  por Reprodução
Estranhos: vestígios de um casamento, de Belle Burden (Record). Fenômeno literário de não ficção do ano, Estranhos é o relato comovente de uma mulher que conseguiu retomar a narrativa da própria vida depois de ver seu casamento desmoronar por um telefonema. Lançamento em 10 de agosto.  por Reprodução
A terra que ninguém nos prometeu, de Fábio de Melo (Record). Publicado anteriormente como Orfandades , agora em versão revista e ampliada com oito novos contos, A terra que ninguém nos prometeu reúne histórias que exploram o desabrido da existência, tratando com crueza literária sobre desilusões e ausências. Lançamento em 10 de agosto.  por Reprodução
Algo belo, de Jamie McGuire (Verus). America Mason é audaciosa, decidida e apaixonada ― especificamente por um Maddox: Shepley, primo de Travis e de seus quatro irmãos barulhentos. Diferentemente do restante da família, Shepley é mais um amante que um lutador, mas uma viagem para a casa dos pais de America, em outro estado, vai trazer à tona sentimentos que ele não admite nem para si mesmo. Isso pode levar ao próximo passo no relacionamento deles ― ou ao fim de tudo.Neste romance surpreendente, os leitores vão conhecer mais a fundo a história de Shepley e America, os melhores amigos de Travis e Abby. Lançamento em 24 de agosto.  por Reprodução
Amor preto, de Carla Akotirene (Record). A intelectual, escritora e ativista antirracista Carla Akotirene – autora de Interseccionalidade , da Coleção Feminismos Plurais – reflete, no aguardado livro Amor preto , sobre as relações amorosas entre pessoas pretas, a partir de suas próprias experiências.Em seu “diário de Iyabá”, a autora segue os passos de Conceição Evaristo ao registrar suas escrevivências. O livro propõe um caminho voltado ao bem viver da comunidade negra, afirmando o afeto afrocentrado como “assentamento adocicado de contracolonialidade”. Lançamento em 10 de agosto.  por Reprodução
Flamengo contra todos, de Alberto Mussa (Civilização brasileira). Em Flamengo contra todos , o primeiro livro sobre futebol do premiado escritor e apaixonado torcedor rubro-negro, Alberto Mussa propõe um olhar rigoroso – e fascinado – sobre o desempenho histórico do Clube de Regatas do Flamengo frente a seus adversários. O objetivo do livro é claro: mostrar por que o Flamengo é o maior time do mundo. Lançamento em 10 de agosto.  por Reprodução
Meu mafioso favorito, de Babi A. Sette (Verus). Bela é uma aspirante a atriz com muitas ideias na cabeça e nenhum dinheiro no bolso. Vince é um mafioso de poucas palavras e reputação duvidosa. Quando esses mundos colidem, o maior risco não é se envolver com a máfia, é entregar o coração no processo. Será lançado dia 12.  por Reprodução
Pessoas boas, de Patmeena Sabit (Intrínseca). A família Sharaf é o retrato do sucesso. Prósperos, ricos, felizes. Eles chegaram aos Estados Unidos como refugiados apenas com as roupas do corpo. E agora, depois de anos de trabalho árduo, eles vivem em uma mansão em um bairro exclusivo e seus filhos frequentam as escolas mais prestigiosas do país.Quando uma tragédia inimaginável ocorre, todos ficam atordoados e se veem subjugados à opinião pública. Há boatos de que, a portas fechadas, aquele lar perfeito estava longe de ser o que parecia. Fragmentos de relatos e fofocas expõem as rachaduras de uma comunidade migrante neste retrato polifônico dos Estados Unidos contemporâneo. Os Sharaf conquistaram o sonho americano? Ou a imagem de família imigrante modelo era apenas uma fachada? Lançamento dia 3.  por Reprodução
Abrindo o jogo, de Eward Schmit (Intrínseca). Neste romance gay repleto de tensão sexual, dois rivais disputam o campeonato mais importante de suas carreiras enquanto constroem uma amizade que pode se tornar algo mais. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Nos telhados de Paris, de Katherine Rundell (Intrínseca). Nesta premiada obra da autora best-seller Katherine Rundell, uma menina considerada órfã descobre o significado da amizade enquanto procura pelo paradeiro da mãe perdida e desvenda um mundo secreto pelos telhados de Paris. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Léa não é culpada - volume 2, de Zoé Ash (Intrínseca). Lyon, 2h14. A famosa cantora de ópera Hélène Vasseur é encontrada morta em seu camarim, vestida como Maria Antonieta. A porta está trancada. Um bilhete sem remetente foi passado por debaixo da porta. Em cima da sua penteadeira havia uma lista com milhares de suspeitos… e 13 pistas. Cabe ao leitor desvendar o mistério.Em um novo volume da série , o leitor é instigado a mergulhar em um novo caso surpreendente ― uma investigação de verdade, sem reviravoltas roteirizadas, nem pistas narrativas falsas. A partir de 13 pistas incontornáveis, é preciso usar uma lógica afiada para eliminar, um a um, os 40.000 suspeitos e descobrir o verdadeiro culpado. Lançamento dia 3.  por Reprodução
A todo vapor, de Dan Wang (Intrínseca). Uma fascinante investigação em primeira mão do crescimento vertiginoso da China, dos custos humanos envolvidos e de como tudo isso impacta os Estados Unidos. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Amanhã eu morri sozinho, de Lucas Barros (Intrínseca). Em romance de estreia, Lucas Barros revela escrita madura e apresenta uma história sobre luto, sofrimento, descobertas e família no interior de Pernambuco. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Nada é por acaso, de Lynn Painter (Intrínseca). Um latte roubado acaba resultando em um encontro dos sonhos, mas tem um detalhe: eles descobrem que trabalham na mesma empresa e não podem se relacionar. Lançamento dia 3.  por Reprodução
13 Histórias de amor: Uma antologia inspirada nas músicas de Taylor Swift, de Lynn Painter e mais (Intrínseca). Em livro inspirado nas músicas de Taylor Swift, treze autoras de sucesso se reúnem para transformar hits em contos sobre amor, amizade e amadurecimento. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Jogada de risco, de Grace Reilly (Rocco). Sebastian Miller-Callahan tem tudo para ser um jogador de beisebol bem-sucedido, mas a pressão e os holofotes o fazem se questionar se a liga profissional é realmente o caminho que deseja seguir.Mia di Angelo é uma estudante de astrofísica que sonha em trabalhar na NASA, mas precisa lidar com as expectativas da família e as consequências das próprias mentiras.Após uma relação casual intensa e um ghosting inesperado, Mia e Sebastian cruzam o caminho um do outro mais uma vez. Juntos, eles terão que resolver as questões pendentes do passado e decidir se estão dispostos a dar uma segunda chance ao amor. Lançamento dia 31.  por Reprodução
O menino do oito, de Felipe Castilho e Tainan Rocha (Rocco). O escritor best-seller Felipe Castilho e o premiado ilustrador Tainan Rocha se reúnem para apresentar a Vila Nostalgia, um lugar que pode até parecer familiar, mas que guarda segredos além de tudo que você pode imaginar. Lançamento dia 31.  por Reprodução
A livraria da sexta-feira, de Sawako Natori (Rocco). E se, em vez de escolher um livro, ele escolhesse você? Na Livraria da Sexta-feira, até o leitor menos interessado vai encontrar a leitura certa.A Livraria da Sexta-feira é um romance reconfortante sobre lugares especiais, afeto e o poder transformador da leitura. Lançamento dia 31.  por Reprodução
Percepção e presença, de Jorge Henrique Barro (Rocco). Inspirado pelo princípio de que “a percepção precede o servir”, Jorge Henrique Barro nos conduz por uma jornada espiritual e prática , onde aprender a ver se torna o primeiro ato de amor. Com uma linguagem viva e histórias que tocam a alma, cada capítulo entrelaça reflexão e ação, oferecendo caminhos para cultivar uma atenção que não apenas observa, mas acolhe e transforma. Lançamento dia 31.  por Reprodução
Bons tempos, de Caro Claire Burke (Rocco). Sua vida perfeita é coisa do passado. Bons tempos: Yesteryear ― o romance mais aguardado e polêmico do ano.Uma esposa tradicional e mãe norte-americana acorda, de repente, suja, com frio, num lugar que se parece com sua casa e ao lado de pessoas que dizem ser sua família, mas presa à brutal realidade de 1855. Agora, ela precisa desvendar se esse pesadelo é uma farsa elaborada, um bizarro reality show ou algo muito mais sinistro. Lançamento dia 31.  por Reprodução
Filho, de Thallys Braga (Companhia das Letras). Com uma prosa que transita entre a franqueza, a raiva e a ternura, Filho é um livro de memórias que narra a busca pelo direito de existir sem medo ― da fome, da pobreza, da violência e da homofobia ― e as inevitáveis marcas que se ganha durante a rota de fuga. Lançamento dia 31.  por Reprodução
Lacerda: coração de tempestade (vol. 1), de Mário Magalhães (Companhia das Letras). No primeiro volume desta biografia, Mário Magalhães reconstitui com rigor jornalístico e fôlego narrativo a vida de Carlos Lacerda em todas as suas contradições ― políticas, ideológicas e humanas. Um retrato complexo ― como o próprio personagem ― desta figura chave da história do Brasil. Lançamento dia 25.  por Reprodução
A guerra sem fim, de Danielle L. Jensen (Seguinte). No quarto volume da série A Ponte Entre Reinos, Keris e Zarrah precisarão lidar com as consequências de seu romance proibido. Lançamento dia 25.  por Reprodução
O livro de todos os livros, de Roberto Calasso (Companhia das Letras). Um livro que começa antes de Adão e termina depois de nós. Em O livro de todos os livros , o italiano Roberto Calasso joga nova luz sobre os personagens e as histórias do Antigo Testamento, oferecendo uma perspectiva tão surpreendente e inquietante quanto o próprio livro de onde se originam. Lançamento dia 25.  por Reprodução
Promessa, de Rachel Eliza Griffiths (Companhia das Letras). Maine, 1957. Em uma pequena vila marcada pela segregação racial, as irmãs Cinthy e Ezra Kindred sofrem com a escalada da violência contra seus pais e a outra única família negra da região. Diante de ataques e contratempos impensáveis, elas precisam abandonar precocemente a inocência para proteger aqueles que amam. Lançamento dia 25.  por Reprodução
Vigília, de George Saunders (Companhia das Letras). Imaginação explosiva, inventividade formal e humor ensandecido. Do ganhador do Booker Prize e autor de Lincoln no limbo . Uma fábula moral contemporânea e extraordinária, enredando crítica ao capitalismo a uma defesa radical da empatia. Lançamento dia 25.  por Reprodução
Impasse: o Brasil diante da onda recionária, de André Singer (Companhia das Letras). A direita disputa o espólio de Bolsonaro. A esquerda busca recompor a aliança que levou Lula de volta ao Planalto. Entre uma e outra, a democracia segue em disputa. Com a argúcia que lhe é característica, André Singer analisa os impasses da conjuntura política e propõe uma interpretação original da polarização que molda o Brasil contemporâneo. Lançamento dia 18.  por Reprodução
Querido rabugento, de Alexandra Moody (Seguinte). Paige já completou quase todos os itens da sua lista de desejos para o último ano do ensino médio, exceto uma coisinha simples: dar seu primeiro beijo. E a culpa é do seu melhor amigo, Grayson Darling.Grayson é um dos melhores jogadores do time de hóquei da escola e espanta qualquer garoto que ouse olhar na direção de Paige. Com o tempo se esgotando, ela exige que Grayson pare de defender sua honra. Em vez disso, decide transformá-lo em seu treinador para assuntos amorosos, ensinando-a a conquistar o cara dos seus sonhos. Lançamento dia 18.  por Reprodução
O segredo da Villa Carlotta (Paralela). Uma princesa, uma villa e uma história de amor inesquecível. Baseado em personagens reais e repleto de mistério, intriga e paixão, O segredo da Villa Carlotta é um romance histórico cativante e o primeiro volume da série “As villas do lago de Como”, ambientada em uma das paisagens mais espetaculares da Itália. Lançamento dia 11.  por Reprodução
Mapas estranhos, de Uketsu (Companhia das Letras). Quando um jovem encontra um mapa misterioso entre os pertences da avó morta em circunstâncias suspeitas, ele inicia uma investigação que o leva a um vilarejo abandonado, túneis esquecidos e segredos enterrados há décadas. O novo livro de Uketsu, autor dos fenômenos do terror japonês Casas estranhas e Imagens estranhas , é um suspense engenhoso sobre mapas, memória e mistérios. Lançamento dia 4.  por Reprodução
Brizola: lobisomem contra o império - volume 1, de Karla Monteiro (Companhia das Letras). No primeiro volume desta biografia de fôlego, Karla Monteiro destrincha a trajetória de Leonel Brizola até o retorno do exílio em 1979 e oferece um novo olhar sobre a vida de um personagem fundamental para a construção política nacional. Lançamento dia 4.  por Reprodução
Apenas humana, de Carol Chiovatto (Suma). Na aguardada sequência de Porém Bruxa , a bruxa Ísis Rossetti investiga uma série de mistérios sobrenaturais em São Paulo após um acidente fatal ligado à aparição de um fantasma. Em Apenas Humana , Carol Chiovatto constrói uma fantasia urbana brasileira que combina magia, suspense, romance e investigação paranormal. Lançamento dia 4.  por Reprodução
A estranha máquina extraviada, de José J. Veiga (Companhia das Letras). Os contos reunidos em A estranha máquina extraviada , publicado originalmente em 1967, combinam crítica social a um estilo envolvente e poético. Lançamento dia 4.  por Reprodução
Como escrever uma história de amor, de Catherine Walsh (Paralela). Uma escritora, um editor e um verão bem quente… Como escrever uma história de amor é uma comédia romântica divertida e emocionante que vai conquistar os leitores com personagens cativantes, muito senso de humor e um amor digno de livro. Lançamento dia 4.  por Reprodução
Sr. Potter, de Jamaica Kincaid (Alfaguara). Com uma prosa íntima e implacável, Jamaica Kincaid reconstrói a vida de um homem marcado pela pobreza, pelo colonialismo e pela ausência efetiva, e compõe um retrato contundente das heranças que atravessam gerações. Lançamento dia 4.  por Reprodução
Mapa dos desejos, de Alice Kellen (Essência). Imagine que você está destinada a salvar sua irmã, mas no fim ela morre e a razão da sua existência se esvai. É isso que acontece com Grace Peterson, a garota que sempre se sentiu invisível, que nunca saiu de Nebraska, que coleciona palavras e vê os dias passarem enquanto está presa na monotonia. Até que chega às suas mãos o jogo O mapa dos desejos e, seguindo as instruções, a primeira coisa que ela deve fazer é encontrar alguém chamado Will Tucker, de quem nunca ouviu falar e que está prestes a embarcar com ela em uma viagem ao próprio coração, repleta de vulnerabilidades e sonhos esquecidos, anseios e afetos inesperados. Lançamento dia 24.  por Reprodução
Tudo o que a luz alcança, de Cesar Calejon (Planeta). Rael nasceu cercado de riqueza, privilégios e silêncio. Herdeiro de uma das maiores construtoras do país, cresceu sob a influência brutal de um pai que acredita apenas no dinheiro e no poder. Jorge veio de Heliópolis. Filho de uma trabalhadora doméstica, transformou a sociologia, o xadrez e a leitura em armas para compreender um país construído sobre desigualdades históricas. Lançamento dia 31.  por Reprodução
Liberdade, de Angela Merkel (Planeta). Em Liberdade , Angela Merkel descreve tanto o cotidiano na Chancelaria quanto os dias e noites altamente dramáticos em que, em Berlim, Bruxelas e em outros lugares, tomou decisões de grande importância. Ela traça as amplas linhas de transformação na cooperação internacional e revela as pressões que atuam hoje sobre políticos que buscam soluções para problemas complexos em um mundo globalizado. Em seu relato, ela conduz leitores aos bastidores da política internacional e mostra a importância das conversas pessoais – e também quais são seus limites. Lançamento dia 31.  por Reprodução
Ayvu Rapyta: A cosmopoética guarani mbyá - edição bilíngue, de Adalberto Muller (Todavia). Nesta tradução que renova e insere os versos do povo Guarani Mbyá na melhor linhagem da lírica brasileira contemporânea ― graças ao arrojo formal, ousadia estética e grande beleza ―, Adalberto Müller nos faz escutar as vozes e o pensamento mítico-poético de uma cultura entranhada no continente americano. Muito além de mero documento etnográfico, Ayvu rapyta propõe uma leitura poética do pensamento indígena, mostrando como linguagem, ritual e cosmogonia se entrelaçam num verdadeiro "trançado verbal". Um livro fundamental para quem deseja compreender a potência intelectual e estética de uma das tradições que ajudaram a originar o Brasil. Lançamento dia 4.  por Reprodução
Lições de grego, de Han Kang (Todavia). A celebrada autora de A vegetariana investiga a perda, a violência e a frágil relação de nossos sentidos com o mundo para nos oferecer uma carta de amor à literatura e à linguagem. Uma obra magistral sobre a essência da conexão humana. Lançamento dia 4.  por Reprodução
O monge, o iogue e o faquir, de Ronaldo Lemos (Todavia). Com sua vasta experiência no debate sobre tecnologia, capaz de unir erudição e experiência pessoal, Ronaldo Lemos apresenta casos exemplares e sugestões concretas, com inteligência e generosidade. Lançamento dia 4.  por Reprodução
A aprendiz de herbalista, de Ireen Chau (Alt). Perfeito para fãs de Jane Austen e dos filmes da Barbie, A aprendiz de herbalista é o primeiro livro da série Bruxas de Olderea, uma fantasia aconchegante e romântica repleta de mistérios, poções mágicas, magia proibida, intrigas palacianas e gatinhos.Ç.  por Reprodução
A desumanização, de Valter Hugo Mãe (Biblioteca Azul). Com a escrita lírica e profundamente sensível que consagrou Valter Hugo Mãe, A desumanização constrói uma reflexão sobre amor, identidade e pertencimento. A trajetória de Halla é um convite a atravessar a dor da ausência e descobrir a beleza que pode surgir mesmo diante das experiências mais devastadoras. Lançamento dia 28. por Reprodução
Projeto paixão, de London Sperry (Globo Livros). Bennet Taylor está vivendo no automático. Após a morte de seu namorado, com quem planejava uma vida em Nova York como a dos filmes que os dois adoravam, ela se sente presa ao passado e incapaz de achar graça em sua rotina. O destino, porém, não desistiu de Bennet. Seu caminho se cruza com o de Henry Adams, um bartender e fotógrafo que a enxerga além de sua tristeza. Quando ela admite que já não sente paixão por absolutamente nada, Henry tem uma ideia que intitula Projeto Paixão. Todos os sábados, os dois vão experimentar algo novo em Nova York, explorando lugares, vivendo experiências diferentes e redescobrindo a alegria nas pequenas coisas... apenas como bons amigos, é claro. Lançamento dia 18.  por Reprodução
A lua dos corações roubados, de Jodi Thomas (Globo Livros). Sob a lua de Ransom Canyon, segredos do passado vêm à tona ― e novos amores podem mudar destinos para sempre.Após a morte do pai e a descoberta de um misterioso bilhete que a alerta sobre um perigo iminente, Angela Harold deixa tudo para trás e foge para Ransom Canyon em busca de segurança. Lá, ela encontra uma nova vida como curadora do museu local e conhece Wilkes Wagner, um caubói de coração generoso que desperta nela sentimentos que ela jamais imaginou viver. Lançamento dia 18.  por Reprodução
A gaiola verdejante, de Jess Lourey (Alt). Desde sempre, Rose Allgood, uma aprendiz de apotecária de dezessete anos, vive sob a proteção da imensa Muralha de pedra que cerca o Vale de Noé. Ninguém sai. Ninguém luta. E ninguém questiona a realidade.No entanto, esse paraíso verdejante esconde alguns espinhos. Quando a mãe de Rose se torna a primeira vítima de assassinato do Vale e seu irmão gêmeo é rapidamente acusado e condenado pelo crime, ela é a única que acredita que o verdadeiro culpado continua à solta. Lançamento dia 27.  por Reprodução
A fúria dos caídos, de Amber V. Nicole (Inside Books). O verdadeiro herdeiro retornou, mas Samkiel não traz a paz. Ele traz o apocalipse sob a pele. Sem o Anel do Esquecimento, seu poder se torna uma fera faminta, dilacerando sua sanidade e ameaçando consumir tudo o que ele ama. E, à medida que sua força cresce, aumenta-se o temor de que o maior perigo para os reinos seja o rei que deveriam seguir.Como se o caos não bastasse, o passado de Dianna desperta. E um chamado ancestral invade seus sonhos com promessas de retribuição, lembrando-a de que certas dívidas não se pagam com sangue, mas com a alma. Lançamento dia 10.  por Reprodução
Orixás: o poder dos filhos do tempo, de João Raphael Ramos (Galera). Em seu livro de estreia, Orixás: O poder dos filhos do Tempo, João Raphael Ramos entrelaça a mitologia dos orixás ao ritmo vibrante do Rio de Janeiro contemporâneo, criando uma narrativa envolvente sobre ancestralidade, destino e resistência. Lançamento dia 24.  por Reprodução
Anjos do fim, de Lauren Kate (Galera). Com mais de 1,4 milhão de exemplares vendidos no Brasil, Lauren Kate, autora best-seller mundial da série Fallen , retorna ao glorioso universo angelical com Anjos do Fim . No primeiro volume desta romantasia sexy e cheia de reviravoltas, Desdemona Rae fará de tudo para realizar o sonho de ser cineasta, nem que para isso precise ingressar na misteriosa escola de cinema Acheron e encarar uma arriscada competição. Será lançado dia 10.  por Reprodução
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Quando, de Carla Madeira (Record). Viridiana é a mãe amorosa e atenta de Margarida, Valquíria e Tito. No calor de um acontecimento trágico, será capaz do ato impensado: denunciar o próprio filho à polícia, o que abre um abismo entre eles. Depois de vinte anos sem se verem, quando o tempo parece ter dissolvido todas as possibilidades, Carla Madeira nos colocará diante da extraordinária força dos afetos. Edição especial de luxo com pintura trilateral. Lançamento dia 25.  por Reprodução

“Um sentimento que sempre esteve presente é o desejo dos leitores em se sentirem desafiados. Eles estão sempre procurando títulos que os façam pensar e a saírem da própria zona de conforto", diz.

Neste ano, outra publicação diferente foi a série Não mexa neste celular + Não mexa neste arquivo, que também propõe uma leitura imersiva. Ainda de acordo com Marina, esses títulos atraem também os não-leitores.

“Essa questão da “fuga da tela” é importante, e quando somado a isso temos uma edição que brinca com os modelos tradicionais dos livros, as obras alcançam um grande sucesso. A série Não mexa é um caso interessante de vendas, que atingiu números expressivos em pouco tempo após o lançamento", completa.

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