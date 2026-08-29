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E se ler um livro também fosse resolver um crime? Série transforma leitores em detetives

'Léa não é a culpada', da francesa Zoé Ash mistura literatura e jogo e desafia o público a solucionar mistérios

Thais Borges

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:00

Léa não é a culpada - volume 2, de Zoé Ash, é um livro-jogo Crédito: Reprodução

Que uma pessoa pode passar várias horas lendo um livro não é novidade. Mas e se o livro também for um jogo, tudo ao mesmo tempo? Essa é a proposta da série Léa não é a culpada, da autora francesa Zoé Ash, e cujo segundo volume chegou ao Brasil neste mês, pela editora Intrínseca. Best-seller na França, a série se tornou viral no TikTok, onde leitores compartilham suas tentativas de solucionar o mistério.

No segundo livro, a história começa com o assassinato da cantora de ópera Hélène Vasseur, encontrada morta em seu camarim. A artista estava vestida como Maria Antonieta e a porta estava trancada, mas um bilhete sem remetente foi passado por debaixo da porta. Os únicos indícios para ajudar a solucionar o caso são uma lista com quarenta mil suspeitos e treze pistas incontornáveis.

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A ideia é que os leitores eliminem esses suspeitos da lista e cheguem ao assassino, numa proposta para reduzir o tempo de tela e estimular o raciocínio lógico. A Intrínseca até lançou um site para aqueles que conseguirem chegar a uma resposta. Lá, os leitores podem colocar seus palpites à prova e checar se encontraram o nome do assassino.

Para a autora, esse tipo de livro está se tornando uma nova forma de entretenimento, que fica em algum lugar entre a leitura e o jogo. “Você não necessariamente pega o livro porque está com vontade de ler; você o pega porque quer passar algumas horas investigando, pensando, eliminando suspeitos e tentando solucionar um mistério. É uma maneira muito mais participativa de vivenciar um livro, e acredito que o sucesso desse tipo de conceito mostra que existe uma demanda real por essas novas formas de experiência”, disse Zoé, em entrevista ao CORREIO.

De acordo com ela, o segundo volume exige que os leitores pensem de forma diferente do primeiro livro. Enquanto o volume inicial apresenta o conceito e como a proposta funciona, no segundo, ela acredita que há novas mecânicas e armadilhas extras, ainda que tufo para encontrar o culpado esteja dentro da obra.

Criar a investigação levou várias semanas, mas, segundo Zoé, o que mais toma tempo na escrita e produção foi o processo de verificação. “Com 40 mil suspeitos, até o menor erro pode mudar completamente a solução. Por isso, testo cada pista, verifico quantos suspeitos ela elimina e, principalmente, garanto que o culpado permaneça até o final. Tudo precisa se encaixar perfeitamente para que reste apenas uma pessoa”.

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Imersivo

Esse formato de livros tem conquistado uma parcela relevante de leitores nos últimos anos. Para a editora de aquisições da Intrínseca, Marina Ginefra, há uma percepção de que a relação das pessoas com redes sociais têm mudado.

Assim, leitores têm buscado se desconectar das telas e, segundo ela, livros interativos são um diferencial. Na Intrínseca, há outras obras diferentes, como Murdle, um livro-jogo com enigmas de mistério.

Enquanto em um romance policial comum as pessoas estão apenas no papel de leitoras, nos livros-jogos, o leitor assume a figura do detetive. Marina explica que, nesses casos, o leitor é quem deve seguir as pistas e usar o próprio raciocínio para desvendar o caso.

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“Um sentimento que sempre esteve presente é o desejo dos leitores em se sentirem desafiados. Eles estão sempre procurando títulos que os façam pensar e a saírem da própria zona de conforto", diz.

Neste ano, outra publicação diferente foi a série Não mexa neste celular + Não mexa neste arquivo, que também propõe uma leitura imersiva. Ainda de acordo com Marina, esses títulos atraem também os não-leitores.