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‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas lança ‘Não se apaixona, não’ e se despede de saga após 12 anos

Em entrevista ao CORREIO, autora fala sobre o quinto livro da série que já vendeu 2,1 milhões de exemplares

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00

‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ Crédito: Divulgação

Isabela Freitas escreve os livros que gostaria de ler - e que outros milhões de leitores também. Desde 2014, quando fez sua estreia com ‘Não se apega, não’, ela já vendeu dois milhões de exemplares com a saga da personagem Isabela, sua homônima, em busca do amor. Agora, 12 anos depois, encerra a série com ‘Não se apaixona, não’, quinto volume, lançado pela editora Intrínseca nesta quarta-feira (2).

Na obra, a protagonista Isabela se vê entre a pressão dos holofotes e o peso de viver sob o julgamento constante das pessoas. Depois de aprender a sobreviver a relações abusivas e frustrações, ela se vê diante de um desafio inesperado de descobrir como viver um amor saudável sem permitir que as cicatrizes do passado determinem o presente.

‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’

‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação
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‘Entreguei um banquete de romance’: Isabela Freitas fala sobre novo livro 'Não se apaixona, não', que finaliza a série ‘Não se apega, não’ por Divulgação

Nesse último capítulo, a autora Isabela promete muito romance. “Nos outros livros, eu pisei muito no feio na questão do romance, porque fui dando a conta-gotas, uma migalha aqui. Nesse livro eu entreguei um banquete. Tem muitas reviravoltas? Tem. Mas entreguei um banquete de romance”, adiantou, em entrevista exclusiva ao CORREIO, via Zoom.

A escritora mineira, que começou a carreira por meio do Twitter e de um blog, será um dos destaques nacionais na Bienal do Livro de São Paulo 2026, que começa nesta sexta-feira (4) e segue até o dia 13.Ela participa de um painel na Arena Cultural no dia 10, às 17h30, e de uma sessão de autógrafos que marca a despedida da série.

“Estou muito feliz e grata de finalizar a série, sabe? É com uma dor no coração que eu me despeço desses personagens, dessa história. Mas acho que é um lindo final. Encerramos com chave de ouro e eu espero que as pessoas gostem tanto quanto eu gostei de escrever”, completou.

Na conversa, ela falou sobre o novo livro, os planos para a adaptação da série ‘Não se apega, não’, os próximos passos na escrita e sobre uma de suas paixões, o tarô.

Confira a entrevista na íntegra

‘Não se apaixona, não’ é o quinto e último livro da série ‘Não se apega, não’. O que os fãs podem esperar de Isabela na conclusão da história?

Em ‘Não se apaixona, não’, a Isabela está numa versão mais madura, mas está passando pela fase em que você já é considerada adulta, mas você ainda não se sente adulta. É quando tem aquela síndrome da impostora - está passando por uma fase em que tem sucesso e, às vezes, a gente sente a síndrome da impostora na própria vida. E ela finalmente encontra um amor, algo que ela estava buscando em outros livros, mas percebe que ela também foi quebrada em relacionamentos anteriores.

Isso é tão comum na vida de nós, mulheres: a gente passa por relacionamentos tóxicos, abusivos e vai pegando um pouquinho de cada um ali, formando as nossas pecinhas. Então, ela percebeu que ela também está quebrada: ela também tem atitudes que são tóxicas e tem muito medo de sabotar o próprio relacionamento com essas inseguranças, com esses traumas, que é o que acaba acontecendo.

Em ‘Não se apaixona, não’, eu traço essa trajetória da personagem conseguir viver um relacionamento saudável e de conseguir ser finalmente feliz no amor depois de encontrar o amor.

Isabela mudou bastante ao longo desses cinco livros. Esse era o final que você imaginava quando você começou a série?

Eu gosto de falar que a história vai ganhando vida. A gente não imagina nada. Na verdade, a única coisa que eu tracei era que o Pedro era apaixonado por ela desde o início. Então, fui pincelando isso desde o primeiro livro, fui criando essa narrativa de que ele já nutria uma um amor secreto por ela.

Mas a história acaba ganhando vida. Eu já tinha falado em outras entrevistas que a série ia ter sete livros e a galera fica me cobrando: ‘Mas ia ser sete livros e tudo mais?’. Porque eu gosto do número sete. Só que, quando eu estava escrevendo esse quinto livro, ficou muito maior. Ele tem um tamanho de dois livros anteriores meus e eu senti que a história fechou perfeitamente assim, com chave de ouro. Então, falei: "Ah, gente, acho que é a hora de encerrar essa história de uma forma muito bonita, muito linda, e que eu acredito que a galera vai curtir bastante’.

O personagem Pedro mudou ao longo desses cinco livros?

Não, ele sempre foi assim mesmo, ele sempre foi traçado para ser desse desse jeito.

Você se inspirou em alguém para criar esses personagens?

A Isabela, obviamente, me inspirei em mim. Porque quando eu comecei a escrever o primeiro livro, como eu nunca tinha escrito um livro antes, eu falei: ‘vou colocar meu nome, as minhas características para ficar mais fácil, depois eu mudo’. Acabou que eu não mudei e que ela ganhou vida mesmo. É meu eu literário ali.

Os outros personagens, na verdade, o que que eu pensei? Eu pensei em uma amiga que eu gostaria de ter e criei a Amanda. É a amiga que eu gostaria de ter e eu tenho amigas também que são tipo a Amanda. O Pedro é o cara que eu gostaria de me relacionar. Foi meio que isso. Espelhei coisas que eu gostaria de viver nos personagens.

Você fez uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu algumas seguidoras sobre situações do livro que aconteceram de verdade. Pode citar algumas e por que você decidiu incluir especificamente essas situações na história?

Já que a personagem ganhou meu nome, fui dando umas pinceladas de situações que eu passei na minha vida, para trazer as lições que eu aprendi também. Porque essa série ‘Não se apega, não’ tem muito essa pegada de trazer as lições da vida. Não é só uma história. Tem também todo um conselho ali por trás.

A história da Sara, que no primeiro livro é a amiga de infância da Isabela, aconteceu comigo de verdade. A história é igual. Eu mudei o nome para tipo não expor a pessoa, mas a mãe da própria Sara leu e ficou emocionada. Ela adorou a homenagem para a filha. Tem várias histórias, como a questão do primo. Eu já fiquei com um primo meu, não daquele jeito do livro, porque eu criei todo uma coisa meio cômica ali e tudo mais, do Camaro Amarelo. Na vida real, não tem essa graça toda. Isso é normal, todo autor faz isso. Mas o meu tem muito disso.

Eu já vivi a amizade colorida também, não daquela forma. Mas o ensinamento que eu aprendi é real. Às vezes eu trago a situação e o ensinamento.

Conheça 73 livros que serão lançados em setembro

O divórcio, de Freida McFadden (Record). Quanto vale um final feliz? Em O divórcio , Freida McFadden, autora best-seller do New York Times , entrega um thriller subversivo e afiado, no qual o amor se transforma em vingança e a sobrevivência se torna o jogo mais perigoso de todos. Lançamento dia 7.  por Reprodução
Fogo - Bombeiros de Sky Ridge: 1, de Sloane St. James (Globo Livros). Callahan Woods aprendeu da pior maneira que a vida pode mudar em um piscar de olhos. Capitão de uma equipe de elite de combate a incêndios florestais, ele perdeu um companheiro durante uma operação e, pouco depois, descobriu que a mulher com quem planejava construir um futuro o havia traído. Desde então, decidiu manter distância do amor.Prescott Timmons também está fugindo do passado. Depois de abandonar um grupo religioso que controlava sua vida, ela chega a Sky Ridge em busca de um recomeço. Sem dinheiro, nem ninguém em quem confiar e determinada a nunca mais viver cercada pelo medo, ela encontra um emprego como socorrista do corpo de bombeiros ― e conhece Callahan.A convivência entre os dois é marcada por provocações, desconfiança e uma atração impossível de ignorar. Mas tudo muda quando um deslizamento de pedras os deixa isolados em uma antiga torre de observação no meio da floresta durante uma nevasca. Enquanto esperam pelo resgate, Callahan e Scottie serão obrigados a enfrentar não apenas o frio e o isolamento, mas também as verdades que passaram anos tentando esconder. Lançamento dia 22.  por Reprodução
Enchantra, de Kaylie Smith (Intrínseca). Genevieve Grimm está entediada. Depois que a irmã mais velha assumiu o comando da família após a morte da mãe, é como se a garota vivesse à deriva. Então, quando um amigo misterioso da família a convida para uma temporada na Itália, ela não pensa duas vezes antes de aceitar.Ao chegar à grandiosa propriedade dos Silver, a mansão Enchantra, Gen mal pode esperar para descobrir a paixão e a magia do lugar, e quem sabe até participar de um baile à meia-noite. O que ela não imaginava era que o filho do anfitrião, Rowin Silver, fechasse a porta na sua cara.Alto, lindo e bastante mal-educado, ele ordena que ela nunca mais volte. Teimosa, Genevieve decide entrar às escondidas, mas logo se dá conta do erro que cometeu.Ela descobre que a família de Rowin está presa em um terrível e mortal jogo de esconde-esconde. As regras só permitem que um deles saia vitorioso, enquanto os outros devem ficar presos no Inferno... até que o jogo recomece. Gen agora precisa escolher: ou se junta à caça, ou desiste de escapar. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Uma razão para acreditar (vol. 1), de Rebecca Yarros (Arqueiro). Quando fica sabendo que um de seus alunos da pré-escola e o irmãozinho dele precisam de um lar adotivo temporário, Harper Anders não pensa duas vezes e decide acolhê-los.Só que seu apartamento está em obra após um alagamento e só há um local para onde ela pode levar os meninos assim, de última hora: a casa de Knox Daniels, melhor amigo de Ryker, seu irmão mais velho.Knox só vai voltar à cidade daqui a um mês, junto com outros bombeiros de elite para recompor a lendária equipe que morreu em serviço há pouco mais de dez anos.Até lá, Harper já terá desocupado a casa, então não vai precisar se encontrar com Knox, por quem é secretamente apaixonada desde a infância, e eles podem continuar fingindo que não se beijaram impulsivamente sete anos atrás. Afinal, ela não quer que seus sentimentos por Knox prejudiquem a longa amizade entre ele e Ryker. O plano não tem como dar errado.O problema é que Knox aparece um mês antes do previsto, lindo como sempre, e promete que os dois meninos não serão adotados por famílias diferentes. Para isso, basta que ele e Harper finjam que têm um relacionamento estável. Lançamento em 8 de setembro.  por Reprodução
Os assassinatos da casa decagonal, de Yukito Ayatsuji (Intrínseca). Seis meses atrás, a remota ilha de Tsunojima foi cenário de uma sequência de assassinatos. O caso não foi solucionado, há diversas teorias sobre os crimes e algumas pessoas dizem até que o local é mal-assombrado. E é exatamente essa atmosfera de suspense que faz com que sete universitários resolvam passar uma semana na ilha.Integrantes de um grupo de estudos de ficção de mistério, eles se hospedam na Casa Decagonal, uma estranha construção de dez lados projetada por uma das vítimas do homicídio quádruplo do ano anterior. O que nenhum desses estudantes esperava, porém, era que a viagem logo se transformaria em uma luta pela sobrevivência. Quando um deles aparece morto, os colegas se dão conta de que, para saírem vivos da ilha, vão precisar se valer de todo o conhecimento que adquiriram com os livros de suspense.À medida que os jovens vão sendo assassinados, um a um, o desespero e a paranoia crescem, e, sem qualquer forma de contatar o continente, eles precisam correr contra o tempo para descobrir o culpado o mais rápido possível. Em uma propriedade macabra repleta de cantos escuros, cada morte parece trazer consigo novos segredos. E, entre tantos questionamentos, um aos poucos ganha força: seria o assassino um deles? Lançamento dia 2.  por Reprodução
Travessuras gostosas: uma coletânea monstruosa, de Ali Hazelwood, J. T. Geissinger, Ruby Dixon, Christina Lauren, Katee Robert e Kimberly Lemming (Arqueiro). Gostosuras ou travessuras? Nesta coletânea, você não vai precisar escolher: todos os contos são monstruosos e sensuais na mesma medida. Lançamento em 8 de setembro.  por Reprodução
Guerreira da luz, de Rachel Schneider (Arqueiro). Quando a guerra se inflama e as lealdades são testadas, o amor pode ser mais perigoso do que nunca. Lançamento em 8 de setembro.  por Reprodução
Lembranças e quando te amei, de Paola Aleksandra (Harlequin). Elisa Bertz prefere revisar páginas e páginas de minutas judiciais a encarar os próprios fantasmas. Desde que se mudou para Maringá, ela sente como se, pela primeira vez, pudesse viver com leveza. Mas o passado tem uma maneira peculiar de reaparecer e, com uma simples ligação, o mundo de Elisa vira de cabeça para baixo. De repente, ela se vê na fazenda de sua família, um lugar para onde nunca quis voltar. Lá, precisa lidar com a dor da perda de sua irmã querida, os problemas dos quais fugiu, um sobrinho rebelde, um cunhado mergulhado na tristeza e, para completar, um... ogro? Freitas sempre foi um cara muito simples. Anos atrás, fez planos com uma moça bonita, sonhou uma vida toda ao lado dela e teve seu coração partido; então decidiu que o melhor a fazer era esconder sua dor atrás de um mau-humor constante. Seu único objetivo era reformar a antiga casa de seu pai e transformar o pântano onde vive em algo mais parecido com um lar. E tudo ia bem, até ela reaparecer e a carranca dele vacilar… Lançamento dia 23. por Reprodução
Palco para vilões, de Shannon J. Spann (Arqueiro). Na cidade de Theatron, não existe ninguém imune ao poder dos Atores. Venerados por parte da população e temidos pela outra, há séculos eles fazem espetáculos que dominam corações, mentes e até a própria realidade. São cruéis, divinos e letais.Dez anos atrás, Riven Hesper viu de perto sua brutalidade quando, ao confrontar uma Atriz, recebeu uma maldição que a está matando lentamente desde então.Agora o Teatro anuncia seu espetáculo mais grandioso, uma competição na qual um mortal poderá roubar a imortalidade de um Ator. Para Riven, é a última chance de se salvar.Desesperada por respostas, ela consegue se infiltrar na seleção de elenco e conhece Jude Stepharros, o brilhante e implacável Ator Principal. Jude é lindo, charmoso e nada confiável, e propõe um pacto mortal que Riven acaba aceitando em troca da própria sobrevivência.Conforme o tempo se esgota e os segredos perturbadores do Teatro se revelam, Riven se depara com uma possibilidade sombria: ela pode não ser a heroína de sua história. Na verdade, pode ser a vilã. Lançamento em 8 de setembro.  por Reprodução
Ardor da chama eterna, de Penn Cole (Arqueiro). Livro 3 da Chama Eterna. Diem se vê no centro do conflito entre Descendentes e Guardiões. De um lado estão os novos aliados e o homem por quem ela está se apaixonando. Do outro, os mortais que jurou proteger. Para impedir que o mundo que ama seja destruído, ela precisa caminhar sobre uma linha perigosa...Enquanto os segredos de sua herança incomum começam a vir à tona, Diem parte ao lado de Luther em uma jornada inesperada através dos reinos. As respostas que procuram podem ser a chave para vencer a guerra, mas, para encontrá-las, ela terá que encarar verdades dolorosas sobre sua mãe, sua linhagem e o destino que parece persegui-la desde o nascimento.Enquanto isso, as Coroas voltam seus olhos para Diem. Algumas podem se tornar aliadas poderosas. Outras desejam vê-la morta. Para pôr fim a um reinado opressor, ela terá que descobrir quem são seus verdadeiros amigos e arriscar tudo para formar o próprio exército. Lançamento em 8 de setembro.  por Reprodução
Murdle: o caso dos sete crânios: 5, de G. T. Karber (Intrínseca). O dedutivo Logicus está de volta para solucionar casos ainda mais enlouquecedores. O bem mais valioso do Museu do Misticismo ― as sete lendárias caveiras cravejadas de joias ― desapareceu poucos dias antes da grande inauguração do museu. Em desespero, o curador recorre às inigualáveis habilidades investigativas de Logicus para recuperar os artefatos perdidos espalhados pelo mundo. Lançamento dia 3.  por Reprodução
As artes arcanas, de S. D. Coverly (Rocco). O plano de Ellsbeth é simples: seduzir o professor, mas não de um jeito sexual, como a maioria das outras alunas, e sim intelectualmente. Para isso, ela aposta na curiosidade e no tédio de Rawlins, que dá a mesma aula há décadas, e busca atrair sua atenção com uma tese controversa e tentadora: magia escrita e obscuração, uma vertente proibida das artes arcanas que permite a um praticante controlar e manipular outras pessoas.Mas, assim como ela, Rawlins tem um segredo, e à medida que a pesquisa dos dois avança por um caminho que confunde os limites entre uma investigação perigosa e um romance intenso e obsessivo, a relação entre eles também se transforma em algo explosivo e irresistível. E o encontro dessas duas variáveis pode ser tão catastrófico como um erro de cálculo em obscuração. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Tempos de tempestade, de Anne Jacobs (Arqueiro). No segundo volume da nova saga de Anne Jacobs, os sinos do casamento tocam na mansão Dranitz e o amor parece invencível, mas a realidade se impõe mais uma vez. Lançamento em 8 de setembro.  por Reprodução
Pura redenção, de Lauren Asher (Harlequin). Chloe Santiago Alatorre é uma lenda destruída da Fórmula 1. Rabugento. Recluso. É a única pessoa que pode me aproximar do pai que nunca conheci. Concordei em fingir um namoro para conseguir o que quero. Eu jurei que não me apaixonaria por um mentiroso como Santiago. Só não esperava querer quebrar essa promessa. Santiago Há três anos me escondo nessa casa enorme e vazia. Isso até Chloe Carter invadir minha vida sem pedir licença. Esse namoro de mentira é um ajuste temporário para a minha maior vergonha. Mas, de alguma forma, é a única coisa que afasta o silêncio. Sou egoísta o suficiente para não querer que Chloe vá embora. E covarde demais para contar tudo o que sei. Lançamento dia 23. por Reprodução
O caso Leandro Bossi: A investigação que não aconteceu, de Ivan Mizanzuk (HarperCollins). Neste livro-reportagem impressionante, Ivan Mizanzuk revisita minuciosamente todos os acontecimentos que cercam o desaparecimento de Leandro Bossi e cumpre, em parte, uma tarefa que deveria ter sido responsabilidade das autoridades. Reunindo documentos e depoimentos inéditos e espelhando as contradições, o autor reconstrói, peça por peça, os fatos daquele fevereiro de 1992 e lança uma nova luz sobre um dos episódios mais enigmáticos da história criminal brasileira. Um desfecho surpreendente para a trilogia investigativa que, ao lado de O caso Evandro e O caso Altamira , intrigou o país inteiro.. Lançamento em 23 de setembro.  por Reprodução
Morte na pousada dos Narcisos, de R. L. Killmore (Verus). A primavera chegou a Cinnamon Falls, mas um corpo encontrado no jardim da pousada mais charmosa da cidade azeda o clima de festa e renovação.No entanto, solucionar o caso talvez dê uma forcinha para mais um casal… Lançamento dia 7.  por Reprodução
Rivais à altura, de Sophie Kim (Harlerquin). Taissa Cho já foi a jogadora mais promissora de charada, um jogo violento sobre o dorso de bestas aladas. Até que seu rival e antigo ídolo, Kion Locke, destruiu sua carreira com uma única palavra: trapaça . Expulsa do esporte, Taissa passou os últimos dois anos sonhando apenas com vingança e se deliciando ao ver o time de Kion despencar nas classificações. Então, ele aparece com uma proposta. É a chance irrecusável para Taissa ter sua redenção e recuperar a amada carreira. Quase um sonho se tornando realidade... não fosse a cláusula irritante no contrato: ela e Kion devem fingir um relacionamento amoroso para gerar uma publicidade positiva. Só que não poderia haver combinação pior. Taissa e Kion só têm duas coisas em comum: o amor pelo esporte e o ódio eterno um pelo outro. Lançamento dia 23. por Reprodução
Monstros nos arquivos: Um ano de terror com Stephen King, de Caroline Bicks (HarperCollins). Com depoimentos exclusivos do próprio escritor, Monstros nos arquivos disseca a mente criativa de Stephen King, oferecendo uma mistura irresistível de memória, biografia e crítica literária, sem deixar de lado uma profunda investigação sobre os sentimentos mais sombrios da natureza humana. Nesta obra, vemos não apenas a arte habilidosa de um escritor inesquecível, mas o trabalho de uma pesquisadora incansável encarando seus próprios medos ― muitos deles nascidos das histórias guardadas naqueles papéis.Lançamento em 23 de setembro.  por Reprodução
O cérebro do pai, de Darby Saxbe (HarperCollins). Com uma narrativa baseada na ciência, mas leve e otimista, O cérebro do pai oferece uma nova compreensão da paternidade. É leitura obrigatória para quem já tem filhos, pois representa uma oportunidade de assimilar essas mudanças e aproveitar ao máximo essa experiência única. E é, igualmente, reveladora para quem sonha em viver a parentalidade, sobretudo para os indecisos. Há algo maior reservado a quem se aventura na paternidade: mais benefícios do que se imagina, e uma transformação que vale a pena descobrir.. Lançamento em 23 de setembro. por Reprodução
Só quero ouvir você dizer que sim, de Bailey Hannah (Verus). Wells Canyon é o último lugar onde Blair Hart quer estar. Ainda assim, quando sua mãe fica doente, ela não tem escolha a não ser voltar para a cidade natal que evitou por mais de uma década. Em uma cidade tão pequena, ela sabe que não há como escapar do caubói que destruiu sua vida anos atrás, mas isso não significa que esteja preparada para a maneira como um único sorriso de Denver Wells consegue fazê-la voltar no tempo.Desde que o mundo de Denver desmoronou, treze anos atrás, de algum modo ele conseguiu manter seus demônios sob controle… até o retorno de Blair tirá-lo completamente do eixo. Mas, se quiser tê-la de volta, ele terá de provar que consegue ser o homem de que ela precisa, aquele por quem ela já foi apaixonada.Ao se dedicar totalmente ao papel de socorrista, Blair não tem tempo para revisitar o passado complicado dos dois, mesmo que quisesse. E Denver vai precisar de muito mais do que seu charme de caubói para convencer Blair a dizer sim mais uma vez. Lançamento dia 7.  por Reprodução
Os jogos mais perigosos, de James Patterson (HarerCollins). De MrBeast e James Patterson, um thriller de sobrevivência viciante sobre até onde as pessoas estão dispostas a ir para se tornarem o Especial, o único que pode salvar o mundo. Lançamento dia 23.  por Reprodução
Desconhecido, de Riley Sager (Intrínseca). Em 1926, cinco mulheres desapareceram misteriosamente de uma ilha remota em Vermont. Cem anos depois, a tragédia se repete. Lançamento dia 2. por Reprodução
História de Taipei, de R. F. Kuang (Intrínseca). Lily Chen está em busca de si mesma. Como muitos sino-americanos, a estudante de Yale se sente uma farsa. Para se reconectar com suas raízes, ela decide mergulhar em um programa intensivo de chinês em Taipei. A linguagem é o caminho que Lily escolhe para reencontrar uma cultura que herdou, mas que nunca compreendeu muito bem.Ela desembarca em Taiwan ávida pela possibilidade de desvendar a história de sua família. Mas as aulas são exaustivas, a amiga com quem divide um pequeno apartamento está prestes a enlouquecê-la e uma viagem precipitada às fontes termais com um jovem que ela mal conhece faz com que os colegas de curso espalhem fofocas cada vez mais ácidas. Lily se sente à deriva, uma estrangeira em uma ilha que ela acreditava que lhe ensinaria o significado de “lar”.Quando recebe a notícia da morte do avô, originário da China continental, Lily precisa encarar uma terrível realidade: ela nunca mais terá as respostas que buscava. Agora, como vai conciliar quem ela é com a origem de sua família se está marcada por ausências, dividida entre um passado inacessível e o próprio presente? por Reprodução
Não se apaixona, não, de Isabela Freitas (Intrínseca). No auge da carreira de escritora, com a independência conquistada e ao lado de Pedro Miller, o amor da sua vida, Isabela acredita que realizou grande parte de seus sonhos. Depois de tantos relacionamentos abusivos, ela tenta se reconstruir como mulher e tapar todos os buracos que seus traumas e inseguranças deixaram. Porque com o caos ela sabia lidar, mas e com o amor? Mais do que uma história de amor, Não se apaixona, não encerra a jornada de uma mulher que precisou aprender a desapegar, deixar de se iludir, parar de se enrolar, recusar a humilhação para, finalmente, encontrar coragem para viver o amor que sempre sonhou. Cheio de reviravoltas, personagens amados (e odiados), cartas de tarô, fofocas, casamentos e as reflexões que conquistaram milhões de leitores, o último livro da série Não se apega, não prova que, depois de tantos “nãos”, talvez o maior ato de coragem seja finalmente dizer “sim”. Lançamento dia 2. por Reprodução
Alguém caminha sobre o seu túmulo, de Mariana Enriquez (Intrínseca). Em Alguém caminha sobre o seu túmulo , a autora viaja pelas Américas do Sul e do Norte, Europa e Austrália, visitando cemitérios famosos e historicamente ricos: Montparnasse em Paris, Highgate em Londres e o antigo Cemitério Judaico em Praga aparecem ao lado de muitos outros escondidos, dilapidados, remotos e secretamente belos. Enriquez descreve e analisa os túmulos de figuras famosas ― o de Elvis em Memphis, o de Marx em Londres ―, assim como epitáfios extravagantes, esculturas melancólicas, anjos sensuais, vestígios de vodu em Nova Orleans, criptas góticas, catacumbas, esqueletos, vampiros, fantasmas e uma infinidade de lendas. Lançamento dia 2.  por Reprodução
As irmãs de amarelo, de Mieko Kawakami (Intrínseca). Em abril de 2020, com a pandemia de covid-19 se aproximando em Tóquio, Hana se depara com um nome familiar no noticiário: Kimiko Yoshikawa, de 60 anos, está sendo acusada de cárcere privado. O impacto dessa descoberta leva Hana ao passado. À medida que desenterra memórias de sua adolescência difícil, a narrativa nos leva de volta a 1998 ― uma época economicamente conturbada que lança os mais jovens e vulneráveis para as margens da sociedade.Aos 15 anos, Hana vive com sua mãe jovem e despreparada na periferia de Tóquio. Elas não têm dinheiro ou segurança, e nem sequer conseguem se acolher enquanto família. Até a chegada da intrigante Kimiko na vida delas. Sob a proteção de Kimiko, Hana se vê parte de um clã de mulheres que assume o comando de um bar chamado “Lemon”. Pela primeira vez, ela experimenta um senso de controle sobre a própria vida e acredita na promessa sedutora de felicidade. Mas a satisfação é um bálsamo frágil. Para sobreviver e proteger sua irmandade, ela será tragada por uma espiral desesperada de esquemas criminosos e traições que mudarão o destino de todas.Avançando vinte anos até o presente, as feridas colidem com o julgamento de Kimiko. Afinal, quem estava sendo usado? Hana realmente não tinha culpa? Em uma atmosfera de melancolia agridoce que Kawakami domina com maestria, a decisão de Hana de procurar Kimiko leva o thriller ao seu chocante ato final. Lançamento dia 2.  por Reprodução
A música da minha vida, de Paula Pimenta (Gutenberg). Juju tem 14 anos e é como várias outras meninas da mesma idade: tem amigos que estão sempre ao seu lado, gostaria que a família desse a ela um pouco mais de liberdade e está começando a descobrir que garotos podem ser meio complicados (especialmente se a gente se apaixona por eles!). Mas sua vida nem sempre foi tão cor-de-rosa quanto parece. Ainda na pré-adolescência descobriu que devemos escolher bem em quem confiar e que nossas raízes podem conter segredos que inesperadamente mudam nossa percepção do mundo. Ao se refugiar na música, ela acaba percebendo que algumas melodias tristes também têm seu valor e que somos nós os únicos responsáveis pela trilha sonora da nossa história.Do mesmo universo de Fazendo meu filme e Minha vida fora de série , o novo livro de Paula Pimenta é um verdadeiro presente para os fãs antigos, que poderão matar as saudades dos já amados personagens, mas também um deleite para os novos leitores, que se apaixonarão por essa turma que há tantos anos encanta milhões de pessoas ao redor do mundo! Lançamento dia 15.  por Reprodução
Os diários de Emma M. Lion (vol. 1), de Beth Brower (Intrínseca). Escrita na forma de diários, nova série de romances históricos é um mix de Orgulho e preconceito com O diário da princesa que promete arrebatar o coração dos leitores. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Diários de uma apotecária (vol. 2), de Hyuganatsu (Alt). Protagonizado por uma personagem inesquecível, o segundo volume aprofunda os mistérios da corte, revelando novas conspirações e segredos sobre o passado de Maomao, em uma edição com as ilustrações p&b originais e um caderno especial das imagens coloridas que são parte da versão original japonesa. Lançamento dia 28.  por Reprodução
Os diários de Emma M. Lion (vol. 2), de Beth Brower (Intrínseca). Entre personagens curiosos, pitadas de romance e toques mágicos, Os diários de Emma M. Lion acompanha o dia a dia de uma jovem independente durante a era vitoriana. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Peito e ovos, de Mieko Kawakami (Intrínseca). Em um dia sufocante de verão, Makiko viaja de Osaka a Tóquio para visitar a irmã mais nova, Natsu, e a surpreende com a informação de que gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma cirurgia de aumento dos seios. Acompanhada pela filha Midoriko, uma adolescente que há alguns meses só se comunica com a mãe por escrito, Makiko compartilha com a irmã a frustração que sente pelo comportamento da garota, desconhecendo o sofrimento pelo qual ela passa ao ser incapaz de verbalizar as pressões avassaladoras da puberdade. Sob o ponto de vista de Natsu, uma aspirante a escritora de trinta anos assombrada pelas dificuldades sofridas na juventude, desenrola-se a história dessas três mulheres reunidas em um bairro pobre de Tóquio. Ao longo dos poucos dias que passam juntas, o silêncio de Midoriko será um catalisador para que cada uma delas enfrente os próprios medos e dissabores.Oito anos após a visita de Makiko e Midoriko, em mais um dia de verão intenso, Natsu ― agora finalmente estabelecida como escritora e tendo desenvolvido algumas poucas amizades ― faz o caminho inverso ao da primeira parte do livro e viaja de volta à cidade natal. Imersa em dúvidas e confrontando a ansiedade de envelhecer sozinha e sem filhos, ela precisa tomar uma decisão sobre os rumos da própria vida, em meio às opressões sociais que cercam as mulheres no Japão. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Entre dois reis, de Lindsay Straube (Bloom Brasil). Da sensação da internet Lindsay Straube, chega o segundo livro da série sensual e mordaz O Sabor do Veneno, com basiliscos perigosos, disputas de sedução e um triângulo amoroso capaz de destruir dois reinos. Lançamento dia 22.  por Reprodução
Provas não revisadas, de Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini (Companhia das Letras). Niccolò Errante foi um escritor italiano misterioso e enigmático, que não gostava de aparecer em público: ninguém sabe ao certo nem mesmo seus dados bibliográficos. Mas ele desenvolveu uma amizade muito particular com o revisor de seus livros, para quem enviava mensagens criptografadas a partir de erros propositadamente inseridos em seus textos.Certo dia, após uma reunião com sua equipe editorial, Errante se atira da janela de sua casa sem maiores explicações. O revisor, porém, sabe que o suicídio é uma farsa e quer contar o que realmente aconteceu ― usando o mesmo método de comunicação de seu escritor preferido. Em Provas não revisadas , os leitores devem fazer as vezes de revisor e identificar os mil erros contidos nestas páginas, seguindo as instruções para solucionar o mistério. Lançamento dia 29.  por Reprodução
Meu prédio, de Arthur Nestrovski (Companhia das Letrinhas). Quantas histórias cabem em um prédio? Conheça os moradores deste edifício e descubra como a vida de cada um se entrelaça no dia a dia. Lançamento dia 29.  por Reprodução
Os Safra, de Robson Viturino (Companhia das Letras). Neste livro, resultado de anos de investigação, Robson Viturino narra a longa história da família Safra, de suas origens na Síria do século XIX à consolidação de um dos maiores impérios financeiros do mundo. Lançamento dia 22.  por Reprodução
Canto do cisne: Diana, minha irmã, de Charles Spencer (Companhia das Letras). Em setembro de 1997, o conde Charles Spencer discursou no funeral da princesa Diana e, diante do mundo inteiro, dividiu sua dor pela perda da irmã tão querida. Quase trinta anos depois, essa é uma das cenas que ele reconstrói nesta obra inédita. Narrando a história extraordinária de sua vida com Diana e a semana trágica da morte dela. Caçulas da família Spencer, tradicional da aristocracia inglesa, Charles e Diana eram inseparáveis na infância: confidentes, se ampararam durante o angustiante divórcio dos pais.  Tudo mudou quando Diana se casou com o príncipe de Gales, hoje rei Charles III, e virou um ícone mundial. Charles viu a irmã mais velha servir a causas humanitárias no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, participar ativamente da vida dos dois filhos: os príncipes William e Harry. Perseguida por uma imprensa brutal enquanto seu casamento desmoronava, ela enfrentou uma solidão avassaladora. Seu irmão estava sempre pronto para ajudá-la – até aquela noite sombria de agosto de 1997.  Em Canto do Cisne , Charles Spencer traça o retrato mais íntimo, amoroso e franco já feito de sua irmã: a princesa Diana. Lançamento dia 22.  por Reprodução
Gotas no tempo: memórias, de José Murilo de Carvalho (Companhia das Letras). Mais que uma narrativa pessoal, Gotas do tempo registra as tentativas incessantes de entender um país que oscila entre avanços e recuos, sonhos e pesadelos. Lançamento dia 22.  por Reprodução
O herdeiro, de Ava Rani (Paralela). Quando o bilionário e herdeiro da multinacional Amari Global precisa provar que deixou a fama de playboy para trás, a última coisa que ele espera é se apaixonar justamente pela pessoa contratada para limpar sua imagem.Henry Amari está prestes a assumir o cargo de CEO da renomada empresa da família, mas o conselho exige um ano perfeito antes de confirmar sua nomeação. Por isso, sua irmã Sloan contrata a maior agência de relações públicas de Nova York para garantir que nada dê errado. O problema? A assessora designada para “domar” Henry é Selena Montez, a mesma mulher com quem ele tentou flertar em uma festa e que o rejeitou sem piedade. Selena, conhecida por ser “a melhor do ramo”, precisa apenas de mais um contrato bem-sucedido antes de deixar a cidade. Determinada a manter a relação com Henry estritamente profissional, ela promete não repetir os erros do passado. Conforme os dois se aproximam, os segredos e as pressões da alta sociedade ameaçam destruir a reputação de ambos ― e talvez o que está nascendo entre eles.O herdeiro é o segundo volume da série Bilionários da Biotech. por Reprodução
Amor, futuro amor, de Emiko Jean (Seguinte). E se seu verdadeiro amor pudesse te escrever do futuro? Nesse romance encantador, Emiko Jean mostra que o amor está em todos os lugares. Lançamento dia 15.  por Reprodução
Meu nome é Morgan, de Sophie Keetch (Suma). Neste primeiro volume que revisita a história de Morgana, a lendária feiticeira das histórias do rei Arthur, Sophie Keetch narra os anos de formação de Morgan, uma jovem tentando encontrar seu lugar em um mundo que insiste em negar sua liberdade. Lançamento dia 15.  por Reprodução
Para sua nova esposa, de Willow Rose (Faro Editorial). Quando Emma se casou com Benjamin, sua vida chegou o mais perto da perfeição que ela jamais ousou sonhar.Ela não era mais uma funcionária do pai dele: agora fazia parte da família.Ajudá-lo a superar a trágica perda da primeira esposa nem sempre foi fácil — lágrimas, aniversários, fotos dela por toda a casa —, mas esses momentos também pareciam ter um lado que os aproximava ainda mais... Mesmo que a filha, Lily, continue se trancando no quarto.Até que a primeira carta chega à mesa de trabalho de Emma. Um envelope branco imaculado. Caligrafia impecável.Um thriller de tirar o fôlego. Para fãs de Tess Gerritsen, Freida McFadden e Jeneva Rose. Lançamento dia 5.  por Reprodução
A sereia e o desconfiado, de Roberto Schwarz (Companhia das Letras). Considerado por muitos um dos maiores críticos de nossa época, Roberto Schwarz publicou em 1965 esta seleta de ensaios de vasto escopo, que se tornou uma peça preciosa que merece ser redescoberta. Lançamento dia 8.  por Reprodução
O tenebroso brilho do Sol, de Ana Paula Maia (Companhia das Letras). A lama levou tudo: casas, pessoas, famílias, um vilarejo inteiro. Eliote é o único remanescente do desastre, atuando como vigia da represa e escavando obsessivamente a terra em busca do corpo dos filhos. No entanto, fenômenos que desafiam o senso comum começam a ocorrer. Lançamento dia 4.  por Reprodução
A inimiga do jogador, de Rebecca Jenshak (Paralela). Neste segundo livro da série Campus Wallflowers, sucesso absoluto entre leitoras no mundo inteiro, uma nova história de amor vai mexer com os seus sentimentos. Lançamento dia 4.  por Reprodução
A estranha na cama, de Raphael Montes (Companhia das Letras). Após quinze anos juntos, um jovem e bem-sucedido casal decide apimentar a relação e convidar uma desconhecida para um ménage. No entanto, o que deveria ser apenas uma noite de prazer acaba tomando um rumo sombrio e inesperado. Um thriller repleto de sensualidade e reviravoltas, do mestre do suspense Raphael Montes.  Lançamento dia 1.  por Reprodução
Separados pelo destino, de Mercedes Ron (Verus). Na continuação de Atraídos pelo destino , da autora best-seller de Minha culpa , Marfil precisará lidar com mentiras, traições e segredos para decidir se vale a pena ouvir o coração. Lançamento dia 21.  por Reprodução
Um a zero, de Bruno Leão (Galera). Autor best-seller da literatura jovem portuguesa lança seu primeiro livro no Brasil. Em Um a zero, conheça Salvador e Vicente, dois rivais no vôlei que talvez não se detestem tanto quanto pensam. Lançamento dia 21.  por Reprodução
Suzume, de Makoto Shinkai (Verus). No caminho para a escola, na pacata cidade de Kyushu, Suzume se depara com um jovem misterioso em busca de ruínas. Impulsionada por uma curiosidade quase incontrolável, ela segue o jovem até as ruínas nas montanhas… e encontra uma estranha porta branca de pé em meio aos escombros, parecendo ser a única coisa que restou de um grande desastre.Ao atender ao chamado da porta, outros portões começam a se abrir, e agora Suzume precisa fechá-los para evitar que a calamidade que há do outro lado espalhe mais desastres pelo país.Para cumprir seu objetivo, Suzume embarca em uma jornada épica através do Japão que conecta passado, presente e futuro. Esta é a novelização do aclamado filme escrito e dirigido por Makoto Shinkai. Lançamento dia 21.  por Reprodução
Racismo recreativo, de Adilson Moreira (Rosa dos tempos). Vencedor do Jabuti 2025, na categoria Educação, Adilson Moreira estreia na Rosa dos Tempos com o volume Racismo recreativo , que integra a coleção Feminismos Plurais, organizada por Djamila Ribeiro. Lançamento dia 21.  por Reprodução
Suas últimas palavras, de Gillian McAllister (Record). O que você faria se descobrisse que seu marido, companheiro de uma vida inteira e pai dedicado, está envolvido em um crime terrível?Suas últimas palavras é um thriller eletrizante de Gillian McAllister que deixa no ar a pergunta: até que ponto conhecemos de fato as pessoas que amamos? Lançamento dia 21.  por Reprodução
A infância do mago, de Hermann Hesse (Record). Um homem que relembra sua infância mágica não só como uma época passada, e sim como uma possibilidade perdida. Em A infância do mago , Hermann Hesse faz um relato autobiográfico de um menino que carregava a centelha do extraordinário, mas foi ofuscado pela realidade da vida adulta. Lançamento dia 21.  por Reprodução
Comerás flores, de Lucia Solla Sobral (Record). Marina acredita ter encontrado no homem perfeito a promessa de um recomeço, mas aos poucos se dá conta de que o amor pode ser um perigoso disfarce para controle e violência.Lucía Solla Sobral faz sua estreia na literatura com o impactante Comerás flores , um romance visceral sobre relacionamentos abusivos, luto e silenciamento feminino. Lançamento dia 21.  por Reprodução
A história dos meus peitos, de Mariana Guimarães (Record). A história dos meus peitos é o romance de estreia de Mariana Guimarães, onde a personagem-narradora reconstrói suas memórias sob a perspectiva dos próprios peitos. Lançamento dia 21.  por Reprodução
Inventário de amores vencidos, de Adriana Armony (Record).  Nos contos inéditos deste Inventário de amores vencidos , Adriana Armony compõe uma espécie de manifesto movido por reflexões e aprendizados das relações passadas ao longo da vida. Com uma escrita precisa e ciente das ambiguidades da experiência amorosa, elabora questões como os fracassos afetivos, a imaturidade dos homens e as dores e as delícias de desejá-los. Lançamento dia 21.  por Reprodução
Leia perigosamente, de Azar Nafisi (Record). Em Leia perigosamente , Azar Nafisi parte em defesa da literatura como resistência, reconhecendo o papel da imaginação e o poder transformador das palavras em períodos turbulentos. Lançamento dia 7.  por Reprodução
Jogo a longo prazo, de Rachel Reid (Alt). Shane e Ilya estão de volta no novo volume da série de romance esportivo adulto que inspirou a série de TV Rivalidade Ardente, distribuída no Brasil pela HBO Max. Lançamento dia 4.  por Reprodução
O filho do carbono e do amoníaco, de Ariel F. Hitz (Rocco). Arlo jamais imaginou que uma quitinete universitária pudesse se tornar uma casa mal-assombrada, mas, de repente, há um espírito espiando seus exemplares de Dom Casmurro, dando muitas opiniões não solicitadas e o acompanhando durante noites insones e em passeios pelos sebos da cidade. Aos poucos, a presença de um garoto morto se transforma na conexão mais forte que ele já experimentou na vida. E, ao tentar descobrir o que prende Domenico ao mundo, Arlo se vê forçado a encarar os próprios fantasmas ― e o fato de que talvez não precise enfrentá-los sozinho.Narrando com autenticidade a solidão, o absurdo e a beleza de ser jovem, Ariel F. Hitz nos conta a história de um garoto que morreu e de outro que ainda não aprendeu bem a viver, mas que está descobrindo, como já dizia Guimarães Rosa, que o que a vida quer da gente é coragem. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Sherlock Holmes investiga: A traição de Capitu (Pedro Bandeira). Nesta paródia irreverente, na qual Holmes e Watson encontram um senso de humor bem brasileiro, o autor best-seller Pedro Bandeira cria uma aventura cheia de reviravoltas, com participações especiais de grandes figuras históricas e literárias ― da grande rainha Vitória a Freud, e incluindo ninguém menos do que Bentinho, o Dom Casmurro em pessoa. A partir das palavras do próprio Bruxo do Cosme Velho, pistas até então ignoradas e facetas nunca antes vistas do maior detetive do mundo são reveladas ao público e, ao longo de uma série de casos surpreendentes, Holmes e seu fiel escudeiro Watson encontram um tempinho para se debruçar sobre o maior mistério da literatura brasileira. Lançamento dia 30. por Reprodução
O tesoureiro: O esquema de corrupção, a fuga espetacular e a morte de PC Farias, de Xico Sá (Todavia). No início dos anos 1990, Xico Sá, repórter de política da Folha de S.Paulo, vivia no encalço de PC Farias. Tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, PC foi o pivô do escândalo de corrupção que culminou no impeachment de Collor. No ano seguinte, PC teve a prisão decretada, fugiu do país e tornou-se a figura mais procurada da República. Xico Sá foi o primeiro jornalista a revelar seu paradeiro.Depois de cumprir pena de prisão, PC foi morto com a namorada, Suzana Marcolino, em junho de 1996, num crime que até hoje não foi esclarecido. Ao trazer o retrato do jornalista quando jovem, Xico Sá exibe seu talento literário no evocar uma forma de fazer jornalismo que não existe mais. Lançamento dia 8.  por Reprodução
Sonhos da pessoa física, de Odorico Leal (Todavia). O resumo das histórias narradas por Odorico Leal não dá conta da complexidade oferecida por elas, tanto na linguagem quanto na temática, tanto no tom interno quanto no diálogo com o conjunto deste livro notável no panorama da ficção brasileira. Muitos dos tipos descritos pelo autor são artistas, o que não é à toa. Afinal, esse é o espaço por excelência da liberdade, que é expressar de maneira única sentimentos como o amor e o ódio. Diante de tamanha empreitada, Sonhos da pessoa física aposta na ironia e na paródia de gêneros como a distopia, o romance policial e o conto borgiano, nos fazendo duvidar e acreditar naquilo que é narrado, ao tirar o leitor da mesmice da linguagem. Lançamento dia 8.  por Reprodução
Ainda não, de Natália Zuccala (Todavia), Adriano é bolsista numa das escolas mais prestigiadas da cidade. No seu suposto último dia de vida, transcorrem inúmeras coisas: um evento em seu colégio que pode mudar o futuro de todos aqueles que ele conhece, um inesperado florescer de amizade, a angústia característica que só uma mãe pode sentir pelo próprio filho, a mancha branca e sarnenta que não desiste de crescer em seu braço. Para Adriano, o que se enxerga em seu último dia é, como em todos os demais, a insignificância de existir que somente ele acredita perceber. Para nós, leitores, contudo, o que se vê em seu último dia é um retrato cru e arrebatador da vida. Lançamento dia 8.  por Reprodução
Garotas famintas, de Olivie Blake (Planeta). Depois de um primeiro ano desastroso, Nina Kaur quer apenas uma coisa: pertencer. Ser aceita na Casa, a irmandade mais lendária e exclusiva da universidade, é a chave para o futuro dos seus sonhos. As mulheres dali são belas, brilhantes, poderosas. Intocáveis.Por outro lado, a professora Sloane Hartley as observa com fascínio e inveja. Exausta, invisível e lutando para recuperar a própria identidade, ela vê naquelas mulheres algo que perdeu: controle.Mas por trás da fachada impecável, há um segredo.Um ritual ancestral.Um apetite sombrio.À medida que Nina e Sloane são atraídas para o coração da irmandade, descobrem que a ambição tem um gosto peculiar. E quando finalmente forem convidadas à mesa… terão que decidir o quanto estão dispostas a devorar. Lançamento dia 28.  por Reprodução
Meu nome verdadeiro é Elisabeth, de Adéle Yon (Planeta). Este livro incisivo e vertiginoso mistura ensaio, pesquisa histórica, entrevistas e narrativa de si para reconstruir a história silenciada de Betsy, bisavó da autora, internada e submetida à lobotomia nos anos 1950. A narrativa dessa violência mergulha nos feitos da psiquiatria no século xx através de cartas, arquivos, fotografias, entrevistas e fabulação, trazendo à luz, além da vida apagada de uma mulher, a força poderosa da escrita e da necessidade de quebrar o silêncio sobre o que nos assombra, para que não volte a se repetir. Lançamento dia 8.  por Reprodução
Heróis: As aventuras mais épicas dos heróis da mitologia grega, de Stephen Fry (Planeta). Imagine sandálias nos pés, uma espada na mão e o sol escaldante sobre um elmo de bronze. Os monstros espreitam, os deuses observam das alturas e a glória parece sempre caminhar lado a lado com a tragédia. Este é o mundo dos heróis gregos: mortais extraordinários, capazes de feitos impossíveis e erros devastadores.Depois de revisitar os deuses em Mythos, Stephen Fry retorna ao universo da Grécia Antiga para narrar as aventuras mais grandiosas (e perigosas) já imaginadas. Com humor, erudição e um talento raro para contar histórias, ele nos conduz por jornadas épicas de monstros, enigmas, guerras, paixões e atos de coragem inesquecíveis.Repleto de perseguições vertiginosas, batalhas épicas, enigmas insolúveis, covardia, bravura e sacrifícios, Heróis é uma jornada fascinante sobre aquilo de que nós, mortais, realmente somos capazes em nossos momentos mais sombrios e em nossos maiores gestos de grandeza. Lançamento dia 28.  por Reprodução
O diário de tarefas gnomosas do floreante viajante, de Maidy Lacerda (Planeta). ISTO NÃO É UM DIÁRIO.É UM CHAVEIRO.É sério, é só um chaveiro. Não precisa continuar lendo, porque é só um chaveiro e não existe nadica de interessante em chaveiros.E não sei se você sabe, mas chaveiros nem foram feitos para serem lidos. Então não tem nada aqui para ser lido nem relido. Fim do chaveiro. Lançamento dia 14.  por Reprodução
Adversária do vilão, de Hannah Nicole Maehrer (Alt). O quarto volume da série Assistente do Vilão, a fantasia humorística que conquistou milhares de leitores no Brasil.  Lançamento dia 10.  por Reprodução
Antes que você me esqueça, de Hannah Bonam-Young (Globo Livros). Prudence Welch sempre colocou as necessidades dos outros acima das suas. Acostumada a uma vida tranquila no interior do Canadá, ela dedica seus dias ao trabalho na loja de conveniência da família, aos poemas que escreve em segredo e aos cuidados com a mãe, que enfrenta um Alzheimer precoce. Para Prue, permanecer ao lado de quem ama é uma promessa que não pode quebrar ― mesmo que isso signifique abrir mão dos próprios sonhos.Mas tudo muda quando Milo Kablukov chega à cidade. Dono de uma velha van coberta de adesivos, aventureiro e incapaz de permanecer em um só lugar por muito tempo, Milo é exatamente o oposto de Prue. Esse encontro que começa como uma amizade improvável logo se transforma em uma conexão intensa, capaz de fazer com que ambos questionem tudo o que achavam saber sobre amor, escolhas e felicidade. Porém quando segredos familiares vêm à tona e a vida que Prue passou anos tentando proteger começa a mudar, os dois precisarão decidir se estão dispostos a enfrentar seus medos e permitir abrir suas vidas para um relacionamento.Antes que você me esqueça é uma história emocionante, romântica e repleta de ternura sobre família, recomeços e a coragem de permitir que o amor transforme nossas vidas. Lançamento dia 4.  por Reprodução
O ano em que nos escondemos, de Sarina Bowen (Alt). A vida de Scarlet Crowley desmoronou no dia em que seu pai foi acusado e preso por crimes abomináveis, tendo seu rosto estampado em todos os noticiários. O choque já passou, mas o horror permanece. É quase certo que Scarlet seja a única caloura da Faculdade Harkness que precisou passar furtivamente por vans de emissoras de TV estacionadas na frente de sua casa, apenas para sair da cidade. A vida universitária será a possibilidade de recomeço de Scarlet. Segurando um cartão de identificação de estudante novinho em folha ― com um novo nome nele ―, ela deixa tudo para trás. Mesmo que isso signifique mentir para o garoto por quem está se apaixonando perdidamente. Bridger McCaulley é uma estrela do time de hóquei da faculdade, conhecido por ser um garoto de ouro tanto dentro quanto fora do rinque. No entanto, uma crise familiar preocupante pode tirar tudo dele. Proteger a irmã mais nova nesse cenário significa estar em uma situação de moradia precária e decepções constantes. O único ponto alto em sua semana são as poucas horas que passa com Scarlet. Os dois criam um relacionamento (ou algo do tipo) baseado no entendimento de que algumas perguntas não devem ser feitas.  Porém, quando acontecimentos sombrios ameaçam os dois, seguir sozinho simplesmente não é mais uma opção. E se eles não conseguirem aprender a confiar um no outro, as famílias que os decepcionaram vão arruinar o que tanto lutaram para ter. Lançamento dia 28.  por Reprodução
A onça da mão torta, de Marcelo Pimentel (Maralto). A onça da mão torta narra a história de duas irmãs indígenas: uma artesã, hábil com os trabalhos manuais, e a outra conhecedora de ervas, temperos e simpatias. Depois de um acordo entre elas, esta última se transforma em uma onça-pintada. Lançamento na Bienal de São Paulo.  por Reprodução
Rowley apresenta... Histórias supimpas de terror 2: 4, de Jeff Kiney (VR Editora). Rowley Jefferson está de volta com histórias ainda mais sinistras, de gelar a espinha, mas assustadoramente divertidas! Neste livro, você vai encontrar insetos monstruosos, descobrir quem é e como surgiu um dos seres mais temidos de todos os tempos: O Ceifador, e acompanhar a misteriosa aventura de um dedinho à procura de seu dono. Mas atenção: estas histórias podem fazer você morrer de rir, mas também vão te deixar morrendo de medo! Lançamento dia 1.  por Reprodução
Téo e o mini mundo 4: viver é um risco, de Caetano Cury (Composição). Quarto volume da coleção Téo & O Mini Mundo, apresenta uma nova etapa da trajetória de Téo, Eulália e dos demais personagens criados por Caetano Cury. Suas histórias transitam pelo humor, pelo amor e pelo autoconhecimento, abordando temas como desejo, saudade, luto, esperança, coragem e outras questões profundas da experiência humana. Com prefácio da jornalista Aline Midlej, o livro dá continuidade à coleção que reúne, em ordem cronológica, quadrinhos desenhados desde 2012. Lançamento na Bienal do Livro de São Paulo.  por Reprodução
O assassinato da mão rastejante, de Maureen Johnson e Jay Cooper (Faro Editorial). Caro detetive, Certamente você leu nos jornais sobre o terrível assassinato do romancista americano, esfaqueado numa sala com outras seis pessoas, sem que ninguém se aproximasse dele ou visse o que ocorreu. O crime é tão ardiloso, tão impossível, que parece ter sido cometido não por uma pessoa, mas por uma mão desencarnada. Confesso que estamos completamente perdidos. Quem escreveu as cartas de chantagem que atraíram essas sete pessoas? Um poeta, um conde, uma atriz, uma cozinheira, uma telefonista e um sedutor… O que eles têm em comum? E como um homem pôde ser esfaqueado diante de todos sem que ninguém se aproximasse ou visse qualquer coisa? Colocamos nossos melhores homens no caso e ainda não entendemos o que aconteceu. Entregamos este dossiê a você. Pode decifrar as pistas, analisar os depoimentos e identificar o assassino? Você é a nossa última esperança. Pode nos ajudar a desvendar o Assassinato da Mão Rastejante? Atenciosamente, Detetive-chefe inspetor da Polícia Metropolitana Leia as declarações das testemunhas. Examine as fotografias da cena do crime. Reconstrua os acontecimentos da noite. E quando você achar que resolveu o caso, abra a solução lacrada. Você é o detetive. Lançamento dia 5.  por Reprodução
As irmãs Shackleford, de Beverly Watts (Faro Editorial). Descubra as artimanhas, os encontros e os desatinos amorosos de Graça, Temperança, Confiança, Esperança e Serena ― cinco irmãs à frente de seu tempo, prontas para desafiar as regras da sociedade. Cada volume mergulha no universo e na personalidade marcante de uma das protagonistas, revelando seus dilemas, paixões e as provações que testam o laço que une as irmãs Shackleford. Combinando os melhores clichês do romance de época com situações bem-humoradas e muita química, este box é o convite perfeito para quem ama histórias envolventes, encontros inesquecíveis e aquele toque irresistível de comédia romântica histórica. Confira os títulos inclusos neste box: 1. Graça 2. Temperança 3. Confiança 4. Esperança 5. Serena. Lançamento dia 5.  por Reprodução
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O divórcio, de Freida McFadden (Record). Quanto vale um final feliz? Em O divórcio , Freida McFadden, autora best-seller do New York Times , entrega um thriller subversivo e afiado, no qual o amor se transforma em vingança e a sobrevivência se torna o jogo mais perigoso de todos. Lançamento dia 7.  por Reprodução

Como autora, o quanto você acha que você mudou ao longo desses 12 anos?

Sinto que eu amadureci muito, como pessoa, como autora. A gente vai crescendo, vai ganhando confiança. Esse é um livro de 400 páginas e eu escreveria muito mais, porque a gente cortou bastante coisa. Então, a gente vai crescendo junto com a história. Cresci junto com a personagem, inclusive, eu demorei a lançar esse quinto livro porque estava amadurecendo como pessoa.

O amadurecimento que a Isabela vive no quinto livro de ter que se reconstruir para conseguir viver um relacionamento saudável é algo que eu vivi na minha vida. Vivi no meu relacionamento com o meu marido. A gente está há oito anos juntos, mas precisei me reconstruir, porque eu percebi que não basta encontrar a pessoa que me ama e quer estar comigo. Eu também tinha atitudes erradas que precisava corrigir.

Então, esse livro demorou a nascer porque ele precisou também de um desenvolvimento pessoal meu para trazer isso para os meus leitores, enfim. Ali no livro vai parecer fácil, mas demorou anos para eu atingir aquilo que a personagem atingiu ali em algumas páginas.

Como foi essa sua decisão de misturar os gêneros - ficção, autoajuda e um pouco de autoficção também?

Não foi nada planejado. Foi algo meu mesmo. Eu sou aquela amiga conselheira. Na internet, eu sempre fui essa pessoa também. Nos primórdios da internet, quando eu criei meu blog, era um blog de relacionamentos. Tinha uma coluna que chamava Contos e História. A pessoa mandava a história dela e eu aconselhava.

Eu estou ali escrevendo a história e daí, de repente, sai uma frase, um conselho, uma coisa meio assim autoajuda. Misturei coisas que eu gosto, que é um bom romance, uma ficção e os conselhos que fazem parte do meu ser

Nesse começo, você era muito presente no Twitter também, não é?

Muito. Eu comecei no Twitter, na verdade. Tinha um Twitter que postava frases, tudo voltado meio que para relacionamento em geral. O Twitter começou a bombar muito e todo mundo falou: ‘Ah, cria um blog para a gente ler textos maiores seus’.

Eu nem sabia o que era blog na época. Joguei no Google ‘como criar um blog’, criei e bombou muito. Em menos de um ano, recebi o convite da editora Intrínseca falando assim. Eu falei: ‘Gente, é o maior sonho da minha vida’, porque eu sou uma uma autora muito leitora. Mas eu nunca imaginei nada que essa oportunidade ia cair no meu colo, através do de um Twitter, através de um blog. Foi uma coisa bem encaixada mesmo de Deus.

Então essa carreira da escritora não era algo que você imaginava no começo?

Não, eu nunca tive esse objetivo. Eu era aquela criança que era eleita a leitora do ano na escola todos os anos. Eu sempre gostei muito desse universo, mas via isso muito como inalcançável. Por isso que eu falo que foi muito um desígnio de Deus.

O primeiro livro que eu escrevi era para ser um livro de crônicas. Cheguei a escrever esse livro e quando eu finalizei, eu li e falei: ‘nossa, isso está muito chato’. E aí eu pensei: ‘não quero que o meu primeiro livro, a minha chance de vida, seja um livro chato’. Eu reescrevi todinho e virou o ‘Não se apega, não’ que é hoje.

Você ainda pensa em lançar esse de crônicas?

Não, eu super descartei ele. Era chato (risos).

Mas crônicas estão no seu radar?

Depois que eu finalizar a série ‘Não se apega, não’, eu quero lançar romances de volume único. Já estou até escrevendo o próximo.

Vi que você falou no Instagram que pretendia escrever um romance com esporte, é isso?

Exatamente.

Pode falar um pouquinho mais?

Vai ser um romance com esporte, com essa pegada mais jovem e vai envolver reconquista. Um ex-namorado quer reconquistar o grande amor que ele perdeu.

Me pareceu um romance de segunda chance. Você escreve pensando nessas tropes literárias (premissas comuns nos livros de romance)?

Antes eu não escrevia pensando tipo ‘friends to lovers’ (amigos a amantes), porque o Pedro e Isabela é meio que isso. Nesse, eu estou pensando nessa trope que é enemies to lovers (inimigos a amantes). O início do livro é enemies to lovers, depois vira friends to lovers. Não sei ainda se vai ter um fake dating (namoro falso) ali, vamos ver como é que a história vai se desenvolver.

Vai se passar no Brasil?

Não, vai se passar nos Estados Unidos.

Tem data?

Não tem. A (editora) Intrínseca vai me matar (risos). Estou hablando horrores aqui, mas não tem data ainda. Eu quero para 2027, mas não tem nada planejado.

Sobre ‘Não se apega, não’, tem muitos comentários de leitores que pedem para que seja adaptada para uma série ou filme. Como estão as conversas sobre isso?

Eu estou recebendo algumas propostas. Elas estão na mesa e eu acho que esse sonho está perto de se concretizar. É o que eu posso falar, que está bem perto de ter algo mais completo. A gente teve aquela adaptação do Fantástico, mas foi uma minissérie e foi só do primeiro livro. Mas essa pessoa com quem eu estou conversando está querendo ir com tudo bem completo mesmo. Esse ano eu devo falar sobre isso e dar mais detalhes.

Você tem se dedicado muito ao tarô também e isso aparece no livro. Como o tarô entrou na sua vida?

Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu quero ter todas as respostas da vida. Na pandemia, a gente no tédio ali, eu comecei a pesquisar sobre tarô no YouTube. Comecei a estudar sozinha, pesquisando, comprando livros, fazendo curso e eu fui começando a jogar só para mim, para as minhas amigas. Quando eu vi, as pessoas estavam falando ‘joga para mim’. Eu adoro tarot, eu amo, amo mesmo. Essa é a minha nova skin também, taróloga. Eu tive que colocar no livro novo ali como um Easter Egg (referência oculta).

Como é a sua relação com o Salvador, com a Bahia? Você já visitou?

Eu nunca fui para passear. Eu só fui a Salvador uma vez em uma sessão de autógrafos, eu amei. Foi muito rápido, acho que eu fiquei menos de 24 horas na cidade, mas deu para dar uma passeadinha, sentir a vibe. É uma cidade maravilhosa, acolhedora.

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