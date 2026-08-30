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Filme sobre Carolina Maria de Jesus ganha teaser na Bienal do Livro

Produção dirigida por Jeferson De foi reconhecida em Cannes e tem lançamento previsto para 2027

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 14:57

O filme sobre Carolina Maria de Jesus terá teaser na Bienal do Livro de São Paulo
O filme sobre Carolina Maria de Jesus terá teaser na Bienal do Livro de São Paulo Crédito: Reprodução

O filme sobre Carolina Maria de Jesus vai ganhar uma ação especial durante a Bienal do Livro de São Paulo, no próximo sábado (5), das 15h15 às 16h, na Arena da Bienal. A programação contará com uma conversa sobre a memória, o legado e a relevância da escritora, além dos desafios envolvidos em levar sua trajetória e sua obra para o cinema. Durante o evento, também será apresentado o teaser do longa em primeira mão.

A mesa contará com a participação de Maria Gal, que interpreta Carolina e também atua como uma das produtoras do filme; Vera Eunice, filha de Carolina Maria de Jesus e atriz da produção; Clayton Nascimento, ator e preparador de elenco do longa; e Conceição Evaristo, escritora e um dos principais nomes da literatura afro-brasileira, que também integra o elenco do filme. A conversa será mediada pela jornalista e apresentadora Adriana Couto.

A escritora Carolina Maria de Jesus

A escritora Carolina Maria de Jesus por Reprodução
A escritora Carolina Maria de Jesus por Reprodução
A escritora Carolina Maria de Jesus por Reprodução
Quarto de despejo: diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus (Ática) por Reprodução
Com o celebrado livro Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus foi traduzida para 13 línguas por divulgação
Carolina Maria de Jesus é uma das escritoras mais importantes do Brasil por (Divulgação)
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A escritora Carolina Maria de Jesus por Reprodução

Dirigido por Jeferson De, com roteiro de Maíra Oliveira, produção de Clélia Bessa e Maria Gal e produção associada de Cris Arenas, Rosane Svartman e Sara Silveira, o longa adapta o livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. A obra cinematográfica aborda aspectos menos conhecidos da autora, como seus afetos, desejos, vaidade, maternidade e consciência política. Trechos dos diários de Carolina servem como base para uma narrativa que acompanha o período entre a escrita do livro e sua publicação.

O elenco também reúne Raphael Logam, Clayton Nascimento, Liza Del Dala, Carla Cristina Cardoso, Ju Colombo, Caio Manhente, Jack Berraquero, Fabio Assunção, Alan Rocha, Thawan Lucas e outros artistas. O filme é produzido pela Move Maria, Raccord Produções e Buda Filmes, com coprodução da Globo Filmes, produção associada da Dezenove Som e Imagem e distribuição da Elo Studios.

As filmagens foram realizadas no Rio de Janeiro, em locais como a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no bairro do Recreio dos Bandeirantes, e os Estúdios Quanta Rio de Janeiro. No local, a equipe de arte, comandada por Billy Castilho, recriou a Favela do Canindé dos anos 1950 em um cenário com mais de 400 m². Além do trabalho detalhado de direção de arte, a estrutura contou com dois painéis de LED, de 12x5 m e 4x3 m, que reproduziam diferentes imagens, como o horizonte de São Paulo e outra perspectiva da Favela do Canindé. Os recursos ajudaram a ampliar a profundidade e o realismo do cenário. Ao todo, a favela cenográfica e os painéis de LED ocuparam uma área superior a 700 m².

Em fase de pós-produção, o longa-metragem Carolina de Jesus, com lançamento previsto para 2027, recebeu neste ano um importante reconhecimento internacional no Goes to Cannes, iniciativa realizada dentro do Marché du Film, mercado oficial do Festival de Cannes. A produção brasileira esteve entre apenas três filmes de diferentes partes do mundo selecionados para receber um prêmio de mercado. O reconhecimento reforça o potencial cinematográfico do projeto e a projeção internacional da história de Carolina Maria de Jesus.

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