LITERATURA

Filme sobre Carolina Maria de Jesus ganha teaser na Bienal do Livro

Produção dirigida por Jeferson De foi reconhecida em Cannes e tem lançamento previsto para 2027

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 14:57

O filme sobre Carolina Maria de Jesus terá teaser na Bienal do Livro de São Paulo Crédito: Reprodução

O filme sobre Carolina Maria de Jesus vai ganhar uma ação especial durante a Bienal do Livro de São Paulo, no próximo sábado (5), das 15h15 às 16h, na Arena da Bienal. A programação contará com uma conversa sobre a memória, o legado e a relevância da escritora, além dos desafios envolvidos em levar sua trajetória e sua obra para o cinema. Durante o evento, também será apresentado o teaser do longa em primeira mão.

A mesa contará com a participação de Maria Gal, que interpreta Carolina e também atua como uma das produtoras do filme; Vera Eunice, filha de Carolina Maria de Jesus e atriz da produção; Clayton Nascimento, ator e preparador de elenco do longa; e Conceição Evaristo, escritora e um dos principais nomes da literatura afro-brasileira, que também integra o elenco do filme. A conversa será mediada pela jornalista e apresentadora Adriana Couto.

A escritora Carolina Maria de Jesus 1 de 6

Dirigido por Jeferson De, com roteiro de Maíra Oliveira, produção de Clélia Bessa e Maria Gal e produção associada de Cris Arenas, Rosane Svartman e Sara Silveira, o longa adapta o livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. A obra cinematográfica aborda aspectos menos conhecidos da autora, como seus afetos, desejos, vaidade, maternidade e consciência política. Trechos dos diários de Carolina servem como base para uma narrativa que acompanha o período entre a escrita do livro e sua publicação.

O elenco também reúne Raphael Logam, Clayton Nascimento, Liza Del Dala, Carla Cristina Cardoso, Ju Colombo, Caio Manhente, Jack Berraquero, Fabio Assunção, Alan Rocha, Thawan Lucas e outros artistas. O filme é produzido pela Move Maria, Raccord Produções e Buda Filmes, com coprodução da Globo Filmes, produção associada da Dezenove Som e Imagem e distribuição da Elo Studios.

As filmagens foram realizadas no Rio de Janeiro, em locais como a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no bairro do Recreio dos Bandeirantes, e os Estúdios Quanta Rio de Janeiro. No local, a equipe de arte, comandada por Billy Castilho, recriou a Favela do Canindé dos anos 1950 em um cenário com mais de 400 m². Além do trabalho detalhado de direção de arte, a estrutura contou com dois painéis de LED, de 12x5 m e 4x3 m, que reproduziam diferentes imagens, como o horizonte de São Paulo e outra perspectiva da Favela do Canindé. Os recursos ajudaram a ampliar a profundidade e o realismo do cenário. Ao todo, a favela cenográfica e os painéis de LED ocuparam uma área superior a 700 m².