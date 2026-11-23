CULTURA

Na Espanha, crianças esperam presentes de um tronco; conheça tradições de Natal pelo mundo

Países de língua espanhola têm costumes curiosos para celebrar a data, como balões iluminados e ruas tomadas por velas

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16:19

O tronco mágico da Catalunha Crédito: Reprodução

Com a proximidade das férias de fim de ano, muitos brasileiros já preparam as malas para passar o Natal em destinos internacionais cheios de história e tradição. Espanha, México, Argentina e outros países de língua espanhola entram cada vez mais nos roteiros, mas boa parte dessas vivências se perde quando o viajante não domina um segundo idioma.

Pensando nisso, a rede de escolas de idiomas KNN Idiomas Brasil selecionou cinco tradições natalinas de países hispânicos para ajudar turistas a chegarem já conectados à cultura local. Especialistas lembram que quem viaja para fora sem conhecimento de espanhol ou inglês tende a ficar restrito ao básico de hotéis e atrações; cursos intensivos antes da viagem são uma alternativa para destravar ou aprimorar o idioma e aproveitar as festas de forma mais profunda.

“Quando o brasileiro entende o que está sendo dito à mesa, nas ruas ou nas celebrações, a viagem muda de nível. Um curso intensivo de espanhol ou inglês antes do embarque não é só para ‘se virar’ em aeroporto; é o que permite conversar com moradores, entender o sentido dos rituais de Natal e voltar com histórias que não cabem no roteiro padrão de turismo”, diz o fundador e CEO da KNN Idiomas, Reginaldo Kaeneêne.