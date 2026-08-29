ENTREVISTA

'Queria que o leitor fosse o investigador': autora explica fenômeno de livros-jogos

Em uma conversa com o CORREIO, a autora francesa Zoé Ash falou sobre a criação da série Léa não é a culpada

Thais Borges

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:00

'Léa não é a culpada', da francesa Zoé Ash mistura literatura e jogo e desafia o público a solucionar mistérios Crédito: Reprodução

Em vez de apenas acompanhar a investigação, o leitor assume o papel de detetive e precisa solucionar o crime por conta própria. Essa é a proposta da série de livros Léa não é a culpada, cujo segundo livro foi publicado em agosto, no Brasil, pela Intrínseca. A ideia surgiu do desejo da autora francesa Zoé Ash de criar um jogo capaz de prender o público por várias horas, combinando elementos dos romances policiais com a possibilidade de interagir fisicamente com o livro.

“Acho que os leitores estão procurando novas maneiras de vivenciar um livro", diz Zoé, em entrevista ao CORREIO. Para ela, ainda que a leitura tradicional sempre venha a estar presente, existe um espaço para experiências nas quais o leitor pode se tornar um participante ativo. “O livro deixa de ser apenas algo que você lê: torna-se algo com que você interage, no qual escreve e com o qual brinca", acrescenta.

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Publicado inicialmente de forma independente na França, a série Léa não é a culpada acabou se transformando em um fenômeno editorial e viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok. Na plataforma, leitores compartilham páginas riscadas, teorias e estratégias para chegar ao culpado. O Brasil foi o primeiro país fora da França a publicar a obra.

“Eu sabia que o conceito era diferente e, claro, esperava que as pessoas gostassem, mas ver tantas pessoas investigando, compartilhando fotos de suas páginas completamente riscadas e comparando suas teorias… foi muito além de tudo o que eu poderia ter imaginado", diz a autora.

Em uma conversa com o CORREIO, Zoé Ash falou sobre temas como a criação do livro-jogo, os desafios de construir uma investigação com 40 mil suspeitos, os erros mais comuns cometidos pelos leitores e as novas mecânicas da continuação.

Como surgiu a ideia de transformar um romance policial em um livro-jogo de investigação interativo?

No início, eu queria principalmente criar um jogo que pudesse durar várias horas. Adoro mistérios, mas também gosto de tudo o que faz um livro ser algo com que você pode interagir: poder escrever nele, riscar coisas, circular e destacar trechos… Eu não queria que o leitor simplesmente acompanhasse uma investigação; queria que ele fosse, de fato, o investigador. Foi assim que surgiu a ideia de ter milhares de suspeitos para eliminar, pista por pista.

Em que momento você percebeu que a experiência de leitura precisava ser tão interativa quanto a própria história?

Desde o início, isso era importante para mim. Eu queria que o livro praticamente se transformasse na ferramenta de trabalho do investigador. Ao final, ele deveria parecer que realmente foi usado: nomes riscados por toda parte, anotações, páginas destacadas… Isso também torna cada exemplar único, porque cada pessoa tem sua própria maneira de investigar.

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Quanto tempo levou para construir o mistério e garantir que houvesse apenas uma solução possível?

Criar a investigação em si leva várias semanas, mas é o processo de verificação que toma mais tempo. Com 40 mil suspeitos, até o menor erro pode mudar completamente a solução. Por isso, testo cada pista, verifico quantos suspeitos ela elimina e, principalmente, garanto que o culpado permaneça até o final. Tudo precisa se encaixar perfeitamente para que reste apenas uma pessoa.

Qual foi o maior desafio ao escrever Léa não é a culpada?

O equilíbrio! As pistas precisam eliminar suspeitos suficientes para que o jogador sinta que está avançando, mas não podem eliminar pessoas demais. Se uma pista elimina um número enorme de pessoas, enquanto a seguinte elimina apenas algumas, a experiência se torna muito menos satisfatória. O verdadeiro desafio é criar essa progressão até restarem apenas alguns suspeitos… e depois apenas um.

Quando você publicou o livro de forma independente pela primeira vez, imaginava que ele se tornaria um fenômeno editorial tão grande na França?

De jeito nenhum! Quando o publiquei pela primeira vez, realmente não poderia imaginar o que aconteceria depois. Eu sabia que o conceito era diferente e, claro, esperava que as pessoas gostassem, mas ver tantas pessoas investigando, compartilhando fotos de suas páginas completamente riscadas e comparando suas teorias… foi muito além de tudo o que eu poderia ter imaginado.

Você acredita que os livros-jogo de investigação estão se tornando uma nova tendência no mercado editorial?

Acho que os leitores estão procurando novas maneiras de vivenciar um livro. A leitura tradicional obviamente sempre estará presente, mas também existe um espaço real para experiências nas quais o leitor pode se tornar um participante ativo. O livro deixa de ser apenas algo que você lê: torna-se algo com que você interage, no qual escreve e com o qual brinca.

Existe algum erro que quase todo leitor comete durante a investigação?

Eu diria que o maior erro é ir rápido demais! As pistas podem ser solucionadas em qualquer ordem, mas algumas são mais úteis para serem analisadas primeiro porque permitem eliminar determinadas páginas muito mais rapidamente. Encontrar a ordem certa, portanto, também pode se tornar parte da estratégia do investigador.

O Brasil é o primeiro país a publicar Léa não é a culpada fora da França. O que isso significa para você como autora?

É algo incrível. Quando criei esse jogo, na França, nunca imaginei que um dia leitores a milhares de quilômetros de distância estariam solucionando exatamente a mesma investigação. O Brasil sempre será muito especial para mim porque foi o primeiro país a receber o livro fora da França. E ver as reações dos leitores brasileiros tem sido incrível.

O que você gostaria que os leitores brasileiros soubessem antes de começar a investigação?

Tenham calma e, principalmente, não tenham medo de escrever no livro! É para isso que ele foi feito. Risquem, circulem, destaquem, façam anotações… Ao final da investigação, seu livro provavelmente não estará mais tão limpo, mas esse é exatamente o objetivo!

O segundo volume acaba de ser lançado no Brasil. Sem dar spoilers, o que os leitores podem esperar do próximo mistério?

Os leitores encontrarão o conceito que já conhecem: milhares de suspeitos e uma série de pistas que levam a um único culpado. Mas eu realmente não queria que o segundo livro fosse simplesmente uma repetição do primeiro. Por isso, há novas mecânicas. Os leitores que entenderam como o primeiro livro funcionava não poderão simplesmente aplicar exatamente o mesmo método desta vez.

O segundo livro será ainda mais desafiador que o primeiro?

Eu diria que, mais do que ser mais difícil, ele exige que você pense de uma maneira diferente. O primeiro livro apresenta o conceito e sua lógica. No segundo, posso brincar com o fato de que alguns leitores já entendem como o jogo funciona. Então, há novas mecânicas e algumas armadilhas extras, mas a mesma regra continua valendo: tudo o que você precisa para encontrar o culpado está no livro.

Depois do sucesso extraordinário de Léa n'est pas coupable, o que você acha que isso revela sobre o futuro da leitura e a crescente demanda por histórias imersivas e participativas?