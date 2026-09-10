LITERATURA

Taís Nader leva música e literatura à Bienal do Livro de São Paulo com “Polissemia”

Cantora, compositora e escritora apresenta obra publicada pela IMEPH e amplia seu percurso artístico na literatura

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:00

Cantora (segunda, da esquerda para a direita), compositora e escritora apresenta obra publicada pela IMEPH e amplia seu percurso artístico por meio da literatura Crédito: Divulgação

A cantora, compositora e escritora Taís Nader apresenta “Polissemia”, publicação da Editora IMEPH, durante a Bienal do Livro de São Paulo. Artista de múltiplas linguagens, Taís transporta para as páginas a sensibilidade de sua trajetória musical, estabelecendo um diálogo fluido entre palavra, emoção e expressão artística.O lançamento oficial e a sessão de autógrafos de “Polissemia”, obra que marca a estreia da autora no universo literário, serão realizados no próximo sábado, 12 de setembro de 2026, durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Em “Polissemia”, Taís explora a multiplicidade de sentidos que uma única palavra, experiência ou sentimento pode carregar. A obra convida o leitor a um exercício contínuo de interpretação e sensibilidade, permitindo que cada leitura revele novas camadas e significados.

A presença no evento representa um marco importante para a circulação da produção literária da artista, conectando seu trabalho a leitores, escritores, educadores e profissionais do mercado editorial de todo o país. O título também reforça a diversidade do catálogo da IMEPH e consolida a palavra como o elemento central de toda a criação de Taís — seja traduzida em melodias, seja materializada em livro.

Sobre a IMEPH

Com mais de 700 títulos publicados e uma trajetória marcada pela educação e pela valorização da cultura nordestina, o Instituto Meta de Educação, Pesquisa e Recursos Humanos (IMEPH) celebra 25 anos de atuação no mercado editorial brasileiro. A casa reúne em seu catálogo nomes como Mauricio de Sousa, Moraes Moreira, Roseana Murray, Antonio Cedraz, Lu Chamusca e Marco Haurélio.

A maior parte do alcance da editora está no segmento didático e educacional. Coleções voltadas à Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil e Ensino Fundamental somam 1.321.364 exemplares, entre tiragens e circulação em projetos educacionais. Entre 2008 e 2010, a atuação na EJA levou a IMEPH ao sexto lugar nacional no segmento, mesmo sem estrutura própria de distribuição naquele período.

Na literatura, A Turma do Xaxado, de Antonio Cedraz, superou 70 mil exemplares; Os Animais Têm Razão, de Antônio Francisco, ultrapassou 40 mil; e O Coelhinho Esquisito Descobriu que É Bonito, de Lu Chamusca, passou dos 20 mil. A editora também teve três obras finalistas do Prêmio Jabuti e participou de importantes eventos internacionais em Paris, Frankfurt e Bolonha.

A Bahia ocupa espaço especial nessa trajetória. Somente neste ano, 12 autores baianos tiveram livros publicados pela IMEPH. Na Bienal de São Paulo, a presença do estado é reforçada por autores e artistas como Taís Nader, Marco Haurélio, Del Feliz, Luciano Calazans, Lucas de Matos, Maviael Melo, Antonio Veronaldo, Lu Chamusca e Maeve Melo.

A memória dessa participação também passa pelas lentes do fotógrafo baiano Edgar de Souza, fotógrafo oficial da IMEPH, responsável em São Paulo pela cobertura fotográfica e audiovisual da editora.

“Cada livro tem sua história. O mais importante é saber que esses livros encontraram seus leitores”, afirma Lucinda Azevedo, à frente da IMEPH.

Aos 25 anos, a editora reafirma o propósito de ampliar a presença da produção nordestina nas escolas, bibliotecas e grandes eventos literários do Brasil e do exterior. Uma trajetória que nasceu no Nordeste e segue levando suas histórias para o mundo.

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