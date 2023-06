Acevedo recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Bahia

O Bahia não terá Acevedo em campo para o jogo contra o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate sem gols com o Fortaleza, na Arena Castelão, e está suspenso do próximo compromisso do Esquadrão.



O jogador foi punido pelo árbitro no início do segundo tempo, por falta dura em Caio Alexandre. Sem ele, o técnico Renato Paiva tem Rezende, Thaciano, Diego Rosa e Mugni à disposição para o setor.