Após gol contra o Cruzeiro, Kayky mira retomada no Bahia: 'Confiança'

. Crédito: Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

As lesões têm preocupado o Bahia. Atualmente, o time está com oito atletas em tratamento no departamento médico. Mas o que é problema para uns, pode significar oportunidade para outros. Diante da escassez de jogadores, o atacante Kayky quer aproveitar a chance para reconquistar o espaço na equipe.



No empate por 2x2 com o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão, Kayky voltou a ser titular depois de três meses. A última vez que ele tinha começado uma partida havia sido no empate por 1x1 com o Fluminense-PI, em março, pela Copa do Nordeste. O resultado eliminou o clube baiano do torneio.

Diante da torcida, o atacante não decepcionou. Ele marcou um golaço e abriu o placar para o Bahia na Fonte. Kayky afirma que o gol deu mais confiança para a sequência da temporada. “Fiz um gol importante. Importante para mim também, pois precisava recuperar a confiança”, iniciou ele na zona mista do estádio, antes de completar:

“Quero estar jogando, ajudar da melhor forma. Foi um tempo bom que me tirou da zona de conforto, trabalhei bastante e acredito que pude dar o meu melhor”. Kayky comemora gol marcado sobre o Cruzeiro, na Fonte Nova (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia) Dos oito atletas que estão em tratamento no departamento médico, três são atacantes: Biel, Ademir e Jacaré. O trio, aliás, deve demorar um bom tempo para ficar à disposição do técnico Renato Paiva. Com lesões na posterior da coxa, a expectativa é de que Biel e Jacaré levem pelo menos dois meses cada em recuperação.

Já Ademir teve lesão de grau 1 no músculo adutor da coxa e ficará cerca de três semanas em tratamento. Com isso, eles estão fora da partida contra o Palmeiras, no dia 21 de junho, pela 11ª rodada da Série A. Biel e Jacaré também devem perder o duelo com o Fluminense, pela Série A, e o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, na Fonte Nova.

Altos e baixos

Apesar de ter apenas 20 anos, Kayky tem vivido altos e baixos na carreira. Eleito melhor jogador sub-17 do mundo em 2021, ele foi comprado do Fluminense pelo Manchester City por R$ 66,5 milhões. O brasileiro chegou a fazer dois jogos pelo time de Guardiola em 2022, mas foi emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal, para ganhar experiência.

A passagem pelo futebol português não foi bem sucedida - apenas nove jogos e nenhum gol -, e o atacante foi emprestado ao Bahia no início deste ano. Com a camisa tricolor, Kayky soma três gols e três assistências em 21 jogos. Ele recebeu elogios do técnico Renato Paiva após o gol contra o Cruzeiro.