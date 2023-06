Bahia está pronto para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

O Bahia encerrou, na manhã desta sexta-feira (9), a preparação para enfrentar o Cruzeiro. O jogo está marcado para o próximo sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova, e é válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O dia no CT Evaristo de Macedo foi iniciado com reunião no auditório e pré-treino na academia. Em seguida, os jogadores foram a campo para uma atividade tática. No trabalho, o técnico Renato Paiva escalou a provável equipe titular. Por fim, os atletas treinaram finalizações.