Bahia inicia rara semana livre para lidar com jejum e desfalques

O empate com o Fortaleza, no fim de semana, teve sabor agridoce ao Bahia. Por um lado, o time do técnico Renato Paiva somou um ponto fora de casa, contra um time que está invicto como mandante desde março. Por outro, o resultado também ampliou o jejum do Esquadrão: agora, são cinco jogos sem ganhar pela Série A.



O último triunfo foi conquistado há quase um mês, quando o tricolor derrotou o Coritiba por 3x1 na Arena Fonte Nova, no dia 7 de maio, pela 4ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, foram dois empates e três derrotas na competição - uma sequência que deixou a equipe flertando com a zona de rebaixamento.

A maré ruim faz o Bahia buscar apressadamente um triunfo. A notícia boa é que o próximo compromisso será em casa. Além disso, o período para treinos não será interrompido por jogo no meio da semana: o Esquadrão só volta a entrar em campo no sábado (10), quando recebe o Cruzeiro, na Fonte Nova, às 18h30.

A semana livre será importante para corrigir erros e, principalmente, descansar jogadores. O calendário recheado já tem demonstrado seus efeitos no elenco tricolor, que vem perdendo vários atletas por desgaste físicos. Entre eles, Biel e Jacaré, que sentiram dor na região posterior da coxa contra o Santos, pela Copa do Brasil, e desfalcaram no duelo contra o Fortaleza. Paiva não cravou quanto tempo a dupla ficará fora, mas não deu previsão otimista. "Confirmando as lesões musculares, eles não voltam no próximo jogo e nem tão depressa".Há ainda outros cinco jogadores no departamento médico: Yago Felipe (lesão na panturrilha), Matheus Bahia (lesão na coxa), Raul Gustavo (lesão no joelho), Marcos Victor (em fase de transição após lesão ligamentar no joelho direito) e Chávez (lesão no tornozelo). A lista ainda pode aumentar. Contra o Fortaleza, Vitor Hugo se machucou no primeiro tempo e pediu substituição.

Antes de enfrentar o time cearense, Paiva já havia mostrado preocupação com Cauly. O meia vinha de uma sequência intensa desde julho do ano passado, quando ainda atuava pelo Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Ao todo, disputou 51 jogos nos últimos 11 meses, sendo 40 como titular. Assim, o técnico optou por deixá-lo no banco. Cauly só entrou no segundo tempo, no lugar de um cansado Ademir.

Quem também saiu foi Rezende, no intervalo. Pelo mesmo motivo: muitos minutos em campo e pouco descanso. Após o empate, o treinador explicou suas escolhas, ao mesmo tempo em que fez mea-culpa pela situação de Biel e Jacaré. "Rezende teve que sair por carga, um jogador que estava atuando sucessivamente. Cauly foi poupado. Não fizemos isso com Biel e Jacaré e perdemos eles", disse."Fomos com Thaciano para fazer descansar Cauly, não poderíamos perder ele. Ademir teve que sair também por desgaste físico. O calendário é isso. É muito pesado, são muitas competições. Tivemos um jogo pesadíssimo na quarta-feira, com desgaste físico e emocional", completou.

Com tantos compromissos em um curto período de tempo, Paiva reforçou a importância de um "elenco grande em qualidade e em quantidade". Mas, enquanto não chegam reforços, assumiu que terá que se virar com os jogadores que tem à disposição. Vale lembrar que a próxima janela de transferências abre no dia 3 de julho.

"Para já e até julho, os reforços são aqueles que entram no lugar de quem se lesiona. Temos que encontrar essas soluções. O treinador é um solucionador. Tenho que encontrar solução, não me queixar".

O elenco do Bahia ganhou folga na segunda-feira (5). A primeira atividade de olho no Cruzeiro será a partir desta terça (6). Ao todo, serão quatro treinos no CT Evaristo de Macedo até o jogo no sábado. Um desfalque é certo: Acevedo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A novidade deve ser o retorno do lateral-direito André, que estava com a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo Sub-20, na Argentina.