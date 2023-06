Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra o Cruzeiro

. Crédito: San Junior/Divulgação

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (6), a comercialização é exclusiva para os sócios do clube. Cada um tem direito a comprar um bilhete com 50% de desconto, pela internet ou nos pontos físicos. A partir de quarta-feira (7), as entradas ficarão disponíveis para o público geral.

Os bilhetes podem ser comprados através do site da Fonte Nova e nas lojas Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio e Shopping Piedade), Tantus Sports (Praça da Revolução, em Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

Mais uma vez, o Bahia decidiu disponibilizar uma cota promocional para o setor Sudeste Inferior. Cada ingresso será vendido por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Tabela de preços de Bahia x Cruzeiro (Foto: Reprodução) Crianças com de até 11 anos tem entrada gratuita no estádio. A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, onde a gratuidade é até os 6 anos. Quem tem de sete a 12 anos paga R$ 65. Os ingressos são vendidos apenas na Arena.

A comercialização para a torcida visitante será pela internet e na Bilheteria Leste no dia do jogo, a partir das 15h45. Bahia e Cruzeiro se enfrentam no sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova.