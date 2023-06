Bahia perde lateral, mas ganha reforço de volante para pegar o Palmeiras

O Bahia terá dez dias sem jogos até o próximo compromisso pelo Brasileirão, mas o técnico Renato Paiva tem um novo problema para quebrar a cabeça. Diante do Palmeiras, no dia 21 de junho, pela 11ª rodada, o tricolor não poderá utilizar o lateral esquerdo Ryan. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Cruzeiro e cumprirá suspensão.



Ryan era o único lateral esquerdo de origem à disposição no Bahia e vinha sendo titular. O elenco conta ainda com Matheus Bahia e Chávez, mas os dois estão em processo de recuperação de lesões. Eles serão avaliados durante o período sem jogos oficiais e não estão garantidos no confronto com o Palmeiras.