Bahia perde para o Santos e pode cair no Brasileirão Feminino

A situação do Bahia no Brasileirão Feminino ficou ainda mais delicada. A equipe tricolor sofreu a quinta derrota seguida, dessa vez para o Santos, por 2x1, na tarde desta segunda-feira (5). Cristiane marcou os dois gols das Sereias da Vila, e Thayná diminuiu para as Mulheres de Aço.



Com o resultado na Arena Barueri, o Bahia já não depende mais apenas das próprias forças para evitar o rebaixamento na Série A1. Faltando apenas uma rodada para o fim, o time abre o Z4, na 13ª posição, com 13 pontos conquistados. Vale ressaltar que a competição tem 16 equipes, e as quatro últimas caem para a segunda divisão.