Bahia se reapresenta de olho no Fortaleza; Biel e Jacaré farão exames de imagem

Um dia depois de garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, ao bater o Santos nos pênaltis, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira (1º). Os jogadores tricolores mudaram a chave e iniciaram a preparação para enfrentar o Fortaleza, pela 9ª rodada do Brasileirão.



As atividades começaram com pré-treino na academia. Em seguida, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Peixe finalizaram o protocolo de recuperação pós-jogo na fisioterapia. Os demais foram para o campo 2, onde realizaram trabalhos técnicos, treino de finalização e tático em campo reduzido.