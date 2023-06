Bahia tem seu pior início como mandante na Série A desde 2014

. Crédito: Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

A campanha do Bahia na Série A do Brasileirão tem deixado os tricolores preocupados. Depois de 10 rodadas disputadas, o Esquadrão trava luta na parte de baixo da tabela. Uma explicação para a fase ruim do time está no aproveitamento como mandante. O clube baiano tem o quarto pior desempenho jogando em casa entre os 20 clubes da primeira divisão.



Considerada uma fortaleza histórica para o Bahia, a força da Fonte Nova tem andado em falta no Brasileirão. A equipe treinada pelo técnico Renato Paiva venceu apenas um dos cinco jogos que fez em casa na Série A. O triunfo, aliás, foi o último da equipe, que não vence há oito partidas.

No dia 7 de maio, o Esquadrão bateu o Coritiba por 3x1. Biel, David Duarte e Victor Luís (contra) anotaram os gols. Boschilia descontou para o alviverde. Nos outros quatro confrontos como mandante, o clube amargou derrotas para Botafogo e Flamengo, e ficou no empate com Goiás e Cruzeiro.

Tomando como referência apenas os jogos em Salvador, o Bahia é o 17º colocado. O time conquistou apenas cinco dos 15 pontos disputados, o que representa um aproveitamento de 33,3%. O Esquadrão supera o Vasco (um ponto), Cuiabá (dois pontos) e Coritiba (três pontos). O trio, curiosamente, ainda não venceu na condição de mandante.

Esse é o pior início da equipe baiana nos cinco primeiros jogos em casa na Série A por pontos corridos desde a temporada 2014. Naquele ano, o Bahia somou apenas quatro pontos (1V, 1E e 3D), com 26,7% de aproveitamento. O time acabou rebaixado à Série B ao final do torneio.

No mesmo recorte, o pior desempenho foi registrado em 2011. No ano em que voltou a disputar a elite depois de sete anos, o Bahia não conseguiu vencer em casa nos cinco primeiros jogos. Foram quatro empates e uma derrota. Já a melhor campanha aconteceu em 2019, quando o tricolor conseguiu quatro vitórias e uma derrota. Os 12 pontos representaram 80% de aproveitamento.

Para o técnico Renato Paiva, o Bahia tem jogado bem no Campeonato Brasileiro, no entanto está pecando nos detalhes. Contra o Cruzeiro, o time saiu na frente, porém levou a virada ainda no primeiro tempo. O tricolor arrancou o empate na segunda etapa e ficou no 2x2.

“De fato, fase má, em que nós por detalhes não ganhamos os jogos. Acho que [contra o Cruzeiro] foi mais equilibrado do que costuma ser aqui na Fonte Nova, mas temos feito bons jogos, tirando a primeira parte contra o Goiás e a derrota contra o Santos, que foi horrível. O resto temos feito boas exibições, temos sido competitivos. Juntar os jogadores, dar mais ritmo a quem vai substituir os lesionados para que eles possam estar respondendo no jogo”, disse.

ZONA DE PERIGO No retrospecto geral, o Esquadrão luta nas últimas colocações do Brasileirão. Depois de dez rodadas, o Bahia é o 15º colocado, com nove pontos, um a mais do que o Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe venceu apenas dois jogos na competição. Além do Coritiba, bateu o Vasco, por 1x0, em São Januário, na segunda rodada.