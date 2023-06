Bahia x Cruzeiro: CBF altera horário do jogo na Arena Fonte Nova

O jogo entre Bahia e Cruzeiro, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mudou de horário. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou o início da partida, que estava programada para acontecer no sábado (10), às 21h, na Arena Fonte Nova. O duelo permanece no mesmo dia e local, mas começará às 18h30.



De acordo com a CBF, a alteração foi feita a pedido do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão da competição. O novo horário foi confirmado pelo Bahia em suas redes sociais, logo após o empate sem gols com o Fortaleza na tarde do último sábado (3).