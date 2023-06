Bahia x Santos: onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia encara o Santos nesta quarta-feira (31), na Arena Fonte Nova, de olho em uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Diante do seu torcedor, o tricolor precisa apenas de um triunfo simples para avançar, após o empate em 0x0 na ida, na Vila Belmiro. Em caso de nova igualdade, a classificação será decidida nos pênaltis.



Para o confronto, o técnico Renato Paiva não terá o meia Thaciano à disposição. O jogador já disputou a atual edição do mata-mata nacional pelo Grêmio e, portanto, não pode defender o Esquadrão. Confira as informações sobre a partida:

Transmissão:

Bahia x Santos terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay per view. A partida começará às 19h.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende, Cauly e Ryan; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Santos: João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza (Ângelo), Deivid Washington e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Bruno Arleu de Araújo (RJ). Ele será auxiliado por Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Luiz Claudio Regazone (RJ).VAR: O árbitro de vídeo será Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

Ingressos: