Cicinho reconhece começo ruim no Bahia: 'Não vinha rendendo o esperado'

O começo de Cicinho no Bahia foi turbulento. O jogador foi um dos nomes mais criticados do elenco tricolor no início de temporada e, após atuações abaixo do esperado, perdeu a titularidade. Mas, com a lesão de Jacaré, sofrida no jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, o lateral-direito voltou a ganhar chance. E vem aproveitando.



Depois de ser elogiado pelo que mostrou no jogo contra o Peixe, o defensor ganhou mais uma chance contra o Fortaleza, dessa vez como titular. Mais uma vez, deu resposta positiva em campo. Nesta terça-feira (6), durante entrevista coletiva, Cicinho reconheceu que começou no Bahia com o pé esquerdo. O lateral falou que enfrentou problemas pessoais no início de temporada, mas comemorou a volta por cima."Eu realmente não comecei muito bem, porque aconteceram alguns problemas pessoais. Dentro de campo, eu também não vinha rendendo o que era esperado. Procurei realmente resolver o que tinha de resolver, focar e ter o máximo de dedicação aqui dentro do clube. Eu acreditava que isso ia me ajudar a superar todas as dificuldades. Foi isso que eu fiz. Graças a Deus, me sinto bem para ajudar a equipe, me sinto importante", disse.Agora com a confiança em dia, Cicinho projeta mais chances com o técnico Renato Paiva. Depois de atuar contra o Fortaleza, ele tem chances de voltar a aparecer entre os titulares no jogo contra o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova.