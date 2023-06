Com elenco do Bahia de folga, machucados fazem tratamento no CT

O elenco do Bahia ganhou três dias de folga após o empate por 2x2 com o Cruzeiro, no último sábado (10), mas a rotina de atividades segue intensa no CT Evaristo de Macedo. Jogadores machucados estão aproveitando o tempo para recuperar as lesões.



Nos últimos dias, os atletas que estão em processo de recuperação estiveram na Cidade Tricolor. Fazem parte do grupo nomes como os atacantes Biel, Jacaré e Ademir, os laterais Matheus Bahia e Chávez, os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Victor e o volante Yago.