Com Marcos Victor em campo, Bahia volta aos treinos após folga

Depois de três dias de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Palmeiras. A partida pela 11ª rodada do Brasileirão será disputada no próximo dia 21, às 21h30, na Fonte Nova.



Na manhã desta quarta-feira (14), os atletas se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo. Na primeira parte do dia o trabalho foi na academia. Logo depois, o elenco seguiu para o campo e o técnico Renato Paiva comandou um treino técnico com foco na posse de bola e troca de passes.