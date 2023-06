Em jejum, Bahia sofre com falta de pontaria e precisa de 24 chutes para marcar

. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia passa pelo seu pior jejum na temporada. Já são sete jogos seguidos sem vencer, entre o Brasileirão e a Copa do Brasil. A situação turbulenta não atrapalhou no mata-mata, mas vem complicando a vida do Esquadrão na Série A. Para reverter, será preciso melhorar eficiência ofensiva da equipe.



Ao longo deste período de seca, o Esquadrão teve 96 finalizações, segundo os dados do SofaScore. Mas apenas 27 chutes saíram na direção certa - ou 28% do total.

A mira ruim vem acarretado diretamente no número de gols. Durante as sete partidas sem vencer, o tricolor balançou as redes apenas quatro vezes. Ou seja: em média, precisou de 24 finalizações para anotar um gol.

Durante o jejum, dois jogos terminaram em 0x0. Coincidentemente (ou não), foram os duelos em que o Bahia menos finalizou: sete vezes cada.

No empate sem gols com o Fortaleza, no último fim de semana, apenas dois chutes saíram na direção certa. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Ademir cobrou falta por cima da barreira, mas João Ricardo defendeu. Já aos 41 da etapa final, Acevedo arriscou de fora da área, mas o goleiro rival apareceu novamente, com tranquilidade. Durante a partida, o Bahia ainda mandou a bola para fora três vezes, e teve outros dois chutes bloqueados.

Já o outro 0x0 foi diante do Santos, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Contra o Peixe, a mira foi um pouco melhor: três tentativas saíram na direção certa. Todas no primeiro tempo, com Biel, Vitor Hugo e Cauly, que exigiram ótimas defesas de João Paulo. Também houve uma finalização bloqueada e três para fora.

A pontaria mais descalibrada foi registrada em outro empate: com o Goiás, pela 7ª rodada da Série A. O Bahia acabou o jogo com 23 finalizações, mas apenas quatro foram ao gol. Outras 14 foram para fora, enquanto cinco tentativas terminaram bloqueadas.

No fim, a equipe do técnico Renato Paiva marcou apenas uma vez, com Everaldo, e saiu com o 1x1 da Arena Fonte Nova. A efeito de comparação, o rival teve 13 chutes - ou seja, dez a menos -, sendo que cinco foram na direção certa e um balançou a rede tricolor.

Os outros três gols do Bahia nessa sequência de tropeços foram marcados em duas partidas: na derrota por 3x2 para o Flamengo, também pelo Brasileirão, e no empate em 1x1 com o Santos, pela volta das oitavas da Copa do Brasil.

Contra o rubro-negro, foram 20 finalizações, sendo seis na direção certa. Duas viraram gols, com Biel e Ademir. Além disso, 11 chutes foram para fora e três, bloqueados.

Já diante do Peixe, o Bahia teve 13 tentativas. Quatro para fora, quatro bloqueadas e cinco no gol. Uma balançou as redes, com Cauly.

Vale lembrar que o Bahia perdeu Jacaré e Biel nos últimos dois jogos. A dupla foi diagnosticada com um estiramento no músculo posterior da coxa direita e passa por tratamento. Biel é o segundo maior artilheiro tricolor na temporada, com 8 gols - está atrás apenas de Everaldo, com 11. Jacaré vem logo em seguida, com seis, mesmo número de Cauly.

O desempenho recente fez o Bahia despencar na tabela do Brasileirão. Há um mês, quando venceu pela última vez (3x1 sobre o Coritiba, em casa), o tricolor aparecia na 9ª colocação, com seis pontos. De lá para cá, somou apenas dois pontos dos 15 possíveis e caiu para o 15º lugar. Já na Copa do Brasil, o jejum não teve grandes efeitos - mesmo com a seca, o Esquadrão garantiu a vaga nas quartas, depois de bater o Santos nos pênaltis.

A próxima chance de acabar com a maré ruim será neste sábado (10). O time recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, às 18h30, pela 10ª rodada da Série A.