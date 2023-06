Em má fase no Brasileirão, Bahia terá período de dez dias sem jogos

. Crédito: Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Em fase ruim no Campeonato Brasileiro, o Bahia ganhou um tempo precioso para arrumar a casa e tentar voltar a vencer na competição. Por conta dos jogos da Seleção Brasileira contra Guiné e Senegal, na data-Fifa de junho, o tricolor terá 10 dias sem jogos.



O próximo compromisso da equipe treinada por Renato Paiva será no dia 21 de junho, uma quarta-feira, contra o Palmeiras, às 21h30, na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de corrigir os problemas que o time vem apresentando nos jogos, o tempo sem compromissos oficiais pode ser importante para recuperar alguns atletas. O departamento médico do Esquadrão está lotado. Jogadores como Ademir, Biel e Jacaré estão tratando lesões. Os dois últimos têm prazo de recuperação mais longo.

Também estão em tratamento os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Victor e os laterais Chávez e Matheus Bahia. Após o empate por 2x2 com o Cruzeiro, no último sábado, o técnico Renato Paiva justificou as lesões pela grande quantidade de jogos no calendário do futebol brasileiro.

"Pergunta complexa, não tenho verdade absoluta. Temos 37 jogos agora, campeonato inteiro em Portugal, por exemplo. Acevedo estava acabando o campeonato nos Estados Unidos com 37 jogos, e quase sempre titular nesta equipe. Quisemos Baiano, Nordeste, preparar a equipe em andamento, jogadores chegando, utilizando e até fazendo algum rodízio. E depois as pessoas diziam que não se devia fazer. Imagina se a gente não fizesse... Questão física, e há uma coisa que é verdade, nem no Independiente, nem no Benfica, nem no León, tivemos tantas lesões musculares. Quase nenhuma", disse ele, antes de concluir:

"Para mim, é o peso do calendário. Outros aqui sofrem do mesmo problema. Podemos ter culpa em alguma ou outra coisa, mas nós só estamos atrás do Fortaleza, com 41 jogos, entre as equipes com mais jogos no Brasil. Quando para de fazer o rodízio e sobrecarrega os jogadores, aí vai ver o Biel, Jacaré, as coisas acontecem. Não vou ver fantasmas porque tenho excelentes preparadores físicos, estive no Porto e no Sporting, de Portugal, na Arábia. O Antônio [Bores, preparador físico] esteve na Federação Espanhola. Tenho plena confiança neles e no trabalho deles”.